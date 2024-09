5 signes du zodiaque avec de très bons horoscopes le 22 septembre 2024

Le 22 septembre 2024, cinq signes du zodiaque auront de très bons horoscopes alors que nous accueillons officiellement l’automne dans l’hémisphère nord et le printemps dans l’hémisphère sud de la Terre ! Un changement de perspective est définitivement de mise ici. Dimanche marque la fin de la saison de la Vierge et le début de la saison de la Balance une fois que le Soleil transite vers un nouveau signe du zodiaque. Il coïncide également avec l’équinoxe d’automne. Ne soyez donc pas surpris si vous sentez le changement de vent.

Vénus entre également en Scorpion, ce qui ajoutera une seconde intensité à l’énergie de dimanche, notamment dans le domaine des émotions, des relations et de l’amour. La jalousie et la possessivité peuvent certainement faire surface. Essayez de vous ancrer afin que vous puissiez exploiter la nature phénix de l’énergie du Scorpion au lieu de son côté plus radin. Alors que cinq signes du zodiaque auront les meilleurs horoscopes, les autres peuvent également s’attendre à une journée solide !

Cinq signes du zodiaque avec de très bons horoscopes le 22 septembre 2024.

1. Bélier

Le meilleur signe du zodiaque pour passer du temps avec le Bélier : le Capricorne

Meilleur moment de la journée pour le Bélier : 11h/12h

Bélier, l’énergie de dimanche pour vous consiste à savoir ce que vous voulez dans la vie et à y aller de toute la force de votre âme. Chaque jour apportera ses propres défis à cet égard, surtout si vous avez des opposants autour de vous. Mais vous devez vous faire confiance et agir en conséquence. Les forces cosmiques vous soutiennent ! Faites une liste des choses que vous souhaitez avoir ou accomplir d’ici la fin de 2024. Demandez-vous ensuite s’il existe des blocages internes qui vous en empêchent, ou si vous devez ralentir. S’engager avec des proches qui donnent toujours de bons conseils peut également être une bonne idée.

2. Vierge

Le meilleur signe du zodiaque avec lequel passer du temps pour la Vierge : Taureau

Meilleur moment de la journée pour la Vierge : 10 h

Vierge, une nouvelle ère est sur le point de se dérouler dans votre vie. Mais lorsqu’il s’agit de changements et de transitions cosmiques, nous ne les ressentons souvent pas très fortement dans notre vie quotidienne. Dimanche, donnez-vous l’espace nécessaire pour comprendre comment les forces de transition agissent sur vous et votre vie (peut-être même sur vos proches !). Votre bénédiction du jour ne sera pas très grande sur le moment, surtout si vous avez affaire à de dures véritésmais les récompenses de telles entreprises deviendront évidentes dans le futur. La tenue d’un journal vous aidera certainement à gagner en clarté, tout comme le travail avec votre pierre de naissance personnelle.

3. Sagittaire

Le meilleur signe du zodiaque pour passer du temps avec le Sagittaire : Lion

Meilleur moment de la journée pour le Sagittaire : 15h

Sagittaire, l’énergie de dimanche pour vous est douce et un peu léthargique. Laissez-la s’enrouler autour de vous et vous apporter de la joie et des plaisirs de manière attendue et inattendue. Ceux d’entre vous qui ont envie d’aventure pourraient également bénéficier d’un week-end de voyage ! C’est le moment de savoir que vous êtes fort, indépendant et autonome. Cela vous apportera de la confiance et aidera votre intuition à s’épanouir comme jamais auparavant. Acceptez cela et laissez la magie se déployer !

4. Poissons

Le meilleur signe du zodiaque avec lequel passer du temps pour les Poissons : la Vierge

Meilleur moment de la journée pour les Poissons : 16h

Poissons, l’énergie du dimanche consiste à connaître votre cœur et votre esprit. Ils ne coïncident pas toujours, mais il existe certaines situations où vous êtes alignés dans ces deux domaines. Penchez-vous vers ces espaces à ce moment-là. C’est là que vous découvrirez des idées profondes, une sagesse cachée et vos bénédictions cosmiques pour la journée. De plus, prenez du temps pour sortir le dimanche, même s’il ne s’agit que d’une demi-heure au soleil ou d’une promenade dans le quartier. Parfois, les petites choses de la vie sont négligées dans la précipitation du quotidien.

5. Cancer

Le meilleur signe du zodiaque pour passer du temps avec le Cancer : Bélier

Meilleur moment de la journée pour le Cancer : 10 h

Cancer, l’énergie de dimanche est pleine et enivrante pour vous. Si vous vous y mettez, votre sens de l’aventure sera libéré. ​​Laissez les impulsions vous emmener où elles veulent. C’est le moment de vous amuser et de laisser le cosmos vous apporter de la joie et des délices de partout ! Prenez aussi le temps de vous accorder un peu de calme et de détente à un moment donné. Cela créera un équilibre et vous permettra de rester ancré en vous-même. Ne soyez pas surpris si ce juste milieu vous apporte également beaucoup d’inspiration ou d’idées !

Valéria Black est un lecteur de cartes de tarot, un astrologue et YouTubeur avec une expertise dans le domaine des sortilèges, des runes et de tout ce qui touche à la magie. Elle écrit sur l’astrologie, le tarot et la spiritualité.