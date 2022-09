5 signes que Meghan et le prince Harry pourraient RETOURNER à la vie royale avec un « rameau d’olivier » de Charles et William aux funérailles de Queen

Le PRINCE Harry et Meghan ont fait un retour émouvant au Royaume-Uni pour les funérailles de la reine sur fond de désaccords avec la famille royale.

Mais alors qu’une nation au cœur brisé rendait hommage à Sa Majesté, les Royals ont uni leurs forces en pleurant ensemble, laissant entendre qu’il pourrait y avoir la paix.

Le prince William et Harry étaient solidaires lors des funérailles de la reine

Le prince William a été montré en train de conduire doucement le reste de sa famille à leurs sièges avant de prendre le sien

Les familles des frères étaient assises côte à côte pendant le service d’engagement pour la reine

Les frères se sont également réunis avec Meghan et Kate le 10 septembre

C’était la première fois que les couples étaient vus en public en tant que quatuor depuis mars 2020

Harry et son frère William semblaient mettre leurs différences de côté pour leur grand-mère alors qu’ils marchaient côte à côte derrière son cercueil dans la procession.

Cela survient après que la relation troublée du couple a fait la une des journaux dans le monde entier après avoir à peine parlé pendant 2 ans et demi après le départ des Sussex pour les États-Unis.

Mais alors que les frères se sont réunis hier après s’être réunis de façon spectaculaire avec leurs épouses à Windsor, les fans royaux se sont demandé une chose : Meghan et Harry pourraient-ils revenir dans le giron ?

Voici CINQ signes que le duc et la duchesse et Sussex pourraient retourner à la vie royale.

UNIS DANS LE DOULEUR

Meghan et Harry se sont assis derrière le roi Charles et la reine consort Camilla lors des funérailles de la reine hier.

Le sombre duc et la duchesse ont été vus faire leur part en soutenant la famille royale lors de la procédure à l’abbaye de Westminster.

Toutes les différences que Harry et sa famille pourraient avoir ont été mises de côté lorsqu’il est entré avec son frère le prince William avant de s’asseoir directement derrière son père, le nouveau roi.

Meghan était également assise directement derrière Camilla et à côté de la princesse Béatrice – ce qui pourrait être un signe que les failles pourraient être réparées.

‘FAB QUATRE’

Le prince William a offert une branche d’olivier à son jeune frère et à Meghan dans un geste sincère hier lorsqu’il les a conduits à leurs sièges dans la chapelle St George.

Le prince de Galles a conduit sa propre famille à leurs sièges avant d’être vu s’arrêter avant de prendre son siège.

Dans un moment émouvant, il a gentiment fait signe à son frère et à sa belle-sœur de passer devant.

Et cela a peut-être été l’un des signes les plus clairs à ce jour que William est prêt à arranger les choses avec son frère avec sa dernière “branche d’olivier”.

Les princes William et Harry et les épouses Kate et Meghan s’étaient réunis de façon spectaculaire le 10 septembre pour rendre hommage à la reine.

L’hommage émouvant a vu les frères mettre de côté leurs différences alors que les quatre fleurs inspectées à l’extérieur du château de Windsor.

C’était la première fois que les couples étaient vus en public en tant que quatuor depuis le Jour du Commonwealth en mars 2020.

Une source royale a décrit le moment comme “une importante démonstration d’unité pour la reine”.

William a été aperçu en train de discuter avec Meghan et a semblé diriger le quatuor en faisant ses adieux à la foule.

Il est également apparu que le prince aîné a offert la branche d’olivier en incitant à la séance de photos à Windsor, ce qui a suscité des discussions sur la réconciliation.

Manifestation de soutien

Meghan et Harry ont manifesté leur soutien en restant au Royaume-Uni tout le temps pour les funérailles – bien qu’ils n’aient pas vu leurs enfants pendant près de trois semaines.

Le duc et la duchesse de Sussex étaient au Royaume-Uni pour une tournée caritative éclair lorsque la reine est décédée tragiquement.

Et le couple a ensuite prolongé son voyage pour rester au pays pour les obsèques.

Harry a été vu désemparé lors des funérailles de sa grand-mère tandis que Meghan versait une larme alors que les deux rendaient hommage avec dignité.

Cependant, ils devraient rentrer en Californie «presque immédiatement», car ils ont été éloignés d’Archie et de Lili pendant un temps considérable, a-t-on affirmé.

ADAPTÉE ET BOTTÉE

Le roi Charles a semblé offrir à Harry une branche d’olivier en lui donnant la permission de porter son uniforme lors d’une veillée poignante au cercueil de la reine.

Harry était au pied du cercueil tandis que le prince William prenait les devants – avec les deux frères en uniforme militaire en solidarité à la demande du roi Charles.

Le duc de Sussex devait auparavant porter un costume du matin lors de la procession cérémonielle après avoir perdu ses titres militaires à la suite du Megxit.

Il y avait des spéculations initiales selon lesquelles Harry – qui a effectué deux tournées en Afghanistan – serait empêché de porter une tenue militaire,

Mais il a obtenu une autorisation spéciale pour la période de réflexion dans un beau geste du monarque Charles.

L’AMOUR DE CHARLES

Une dernière raison pour laquelle Meghan et Harry pourraient venir du froid est l’amour de son père, le roi Charles.

Dans une adresse à la nation après la mort de la reine, le monarque de 73 ans a pris le temps de s’assurer que son fils et son épouse savaient qu’ils étaient toujours dans ses pensées.

Il a déclaré: “Je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger.”