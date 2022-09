5 signes effrayants qui ont révélé la culpabilité du double tueur d’un veuf noir après avoir assassiné sa fiancée et jeté son corps dans une fosse d’aisance

C’est le moment effrayant où un veuf noir double tueur a exposé sa culpabilité d’avoir assassiné cinq fois sa fiancée à la police.

Ian Stewart, 61 ans, a étouffé Helen Bailey puis l’a jetée dans une fosse d’excréments humains dans la maison de 1,5 million de livres à Royston, Herts, qu’elle possédait.

Ian Stewart a révélé sa culpabilité d’avoir assassiné Helen Bailey cinq fois Crédit : Quête Rouge

Le monstre avait étouffé Helen puis l’avait jetée dans une fosse d’aisance 1 crédit

Il a également assassiné sa première femme Diane Crédit : PA

Le maître manipulateur a pleuré en disant à la police qu’elle avait disparu après avoir séjourné dans sa résidence secondaire à Broadstairs, dans le Kent.

La police a ensuite vérifié la fosse d’aisance et a trouvé le bras d’Helen qui sortait des excréments. Stewart a été emprisonné à vie en 2017.

Cinq ans plus tard, Stewart a été reconnu coupable du meurtre de sa première épouse Diane, 47 ans, sur le patio arrière de la maison qu’elle partageait avec lui et leurs deux fils à Bassingbourn, Cambs.

Le monstre trompeur avait réussi à “tromper” les médecins en leur faisant croire que sa femme avait subi une mort subite inexpliquée par épilepsie.

Mais dans un “coup de chance”, Diane avait fait don de son cerveau pour la recherche – les experts ayant découvert qu’elle avait été étouffée ou étranglée.

Le documentaire Faking It a maintenant exploré les deux meurtres et comment Stewart a finalement été traduit en justice.

Il révèle également comment le tueur a exposé sa culpabilité d’avoir assassiné Helen avec des signes révélateurs tout en étant grillé par la police.

Stewart peut être vu assis sur un fauteuil en cuir alors qu’il disait aux policiers qu’il ne se souvenait pas de grand-chose du jour où sa fiancée a disparu.

L’expert en langage corporel, le Dr Cliff Lansley, explique : « Manipulateurs, disfluences, clignements d’yeux, non de la tête et un seul geste de l’épaule.

“Ce sont cinq indicateurs de tromperie, et nous n’en avons besoin que de trois. Nous avons huit clignotements rapides en une seconde. Il essaie de dépeindre cette voix calme, mais cela ne correspond pas.

“On a de la manipulation, en augmentant en jouant avec les lunettes. On a huit disfluences sur vingt secondes, il hésite toutes les deux-trois secondes, avec une pause ou un ‘ermm’, ce qui crée un temps de réflexion.

“Il souffre d’une charge cognitive : il doit trop réfléchir pour répondre à des questions faciles. Ce n’est pas il y a deux ans, c’est il y a moins de deux semaines.”

DISPARITION MYSTÈRE

Pendant trois semaines angoissantes, les agents ont fouillé la zone et vérifié les derniers mouvements d’Helen en ligne, mais il n’y avait aucun signe d’elle.

Les indices avaient commencé à s’accumuler, ce qui indiquait que Stewart pourrait être impliquée dans sa disparition le 11 avril 2016.

Les agents ont fait une percée dans l’affaire lorsqu’ils ont découvert que la vidéosurveillance de Stewart avait jeté des draps et de la literie le jour de la disparition d’Helen.

Alors que les agents arrivaient à sa porte à l’aube, Stewart a noté que “la porte du garage est ouverte” avant d’être informé qu’il était en état d’arrestation.

Vêtu juste d’une robe de chambre, il haleta faiblement “tu plaisantes”.

La police a vérifié la fosse d’aisance quatre jours plus tard et a trouvé le bras d’Helen sortant des excréments.

DEUXIÈME MEURTRE

En attendant son procès, Stewart a raconté une histoire ridicule selon laquelle Helen avait été kidnappée par des voyous qui ont ensuite jeté le corps à la maison pour le piéger.

Mais les jurés ont vu clair dans ses mensonges et en 2017, il a été emprisonné à vie après avoir été reconnu coupable de meurtre.

Alors que Stewart pourrissait en prison, il semblait que l’histoire macabre avait atteint sa fin.

C’était jusqu’à ce qu’il soit arrêté et interrogé sur des soupçons du meurtre de sa première épouse Diane en 2010.

La police avait commencé à réexaminer sa mort après la condamnation de Stewart alors que sa famille révélait qu’elle nourrissait des inquiétudes à son sujet.

Les deux meurtres présentaient des similitudes effrayantes – avec les victimes involontaires assassinées dans une maison qu’ils partageaient avec Stewart.

Il a également montré une “volonté” de dissimuler les meurtres les deux fois et hériterait d’une petite fortune de la mort des deux femmes.

Alors qu’il purgeait une peine de prison minimale de 34 ans pour le meurtre d’Helen, Stewart a été accusé d’avoir tué Diane.

La dépouille de Diane avait été incinérée mais son cerveau a été donné à la recherche médicale et des tissus cérébraux ont également été conservés.

Les scientifiques ont pu l’utiliser pour découvrir que ses chances de mourir d’épilepsie étaient supérieures à une sur 100 000.

Malgré les affirmations de Stewart, sa femme était en proie à la maladie, elle n’avait pas subi de crise depuis 18 ans et il y avait une chance “extrêmement faible” que son épilepsie “légère” la tue.

Encore plus sinistre, un pathologiste a découvert que la mort était très probablement causée par “une restriction prolongée de sa respiration d’une source extérieure”.

L’oxygène de son cerveau avait été “considérablement réduit” dans l’heure précédant son effondrement, ce qui a conduit les experts à croire qu’elle avait été étouffée ou étranglée dans un écho effrayant du meurtre d’Helen.

En février de cette année, le démon s’est vu remettre un tarif à vie pour le meurtre de Diane, ce qui signifie qu’il mourra derrière les barreaux.

Le psychologue judiciaire Kerry Daynes a déclaré à l’émission : “Les veuves noires peuvent ressembler à Ian Stewarts. Et encore plus effrayant, il peut y avoir plus de Stewarts qui planifient leur prochain déménagement.”

Helen espérait qu’elle vivrait heureuse pour toujours avec Stewart Crédit : Entreprise