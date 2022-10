5 signes que le monde se dirige vers une récession

New York

Partout dans le monde, les marchés lancent des signes avant-coureurs indiquant que l’économie mondiale vacille au bord du précipice.

La question d’une récession n’est plus si, mais quand.

Au cours de la semaine dernière, le pouls de ces feux rouges clignotants s’est accéléré alors que les marchés étaient aux prises avec la réalité – autrefois spéculative, désormais certaine – que la Réserve fédérale poursuivra sa campagne de resserrement monétaire la plus agressive depuis des décennies pour arracher l’inflation à l’économie américaine. Quitte à déclencher une récession. Et même si cela se fait au détriment des consommateurs et des entreprises bien au-delà des frontières américaines.

Il y a maintenant 98% de chances d’une récession mondiale, selon le cabinet de recherche Ned Davis, ce qui apporte une crédibilité historique qui donne à réfléchir. La lecture de la probabilité de récession de l’entreprise n’a été aussi élevée que deux fois auparavant – en 2008 et 2020.

Lorsque les économistes mettent en garde contre un ralentissement, ils fondent généralement leur évaluation sur une variété d’indicateurs.

Découvrons cinq tendances clés :

Le dollar américain joue un rôle démesuré dans l’économie mondiale et la finance internationale. Et en ce moment, il est plus fort qu’il ne l’a été depuis deux décennies.

L’explication la plus simple revient à la Fed.

Lorsque la banque centrale américaine augmente les taux d’intérêt, comme elle le fait depuis mars, cela rend le dollar plus attrayant pour les investisseurs du monde entier.

Dans n’importe quel climat économique, le dollar est considéré comme un endroit sûr pour garer votre argent. Dans un climat tumultueux – une pandémie mondiale, par exemple, ou une guerre en Europe de l’Est – les investisseurs sont encore plus incités à acheter des dollars, généralement sous la forme d’obligations du gouvernement américain.

Alors qu’un dollar fort est un avantage appréciable pour les Américains voyageant à l’étranger, il crée des maux de tête pour à peu près tout le monde.

La valeur de la livre britannique, de l’euro, du yuan chinois et du yen japonais, entre autres, a chuté. Cela rend plus coûteux pour ces pays l’importation d’articles essentiels comme la nourriture et le carburant.

En réponse, les banques centrales qui luttent déjà contre l’inflation induite par la pandémie finissent par relever les taux plus haut et plus rapidement pour soutenir la valeur de leurs propres devises.

La force du dollar crée également des effets déstabilisateurs pour Wall Street, car de nombreuses sociétés du S&P 500 font des affaires dans le monde entier. Selon une estimation de Morgan Stanley, chaque hausse de 1 % de l’indice du dollar a un impact négatif de 0,5 % sur les bénéfices du S&P 500.

Le moteur n° 1 de la plus grande économie du monde est le shopping. Et les acheteurs américains sont fatigués.

Après plus d’un an de hausse des prix sur à peu près tout, avec des salaires qui ne suivent pas, les consommateurs ont reculé.

“Les difficultés causées par l’inflation signifient que les consommateurs puisent dans leurs économies”, a déclaré vendredi l’économiste en chef d’EY Parthenon, Gregory Daco. Le taux d’épargne personnelle en août est resté inchangé à seulement 3,5 %, a déclaré Daco – près de son taux le plus bas depuis 2008, et bien en dessous de son niveau d’avant Covid d’environ 9 %.

Une fois de plus, la raison du repli a beaucoup à voir avec la Fed.

Les taux d’intérêt ont augmenté à un rythme historique, poussant les taux hypothécaires à leur plus haut niveau en plus d’une décennie et rendant plus difficile la croissance des entreprises. À terme, les hausses de taux de la Fed devraient globalement faire baisser les coûts. Mais entre-temps, les consommateurs profitent de taux d’emprunt élevés et de prix élevés, en particulier lorsqu’il s’agit de produits de première nécessité comme la nourriture et le logement.

