5 signes que vous devez être testé pour une perte auditive

Si vous vous retrouvez à dire « quoi? » beaucoup, vous commencez peut-être à vous poser des questions sur votre audition. Tu n’es pas seul. À peu près 15% des adultes américains avoir un certain niveau de perte auditive. La bonne nouvelle? Maintenant que vous pouvez accéder à des aides auditives en vente libre, améliorer votre audition peut être assez simple.

Faut-il alors passer un test auditif ? Pour répondre à cette question, il vous sera utile de comprendre les signes de la perte auditive, l’importance des bilans auditifs réguliers et ce que vous pouvez en attendre. Voyons tout cela ici.

Qu’est-ce qu’un test auditif ?

Avant d’aborder les signes que vous pourriez avoir une perte auditive, apaisons toutes les craintes que vous pourriez avoir au sujet d’un dépistage auditif. Si vous vous sentez mal à l’aise parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre, nous pouvons vous aider.

Les tests de perte auditive sont des processus rapides et indolores. Habituellement, vous aurez terminé en une demi-heure ou moins.

Votre audiologiste certifié adapte généralement le dépistage auditif à vos besoins. Certains des types de tests auditifs les plus courants comprennent :

Tests de tonalité pure qui évaluent le volume le plus faible auquel vous pouvez entendre certaines tonalités.

Tests de parole au cours desquels vous écoutez et faites de votre mieux pour répéter des mots et des phrases.

Des tests pour voir s’il y a une accumulation de liquide ou de cérumen dans votre oreille, comme des tests de conduction osseuse et une tympanométrie.

Des tests plus spécialisés comme les tests de réponse auditive du tronc cérébral (ABR) ou les tests d’émissions otoacoustiques (OAE).

Les tests de tonalité pure et les tests de parole sont les tests auditifs les plus courants. Avec un test auditif à tonalité pure, vous vous asseyez dans une pièce insonorisée. Vous porterez un casque à travers lequel votre audiologiste envoie des sons à différentes hauteurs et volumes à une oreille à la fois. Vous signalez lorsque vous entendez le son, généralement en levant la main ou en appuyant sur un bouton.

Le test de la parole fonctionne de la même manière, mais au lieu d’entendre des tonalités, vous entendez des mots et êtes invité à les répéter. Votre audioprothésiste évalue le volume le plus bas auquel vous pouvez encore distinguer clairement les mots et les phrases.

L’American Speech-Language-Hearing Association recommande que tous les adultes subissent des tests de perte auditive tous les dix ans jusqu’à l’âge de 50 ans, après quoi ils devraient subir des examens auditifs réguliers tous les trois ans. N’oubliez pas qu’il est désormais plus facile d’obtenir des appareils auditifs grâce aux options en vente libre, il n’y a donc aucune raison de traîner les talons ici.

Importance des bilans auditifs réguliers

La perte auditive survient généralement progressivement. En fait, cela peut arriver si lentement que vous ne réalisez pas que votre audition s’est détériorée avec le temps. L’ASHA rapports que les adultes attendent en moyenne près de neuf ans avant de régler leurs problèmes d’audition, en grande partie à cause de ce problème.

En d’autres termes, même si vous pensez que votre audition est bonne, vous pourriez bénéficier de tests périodiques de perte auditive. En dessous de 50 ans, vous pouvez passer 10 ans entre les bilans auditifs à moins que vous ne remarquiez l’un des signes que nous sommes sur le point de décrire. Cependant, comme l’audition se détériore souvent avec l’âge, vous devriez passer des examens auditifs réguliers tous les trois ans une fois que vous avez atteint votre 50e anniversaire.

Si vous sautez le dépistage auditif, vous pourriez par inadvertance changer votre vie pour compenser votre perte auditive. Vous pouvez éviter les paramètres encombrés parce que vous avez du mal à entendre avec le bruit de fond, par exemple, ou augmenter le volume de vos écouteurs, ce qui peut endommager davantage votre audition. En fin de compte, les tests auditifs peuvent vous aider non seulement à vérifier le fonctionnement de vos oreilles, mais également à les protéger ainsi que votre qualité de vie.

5 signes que vous avez besoin d’un test auditif

Si vous devez subir un test auditif conformément à la recommandation de l’ASHA, planifiez le vôtre. Même si vous n’avez pas dépassé le délai recommandé, vous devrez peut-être faire vérifier vos oreilles si ces signes vous semblent familiers :

Dire « quoi? » beaucoup — Si vous devez demander aux gens de se répéter régulièrement, cela signifie probablement que vos oreilles ne fonctionnent pas aussi bien qu’elles le devraient.

— Si vous devez demander aux gens de se répéter régulièrement, cela signifie probablement que vos oreilles ne fonctionnent pas aussi bien qu’elles le devraient. Entendre bourdonner dans tes oreilles — La perte auditive va souvent de pair avec les acouphènes, qui provoquent des bourdonnements persistants. Ainsi, même si vous pensez que vous entendez bien, si vous avez régulièrement des bourdonnements dans les oreilles, cela vaut la peine d’en parler à un audiologiste.

— La perte auditive va souvent de pair avec les acouphènes, qui provoquent des bourdonnements persistants. Ainsi, même si vous pensez que vous entendez bien, si vous avez régulièrement des bourdonnements dans les oreilles, cela vaut la peine d’en parler à un audiologiste. Monter le volume — Écoutez-vous souvent vos écouteurs à plein volume ou presque ? Montez-vous le volume à la télé et dans la voiture ? Si c’est le cas, vous compensez peut-être une perte auditive.

— Écoutez-vous souvent vos écouteurs à plein volume ou presque ? Montez-vous le volume à la télé et dans la voiture ? Si c’est le cas, vous compensez peut-être une perte auditive. Luttant pour entendre au milieu du bruit de fond — Votre capacité à entendre se détériore-t-elle nettement à mesure que le bruit de fond augmente ? Si vous rencontrez des difficultés lors de fêtes et d’autres environnements bruyants, vous vivez probablement avec un certain niveau de perte auditive.

— Votre capacité à entendre se détériore-t-elle nettement à mesure que le bruit de fond augmente ? Si vous rencontrez des difficultés lors de fêtes et d’autres environnements bruyants, vous vivez probablement avec un certain niveau de perte auditive. Embarras dans les situations sociales parce que vous ne pouvez pas entendre — Parfois, la difficulté à entendre peut conduire à des gaffes sociales. Si vous avez déjà supposé à tort que quelqu’un a dit quelque chose parce que vous ne vouliez pas lui demander de se répéter, par exemple, la perte auditive pourrait être à blâmer.

L’Institut national de la surdité et des autres troubles de la communication a un questionnaire en ligne que vous pouvez prendre pour vous aider à savoir si vous bénéficieriez d’un dépistage auditif.

Si vous pensez avoir besoin d’un test auditif, l’ASHA recommande aux Américains de passer des tests de perte auditive effectués par un audiologiste certifié. Votre médecin devrait pouvoir vous en référer.

En bout de ligne

De nombreux adultes vivent avec un certain niveau de perte auditive, souvent sans le savoir. C’est pourquoi les bilans auditifs réguliers sont importants. Si l’un des signes que nous venons d’exposer vous semble familier, planifiez un test auditif pour vous-même.

De plus, si vous détectez votre perte auditive tôt lorsqu’elle est légère à modérée, les aides auditives en vente libre peuvent probablement vous aider. Avant de vous lancer avec eux, consultez un audiologiste certifié et pesez quelques considérations clés.