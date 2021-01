Nos emplois devraient idéalement être des arènes où nous appliquons nos connaissances et nos compétences acquises dans les établissements d’enseignement à une utilisation appropriée. Le travail doit être une expérience d’apprentissage et être amusant. Malheureusement, ce n’est pas toujours vrai. Parfois, nous nous trouvons obligés de conserver des emplois qui affectent négativement notre esprit. On discute ci-dessous de cinq signes qui suggèrent que notre travail est malsain.

Réticence à travailler

Arriver au bureau en retard, régulièrement ou se connecter tard pour travailler à distance peut être les premiers signes que l’on n’aime pas son travail; en particulier ceux qui travaillent dans une organisation depuis longtemps. C’est un signe que la santé mentale de l’employé peut avoir été affectée par le milieu de travail.

Des heures de travail sans joie

Le travail ressemble à une corvée, sans excitation, sans intérêt. Il n’y a plus d’émotions positives associées à cette armoire de bureau. L’employé commence à redouter de recevoir les tâches quotidiennes et il n’y a pas de relation saine avec ses collègues ou ses supérieurs. En revanche, ils se sentent très soulagés en dehors de leur environnement de travail.

Maux physiques

La plupart des emplois qui nécessitent de taper plus de huit heures par jour entraînent des problèmes de santé importants tels que des problèmes musculo-squelettiques, des troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, etc. L’excès de pression du travail nous prive également de notre sommeil. Ces problèmes de santé peuvent devenir chroniques et affecter négativement notre esprit à long terme.

Facilement irrité

Le stress du travail peut se manifester de multiples façons. En plus des maux physiques, cela affecte notre humeur. Alors que nous continuons la relation toxique avec notre travail, notre malheur et notre frustration s’accumulent. Nous devenons irritables chaque fois qu’il se passe quelque chose qui n’est pas en notre faveur. Nous attaquons nos proches et nous nous comportons mal avec eux.

Anxiété et dépression

L’anxiété et la panique liées à la charge de travail ou à la communication redoutée avec des collègues ou des employeurs suggèrent que l’esprit est excessivement stressé. Le travail est nuisible.

La dépression est un sentiment récurrent de tristesse et de désespoir, de perte d’énergie et d’intérêt pour la vie. Cela conduit à des pensées suicidaires.

On devrait demander conseil à des experts en santé mentale et s’absenter du travail s’ils remarquent les cinq symptômes ci-dessus.