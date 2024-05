5 signes inattendus de la ménopause qui ne sont pas des bouffées de chaleur

La ménopause est, pour la plupart des femmes, une étape inévitable de la vie. Cette étape, qui se produit généralement dans votre années 40 ou 50, marque la toute fin du cycle menstruel. Ton corps commence à utiliser l’énergie différemment et votre les ovaires cesser de produire des ovules et des œstrogènes – une hormone sexuelle intimement impliquée dans un large éventail de fonctions du corps. En conséquence, votre corps peut commencer à ressentir, à paraître et à se comporter différemment.

Toute personne ménopausée vous le dira : HCe sont peut-être les flashs qui suscitent le plus de buzz, mais ils ne sont pas le seul symptôme gênant de la ménopause.

« Cette baisse des niveaux d’œstrogènes est ressentie par tout le corps, y compris le cerveau, le cœur, la peau et les organes reproducteurs comme le vagin, l’utérus et les ovaires. » Kyle Grahamun obstétricien-gynécologue et directeur médical du Pediatrix Medical Group à San Jose, en Californie, a déclaré au HuffPost.

Tandis que le symptômes varient d’une personne à l’autre, notamment en termes de durée et de gravité, preuve montre systématiquement que la grande majorité des femmes souffrent quelques type de changement physique ou émotionnel pendant la ménopause qui a un impact sérieux sur leur qualité de vie.

Nous avons discuté avec trois expertes en santé féminine spécialisées dans la ménopause pour comprendre comment la fin du cycle menstruel affecte le corps. Voici ce qu’ils ont dit.

Fatigue persistante

Selon Sherry Ross, obstétricienne-gynécologue et experte en santé des femmes au centre de santé Providence Saint John’s à Santa Monica, en Californie, de nombreuses personnes se sentent exceptionnellement épuisées pendant la ménopause. C’est parce que le plongeon œstrogène et la progestérone peut perturber les rythmes circadiens et perturber le fonctionnement de le cerveau qui régule le sommeil.

De plus, le les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes auxquelles les femmes ménopausées sont sujettes peuvent les inciter à se retourner et à se retourner la nuit.

La fatigue chronique peut déclencher une cascade de conséquences négatives sur la santé, notamment le brouillard cérébral, la perte de mémoire et un manque de concentration. Ross a dit. « Tous les dommages collatéraux causés par la fatigue ont un impact négatif sur la qualité de vie globale d’une personne. »

Pour augmenter votre niveau d’énergie, essayez d’adopter un mode de vie sain. La raison : l’inactivité, les régimes alimentaires riches en aliments trop transformés, le tabagisme et la consommation excessive d’alcool peuvent exacerber la fatigue, a noté Ross.

Une activité physique régulière – idéalement 30 minutes d’exercice trois fois par semaine – peut améliorer votre métabolisme et votre niveau d’énergie.. Enfin, une bonne hygiène du sommeil – éviter la caféine avant le coucher, sauter les siestes en fin d’après-midi et adhérer à un cycle veille-sommeil régulier – peut améliorer la qualité de votre sommeil tout au long de la ménopause, selon l’étude. Instituts nationaux de la santé.

Sécheresse vaginale

Le vagin est rempli de œstrogène récepteurs, donc quand il y a une baisse des niveaux d’œstrogènes, il devient plus difficile pour l’organe de rester lubrifié. L’œstrogène joue également un rôle crucial dans le maintien de niveaux sains de bactéries dans le vagin, ce qui, en retour, maintient la peau environnante saine et hydratée, a expliqué Graham.

« Avec tous ces changements, la peau de la région vaginale devient irritée, douloureuse et même enflammée », a déclaré Graham, ajoutant que certaines personnes peuvent remarquer que leur vagin semble plus rouge ou plus rose que d’habitude.

La bonne nouvelle : il est tout à fait possible de conserver une sensation et une apparence saine au vagin tout au long de la ménopause. Vaginal hydratants peut être appliqué sur le vagin et la vulve tous les quelques jours pour garder les tissus sains. Œstrogène à faible dose thérapiesous forme de crème, de comprimé ou d’anneau, peut égalemento être prescrit par un professionnel de la santé pour lutter contre la sécheresse. Le dernier truc : rester sexuellement actif. Des rapports sexuels réguliers ou une stimulation vaginale peuvent augmenter le flux sanguin vers le vagin et hydrater le vagin. tissus vaginaux.

Rapports sexuels douloureux

Bien sûr, pour certaines personnes, avoir davantage de relations sexuelles n’est pas une tâche facile. La diminution des œstrogènes peut fluidifier les tissus vaginaux et, comme expliqué ci-dessus, réduire la lubrification naturelle du vagin.

