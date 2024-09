5 signes avant-coureurs indiquant que vous pourriez souffrir d’hyperglycémie, selon les médecins

Plus d’un tiers des Américains ont un taux de sucre dans le sang élevé qui pourrait entraîner des problèmes de santé comme le diabète, des lésions nerveuses, un risque accru de maladie cardiaque et des problèmes rénaux – et la majorité des personnes atteintes de cette maladie n’en ont aucune idée, selon le CDC.

L’un des défis de l’identification d’une glycémie élevée est que les symptômes peuvent ne pas être évidents immédiatement, a déclaré le Dr Mary Korytkowski, professeur émérite de médecine en endocrinologie à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh.

« Si la glycémie est légèrement élevée, cela se produit généralement si progressivement que les gens peuvent ne pas le remarquer », a-t-elle déclaré à Business Insider.

Les niveaux normaux de sucre dans le sang se situent généralement entre 70 et 99 milligramme de sucre par décilitre de sang à jeun et en dessous de 140 mg/dL après avoir mangé.

Des analyses de sang peuvent déterminer si votre taux de sucre dans le sang est élevé, et un nombre croissant d’appareils portables offrent des mises à jour en temps réel sur l’évolution de votre taux de sucre dans le sang au fil du temps.

Bien que de brefs pics de glycémie élevée ne soient pas nécessairement une source d’inquiétude, une glycémie élevée chronique, ou hyperglycémie, peut évoluer vers un prédiabète ou éventuellement vers un diabète de type 2.

Faites attention aux indicateurs potentiels indiquant que votre taux de sucre dans le sang pourrait être élevé, tels qu’une fatigue excessive, une soif accrue, une perte de poids inhabituelle et une guérison plus lente, dont certains se chevauchent avec les signes et symptômes du diabète.

Selon le Dr Libu Varughese, endocrinologue et conseillère médicale à l’hôpital de l’Université de Californie à Berkeley, savoir quoi rechercher peut vous signaler quand il est temps de consulter un médecin et vous aider à prendre une longueur d’avance sur les changements sains. Aeroflow Diabète.

« Prenez rendez-vous pour faire vérifier votre taux de sucre dans le sang et envisagez des améliorations de votre mode de vie pour aider à réduire ou à favoriser un meilleur équilibre de votre glycémie, comme une faible consommation de sucre et de glucides. L’augmentation de l’activité physique, comme l’exercice physique, est une autre stratégie de style de vie à envisager », Varughese l’a déclaré à Business Insider. « Plus tôt vous serez en mesure d’intégrer ces choix de vie pour réduire votre taux de sucre dans le sang, mieux vous pourrez prévenir le diabète. »

Une fatigue inhabituelle peut être un signe avant-coureur d’hyperglycémie

Les symptômes potentiels d’une glycémie élevée peuvent être difficiles à distinguer d’autres problèmes de santé. Par exemple, une glycémie élevée peut vous faire vous sentir plus fatigué que d’habitude.

Articles connexes



« C’est une question difficile car la fatigue a de nombreuses causes, mais elle peut être le symptôme d’une glycémie élevée, d’une sensation de fatigue et de léthargie », Korytkowski dit.

Une sensation d’épuisement sans explication facile est une bonne raison de consulter un médecin afin d’écarter toute une série de problèmes de santé.

« Si quelqu’un a l’impression de dormir suffisamment et que c’est nouveau, cela vaut la peine d’aller voir un médecin », a déclaré Korytkowski.

Des pauses toilettes plus fréquentes peuvent entraîner une augmentation de la glycémie

Un indicateur classique du diabète est le besoin d’uriner plus fréquemment.

Si vous avez plus de sucre dans le sang que ce que votre corps est capable de gérer, il incombe aux reins d’essayer de se débarrasser de ce glucose supplémentaire, ce qui provoque une augmentation de la miction, a expliqué Korytkowski.

Bien que le nombre « normal » d’uriner par jour puisse varier considérablement et dépendre de facteurs tels que l’hydratation, des changements dans vos habitudes peuvent être un indice pour faire tester votre taux de sucre dans le sang.

Une soif accrue est un symptôme d’hyperglycémie

La déshydratation peut survenir si votre corps est surchargé de glucose et essaie de le filtrer, car le glucose entraîne l’eau avec lui.

Cela peut provoquer une sensation de sécheresse et une soif persistante et, dans le contexte d’autres symptômes, devrait vous inciter à consulter un médecin.

Les coupures qui ne cicatrisent pas ou les infections fréquentes sont un signe avant-coureur

Selon Varughese, un retard de guérison est une autre caractéristique d’une glycémie élevée.

Des niveaux élevés de glucose peuvent altérer votre circulation et votre système immunitaire, ce qui rend plus difficile pour votre corps d’effectuer les réparations nécessaires aux tissus endommagés.

De même, être confronté à des infections plus souvent peut également être lié à une glycémie élevée ou à un certain nombre d’autres problèmes de santé. Il vaut donc la peine de consulter un médecin.

Une perte de poids inexpliquée est un signal d’alarme

Pour le diabète de type 2, le surpoids ou l’obésité peuvent être un facteur de risque.

Mais dans certains cas, la perte de poids est un symptôme potentiel du diabète de type 1, car le corps peut perdre des calories en essayant d’éliminer l’excès de sucre par l’urine.

« S’ils mangent plus et ne prennent pas de poids, ou s’ils en perdent, ils pourraient perdre du glucose et des calories », a déclaré Korytkowski.

Une glycémie élevée n’est pas la seule explication d’une perte de poids soudaine et inattendue, mais d’autres causes possibles peuvent inclure des maladies graves (y compris le cancer), alors n’hésitez pas à consulter votre médecin.

Comment gérer l’hyperglycémie

Les stratégies visant à réduire la glycémie et le risque de diabète sont les mêmes habitudes qui fonctionnent pour la santé globale, selon Barbara Eichorst, diététicienne agréée et vice-présidente des programmes de soins de santé à l’American Diabetes Association.

Une alimentation nutritive, un exercice régulier et suffisamment de repos et de détente sont tous liés à des niveaux de sucre dans le sang plus bas.

« Une alimentation saine, une activité physique, un sommeil sain et une bonne gestion du stress sont bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète, de prédiabète et pour toute personne souhaitant se sentir mieux au quotidien », a-t-elle déclaré.