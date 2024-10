5 signes du zodiaque avec des horoscopes puissants du 2 octobre 2024

Trois signes du zodiaque chanceux connaissent des horoscopes puissants le mercredi 2 octobre 2024 ! Tout d’abord, parlons de l’éclipse solaire de la Nouvelle Lune (en Balance), une éclipse solaire annulaire, qui permettra à ceux qui vivent dans le trajectoire de l’éclipse (principalement dans le Pacifique Sud et en Amérique du Sud)) pour voir un « anneau de feu » une fois que la Lune est complètement alignée avec le Soleil. Quant à l’influence de l’éclipse, les émotions seront vives aujourd’hui, mais une chose formidable qui en ressortira sera de découvrir des vérités du subconscient que l’esprit conscient refusait de reconnaître.

Jupiter en Gémeaux a un autre message à ajouter à cela. Il est facile de subir la pression des pairs, surtout lorsque votre réputation en dépend ou que votre crédit social et votre popularité nourrissent d’autres aspects de votre vie. Mais à quoi bon si vous vous sentez soudainement coincé dans cette construction ? Ne laissez pas la peur régir vos journées. Vivez une vie authentique, même s’il faut une éclipse pour vous le rappeler.

Le Soleil conjoint à Lilith en Balance est là pour nous rappeler que le conventionnel et le non conventionnel sont les deux faces d’une même médaille et coexistent parfois simultanément dans différentes parties du monde. Ne vous retenez pas à cause de définitions étroites. Laissez Libra Season vous montrer les différentes facettes de tout : le bon, le mauvais et tout le reste ! Concentrons-nous sur les cinq signes du zodiaque dotés des horoscopes les plus puissants.

Cinq signes du zodiaque avec des horoscopes puissants le 2 octobre 2024 :

1. Capricorne

mysticminimals, Darunwan.K, Buzzy std. | CanvaPro

Meilleur signe du zodiaque avec lequel travailler avec le Capricorne : Sagittaire

Meilleur moment de la journée pour le Capricorne : 10h – 11h

Capricorne, certains jours sont les mieux adaptés à l’action, mais ce n’est pas l’ambiance du mercredi pour vous. Choisissez plutôt de ralentir et de vous détendre. C’est peut-être un jour d’éclipse solaire le 2 octobre, mais vous vous en sortirez mieux si vous restez ancré et stable au lieu d’être excité et excité. Cela débloquera pour vous les bénédictions cachées de la journée. Sachez simplement ceci : l’éclipse provoquera des fluctuations émotionnelles et des bascules dans le collectif. Mais si vous vous penchez sur le message ci-dessus, vous pourrez éventuellement vous enfermer dans votre côté patient et empêcher les effets secondaires de l’éclipse solaire d’avoir un impact sur votre vie.

2. Lion

mysticminimals, Darunwan.K, Buzzy std. | CanvaPro

Meilleur signe du zodiaque avec lequel travailler en Lion : Vierge et autre Lion

Meilleur moment de la journée pour Lion : 11h

Lion, tu es exactement là où tu dois être et qui tu étais censé être. Oui, il y aura toujours de la place pour la croissance, la transformation, de nouvelles décisions et de nouvelles aventures, mais cela ne veut pas dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans le voyage jusqu’à présent ou dans votre moi actuel. Si vous acceptez cela, les bénédictions cachées de la journée se manifesteront pour vous. De plus, cela vous aidera à guérir votre cœur. Si tu te sens appelé, faire un exercice de journalisation ce jour-là (de préférence pendant la période de l’éclipse) avec une série de questions conçues pour vous aider à pénétrer au plus profond de vous-même et à comprendre vos motivations. En voici une pour commencer : qu’imaginez-vous être le meilleur avenir possible pour vous-même, et pourquoi ?

3. Bélier

mysticminimals, Darunwan.K, Buzzy std. | CanvaPro

Meilleur signe du zodiaque avec lequel travailler le Bélier : Autre Bélier

Meilleur moment de la journée pour le Bélier : 11h – 12h

Bélier, l’énergie de mercredi pour vous consiste à connaître votre cœur et à ne pas bouger du chemin que vous avez choisi. Les opposants peuvent dire ce qu’ils veulent et les ennemis peuvent essayer de vous faire trébucher, mais tant que vous restez résolu, vous gagnerez. Vous avez les forces cosmiques qui vous soutiennent ! (Y compris l’éclipse solaire en Balance ce jour-là.) Pour certains, cette bénédiction se manifestera par une rétribution karmique pour les blessures que vous avez subies dans le passé. Observez et prenez note. Vous n’êtes pas obligé de vous impliquer directement à ce moment-là, mais ce sera une expérience qui permettra enfin à certains d’entre vous de commencer votre voyage de guérison.

4. Poissons

mysticminimals, Darunwan.K, Buzzy std. | CanvaPro

Meilleur signe du zodiaque avec lequel travailler avec les Poissons : Autres Poissons

Meilleur moment de la journée pour les Poissons : 11h

Poissons, laissez votre cœur vous guider mercredi. C’est là que vous découvrirez vos bénédictions. Il peut s’agir d’impulsions aléatoires pour faire quelque chose d’édifiant, de doux ou d’intrigant. Comme visiter un musée local, manger une glace dans un camion de glace qui passe, sculpter des citrouilles géantes pour votre porche, ou toute autre chose. Tant que vous le faites en toute confiance, vous serez en or. Si vous vous sentez appelé, invitez d’autres personnes à vous rejoindre dans ces quêtes annexes et aventures amusantes du cœur. De bons moments vous attendent, qu’il s’agisse de votre partenaire, de vos enfants, de vos parents ou de vos amis. Peut-être aussi quelques bouffées d’inspiration !

5. Sagittaire

mystiquesminimals, Darunwan.K, Buzzy std. | CanvaPro

Meilleur signe du zodiaque avec lequel travailler avec le Sagittaire : Cancer

Meilleur moment de la journée pour le Sagittaire : 11h

Sagittaire, l’énergie du mercredi pour vous a une qualité espiègle. Laissez votre enfant intérieur sortir et jouer ! Vous trouverez de l’inspiration, des idées et des aventures dans les endroits les plus étranges (et en compagnie des personnes les plus étranges). C’est votre bénédiction pour l’éclipse solaire. N’oubliez pas : une bonne énergie peut parfois faire croire aux personnes moins savoureuses que vous êtes un paillasson ou quelqu’un dont elles peuvent facilement profiter. Déjouez leurs plans immédiatement et carrément ! Alors faites votre bon chemin et engagez-vous également avec ceux qui comprennent la valeur et le don de la positivité et de la bonne énergie !

Valéria Noir est un lecteur de cartes de tarot, astrologue et YouTubeur avec une expertise en matière de lancer de charmes, de runes et de tout ce qui concerne la magie. Elle écrit sur l’astrologie, le tarot et la spiritualité.