« La sécheresse vaginale, les brûlures, les irritations, les démangeaisons, les douleurs, la sensibilité et/ou les pertes vaginales – qui, à leur tour, peuvent entraîner des douleurs, une sécheresse et/ou des saignements pendant les rapports sexuels – peuvent conduire à une incapacité à avoir des relations sexuelles avec pénétration. » dit le Dr. Madeline Dick-Biascoecheaobstétricien-gynécologue au centre médical de l’université du Maryland et professeur adjoint à la faculté de médecine de l’université du Maryland.

Si le sexe n’est pas à l’ordre du jour, elle recommande d’utiliser des hydratants vaginaux à base de silicone. lubrifiants et, dans certains cas, une œstrogénothérapie vaginale. UN sexologue peut également aider à identifier tout facteur de stress extérieur qui pourrait affecter votre vie sexuelle et vous aider à vous sentir à nouveau confiant et à l’aise dans votre corps. Personne ne devrait avoir à faire face à la douleur et à l’irritation qui pourraient rendre impossible la poursuite du plaisir sexuel, a déclaré Dick-Biascoechea.

Image ouverte modale Silke Woweries via Getty Images Des habitudes de vie saines, comme l’exercice, peuvent atténuer les symptômes de la ménopause, mais votre médecin peut également vous prescrire des médicaments ou vous proposer un plan de traitement plus approfondi.

Des changements d’humeur

Les changements d’humeur peuvent également être attribués à la perte d’œstrogènes pendant la ménopause. Après tout, l’hormone est directement liée à la production de sérotonine et de dopamine. lequel sont neurotransmetteurs que influencer la santé mentale.

« Les neurotransmetteurs régulateurs de l’humeur diminuent [during menopause], aggravant les changements d’humeur et la dépression », a expliqué Ross. Problèmes de sommeil et problèmes de vie stressants qui ont tendance à survenir à cet âge, notamment les problèmes de santé chroniques, les pressions professionnelles et le vieillissement des parents, peuvent avoir un impact supplémentaire sur le bien-être émotionnel d’une personne.

Ross a déclaré qu’il existe un certain nombre de pratiques utiles qui peuvent améliorer votre humeur. Manger équilibré régime, faire de l’exercice régulièrement, et limiter la consommation d’alcool a été associé à des taux plus faibles de dépression.

Techniques de réduction du stress telles que yoga, Taï chiet pleine conscience peut également fournir une protection contre le développement de symptômes dépressifs. Il a également été démontré que la thérapie cognitivo-comportementale, les antidépresseurs et les anxiolytiques traitent efficacement la dépression et l’anxiété.

Certaines personnes voudront peut-être envisager de prendre la thérapie de remplacement d’hormoneun médicament qui remplace les hormones perdues. « Le THS peut contrôler les sautes d’humeur, la dépression et l’anxiété en réintroduisant l’hormone œstrogène indispensable », a expliqué Ross.

Problèmes de vessie

Vous constaterez peut-être également que vous courez tout le temps aux toilettes ou que vous souffrez soudainement d’incontinence. De nombreuses personnes développent également des infections récurrentes des voies urinaires, parfois trois fois ou plus par an, a ajouté Dick-Biascoechea. Une fois de plus, la baisse des œstrogènes est à blâmer.

« Ces symptômes peuvent affecter leur capacité et leur désir de participer au travail, aux voyages, aux réunions sociales et même dans leurs relations avec leurs amis, leur famille et leurs proches », a déclaré Dick-Biascoechea. Cela peut naturellement diminuer la qualité de vie, recherche suggère et amène les gens à se sentir seuls, isolés et déprimés.

Selon Dick-Biascoechea, seulement la moitié des femmes ménopausées présentant des changements urinaires chercheront de l’aide, ce qui signifie que les problèmes de vessie persistent et, dans certains cas, s’aggravent. Mais la bonne nouvelle est qu’il existe de multiples stratégies – notamment des changements de régime alimentaire et d’apport hydrique, des savons et détergents doux, des exercices du plancher pelvien, des œstrogènes vaginaux, des médicaments sur ordonnance et une chirurgie pelvienne ou vaginale – qui peuvent aider.

Si vous présentez l’un de ces symptômes, parlez-en à un médecin tel que votre médecin traitant ou un obstétricien-gynécologue. Les symptômes de la ménopause sont connus pour altérer la qualité de vie des personnes – mais ce n’est pas obligatoire.

« Il existe des traitements très efficaces », a déclaré Dick-Biascoechea. « Et personne ne devrait avoir à tolérer des symptômes gênants au quotidien. »