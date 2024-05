5 signes du zodiaque avec les horoscopes les plus puissants du 25 mai

Viser ce que vous désirez, puis y investir vos efforts, tel est le message et le thème du collectif du samedi 25 mai 2024. Que ce soit en amour, en carrière, en dynamique familiale ou ailleurs, il est temps de se décider . Bien sûr, cinq signes du zodiaque bénéficieront le plus de cette énergie, à savoir le Taureau, le Capricorne, la Vierge, le Bélier et le Lion (bien que les autres soient également invités à être attentifs à leurs choix).

Tout d’abord, un événement astrologique essentiel se produira le 25 mai : Jupiter quittera enfin le Taureau après l’avoir traversé depuis 2023 et entrera dans les Gémeaux. Ce transit durera plus d’un an, entre le 25 mai 2024 et le 9 juin 2025, alors préparez-vous à un changement majeur dans les énergies ce jour-là. Les signes aériens peuvent s’attendre à un grand coup de chance, mais tous ressentiront l’influence de Jupiter.

Ce jour-là, la Lune en Sagittaire est également mise en avant comme un bienfaiteur cosmique. Ainsi, la dynamique entre Jupiter en Gémeaux et la Lune entraînera d’extraordinaires flux de créativité et d’inspiration. Après tout, Jupiter est le dirigeant du Sagittaire, et on sait que la Lune et Jupiter entretiennent une relation positive.

Enfin, le Soleil conjoint à Vénus en Gémeaux est également mis en évidence. Cela nous rappelle que Saturne peut gouverner samedi, mais c’est toujours le week-end – alors prenez le temps de vous amuser et de socialiser ! Vous ne savez jamais dans quel genre d’aventures vous pouvez vous lancer si vous vous le permettez.

Concentrons-nous maintenant sur les cinq signes du zodiaque avec les meilleurs horoscopes du 25 mai 2024.

1. Taureau

wulano et Icons8 / Canva

L’énergie du samedi pour vous, Taureau, est axée sur le plaisir, le rire et l’engagement avec vos meilleurs amis. Que vous passiez du temps chez quelqu’un ou que vous alliez en ville ensemble, vivez la vie avec ceux qui ont toujours été à vos côtés et vice versa. S’il s’agit de bracelets d’amitié ou de bières, c’est encore mieux !

Vous êtes également encouragé à vous engager dans des activités qui nécessitent de la dextérité et de la concentration. Ce que vous choisissez dépend de vous, qu’il s’agisse de jeux vidéo, de air hockey ou de vannerie. Le résultat final sera un meilleur contrôle sur vous-même et une rapidité dans la façon dont vous gérez les choses au quotidien. C’est une bénédiction de Mercure en Taureau.

2. Capricorne

wulano et Icons8 / Canva

Capricorne, déposez vos fardeaux et détendez-vous samedi. Si quelqu’un essaie de faire pleuvoir sur votre défilé ou de dépasser ces limites, repoussez-le pour lundi. Votre âme a soif de rajeunissement car elle sait ce qui vous attend. Alors prenez soin de vous et détendez-vous. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs dans un avenir proche avec plus de beauté et de grâce.

Si vous vous sentez appelé, chantez aussi ! Les chansons que vous choisissez n’ont pas d’importance. Ce qui compte, c’est que vous chantiez avec votre cœur et que vous chantiez ce qui résonne en vous à l’intérieur. Cela aussi vous apportera paix, clarté et guérison de l’âme. Des points bonus si vous organisez une soirée karaoké impromptue avec vos amis ou votre famille !

3. Vierge

wulano et Icons8 / Canva

Vierge, votre cadeau cosmique pour samedi est de vous libérer des angoisses. Ce don apparaît de manière très surprenante et mystérieuse. Envoyez votre gratitude dans l’éther lorsque cela se produit afin que l’énergie puisse continuer à circuler dans votre vie et garder les angoisses à distance plus longtemps. Vous n’avez rien à faire pour vous apporter cela ; soyez simplement réceptif.

Ceux d’entre vous qui ont des rêves vifs sont également encouragés à tenir un journal de leurs rêves et à noter ce que vous voyez dans vos rêves juste après votre réveil. Avec le temps, vous apprendrez à rêver lucidement. Mais avant cela, vous devrez comprendre ce que votre subconscient essaie de vous dire.

4. Bélier

wulano et Icons8 / Canva

Un doux succès vous attend samedi, Bélier, alors ne laissez pas vos angoisses prendre le dessus sur vous. Lancez-vous en toute confiance et faites ce que vous devez (quel que soit le domaine pertinent). Votre heure est venue et vous devez agir comme tel !

Vous êtes également encouragés à chanter avec votre cœur ce jour-là comme un acte de catharsis et pour renforcer votre confiance. Alors mettez vos enceintes en marche et chantez. Mieux encore, si vous mettez votre playlist préférée en lecture aléatoire et vous permettez d’être spontané, cela aura un impact durable sur votre avenir des manières les plus étonnantes.

Histoires connexes de YourTango :

5. Lion

wulano et Icons8 / Canva

Lion, il est maintenant temps d’avancer avec force et courage et de se lancer dans de nouvelles aventures. L’univers vous soutient fermement et ne devrait avoir rien à craindre. Ayez confiance en vous et en vos capacités lorsque vous bougez. Vous avez ça !

Vous êtes également encouragés à trouver le bon équilibre entre dynamisme personnel et soins personnels en ce moment. Assurez-vous donc de vous reposer, de vous détendre et de bien dormir. Cela rendra tous vos efforts plus significatifs et authentiques. En plus, ils disent toujours : travaillez dur, jouez dur. Alors pourquoi pas?

Valéria Noir est un lecteur de cartes de tarot, astrologue et YouTubeur avec une expertise en matière de lancer de charmes, de runes et de tout ce qui concerne la magie. Elle écrit sur l’astrologie, le tarot et la spiritualité.