Les Américains ont ouvert leur portefeuille pendant les fermetures de 2020, qui ont propulsé l’économie hors de sa récession pandémique brève mais grave. Depuis lors, les aides gouvernementales se sont évaporées et l’inflation s’est enracinée, poussant les prix à leur rythme le plus rapide en 40 ans et sapant le pouvoir d’achat des consommateurs.

Les affaires ont explosé dans tous les secteurs pendant la majeure partie de l’ère de la pandémie, même avec une inflation historiquement élevée qui a rongé les bénéfices. C’est grâce (encore une fois) à la ténacité des acheteurs américains, car les entreprises ont largement pu répercuter leurs coûts plus élevés sur les consommateurs pour amortir les marges bénéficiaires.

Mais l’aubaine des gains pourrait ne pas durer.

À la mi-septembre, une entreprise dont la fortune sert en quelque sorte de baromètre économique a choqué les investisseurs.

FedEx, qui opère dans plus de 200 pays, a révisé de manière inattendue ses perspectives, avertissant que la demande ralentissait et que les bénéfices risquaient de chuter de plus de 40 %.

Dans une interview, on a demandé à son PDG s’il pensait que le ralentissement était le signe d’une récession mondiale imminente.

“Je pense que oui”, a-t-il répondu. “Ces chiffres, ils ne présagent pas très bien.”

FedEx n’est pas seul. Mardi, les actions d’Apple ont chuté après que Bloomberg a annoncé que la société abandonnait ses plans d’augmentation de la production d’iPhone 14 après que la demande était inférieure aux attentes.

Et juste avant la saison des fêtes, lorsque les employeurs devraient normalement embaucher, l’ambiance est désormais plus prudente.

“Nous n’avons pas vu la hausse normale en septembre du nombre d’entreprises postant une aide temporaire”, a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter. “Les entreprises restent en arrière et attendent de voir quelles sont les conditions.”

Wall Street a été frappé par un coup de fouet cervical, et les actions sont maintenant sur la bonne voie pour leur pire année depuis 2008 – au cas où quelqu’un aurait besoin d’une autre comparaison historique effrayante.

Mais l’année dernière, c’était une toute autre histoire. Les marchés boursiers ont prospéré en 2021, le S&P 500 grimpant de 27 %, grâce à un torrent de liquidités injecté par la Réserve fédérale, qui a déclenché une politique d’assouplissement monétaire à double tranchant au printemps 2020 pour empêcher les marchés financiers de s’effondrer.

La fête a duré jusqu’au petit matin 2022. Mais alors que l’inflation s’installait, la Fed a commencé à retirer le bol de punch proverbial, augmentant les taux d’intérêt et dénouant son mécanisme d’achat d’obligations qui avait soutenu le marché.

La gueule de bois a été brutale. Le S&P 500, la mesure la plus large de Wall Street — et l’indice responsable de la majeure partie des 401 (k) américains – est en baisse de près de 24% pour l’année. Et ce n’est pas le seul. Les trois principaux indices américains sont dans des marchés baissiers – en baisse d’au moins 20 % par rapport à leurs sommets les plus récents.

Dans une tournure malheureuse, les marchés obligataires, généralement un refuge sûr pour les investisseurs lorsque les actions et autres actifs baissent, sont également en chute libre.

Encore une fois, blâmez la Fed.

L’inflation, ainsi que la forte hausse des taux d’intérêt par la banque centrale, ont fait baisser les prix des obligations, ce qui a entraîné une hausse des rendements obligataires (c’est-à-dire le rendement qu’un investisseur obtient pour son prêt au gouvernement).

Mercredi, le rendement du Trésor américain à 10 ans a brièvement dépassé 4 %, atteignant son plus haut niveau en 14 ans. Cette poussée a été suivie d’une forte baisse en réponse à l’intervention de la Banque d’Angleterre sur son propre marché obligataire en spirale – équivalant à des mouvements tectoniques dans un coin du monde financier qui est conçu pour être stable, sinon carrément ennuyeux.

Les rendements obligataires européens grimpent également alors que les banques centrales suivent l’exemple de la Fed en augmentant les taux pour soutenir leurs propres devises.

Conclusion : Il existe peu d’endroits sûrs où les investisseurs peuvent placer leur argent en ce moment, et il est peu probable que cela change jusqu’à ce que l’inflation mondiale est maîtrisée et les banques centrales relâchent leur emprise.

Nulle part la collision des calamités économiques, financières et politiques n’est plus douloureusement visible qu’au Royaume-Uni.

Comme le reste du monde, le Royaume-Uni a été aux prises avec une flambée des prix largement attribuable au choc colossal de Covid-19, suivi des perturbations commerciales créées par l’invasion russe de l’Ukraine. Alors que l’Occident a coupé les importations de gaz naturel russe, les prix de l’énergie ont grimpé en flèche et les approvisionnements ont diminué.

Ces événements étaient déjà assez graves en eux-mêmes.

Mais ensuite, il y a un peu plus d’une semaine, le gouvernement fraîchement installé du Premier ministre Liz Truss a annoncé un vaste plan de réduction d’impôts que les économistes des deux extrémités du spectre politique décriés comme peu orthodoxes au mieux, diaboliques au pire.

En bref, l’administration Truss a déclaré qu’elle réduirait les impôts de tous les Britanniques pour encourager les dépenses et les investissements et, en théorie, atténuer le coup d’une récession. Mais les réductions d’impôt ne sont pas financées, ce qui signifie que le gouvernement doit s’endetter pour les financer.

Cette décision a déclenché une panique sur les marchés financiers et mis Downing Street dans une impasse avec sa banque centrale indépendante, la Banque d’Angleterre. Les investisseurs du monde entier ont vendu des obligations britanniques en masse, plongeant la livre à son plus bas niveau face au dollar en près de 230 ans. Comme depuis 1792, lorsque le Congrès a donné cours légal au dollar américain.

La BOE a organisé mercredi une intervention d’urgence pour racheter des obligations britanniques et rétablir l’ordre sur les marchés financiers. Ça a endigué le saignement, pour l’instant. Mais les effets d’entraînement de la tourmente Trussonomics se propagent bien au-delà des bureaux des négociants en obligations.

Les Britanniques, qui sont déjà dans une crise du coût de la vie, avec une inflation à 10% – la plus élevée de toutes les économies du G7 – paniquent maintenant face à des coûts d’emprunt plus élevés qui pourraient forcer des millions de paiements hypothécaires mensuels de propriétaires à augmenter par centaines ou même des milliers de livres.

Alors que le consensus est qu’une récession mondiale est probable en 2023, il est impossible de prédire sa gravité ou sa durée. Toutes les récessions ne sont pas aussi douloureuses que la Grande Récession de 2007-09, mais chaque récession est, bien sûr, douloureuse.

Certaines économies, en particulier les États-Unis, avec leur marché du travail solide et leurs consommateurs résilients, sauront mieux résister que d’autres.

“Nous sommes dans des eaux inconnues dans les mois à venir”, ont écrit les économistes du Forum économique mondial dans un rapport cette semaine.

“Les perspectives immédiates de l’économie mondiale et d’une grande partie de la population mondiale sont sombres”, ont-ils poursuivi, ajoutant que les défis “testeront la résilience des économies et des sociétés et exigeront un lourd tribut humain”.

Mais il y a des doublures argentées, ont-ils dit. Les crises imposent des transformations qui peuvent en fin de compte améliorer les niveaux de vie et rendre les économies plus fortes.

« Les entreprises doivent changer. C’est l’histoire depuis le début de la pandémie », a déclaré Rima Bhatia, conseillère économique pour la Gulf International Bank. « Les entreprises ne peuvent plus continuer sur la voie qu’elles suivaient. C’est l’opportunité et c’est la doublure argentée.

– Julia Horowitz de CNN Business, Anna Cooban, Mark Thompson, Matt Egan et Chris Isidore ont contribué au reportage.