5 signes avant-coureurs indiquant que vous pourriez avoir besoin d’une nouvelle pompe de puisard – Shaw Local

Une pompe de puisard offre une protection cruciale pour votre maison en empêchant les inondations de sous-sol qui peuvent entraîner des dégâts d’eau importants et des coûts de réparation élevés. Une pompe de puisard dure en moyenne de sept à dix ans, selon la fréquence d’utilisation, les durées de cycle et la quantité d’eau qu’elle doit régulièrement déplacer. Heureusement, il existe plusieurs signes avant-coureurs qui vous indiqueront quand vous devez envisager de remplacer l’appareil.

1. La pompe de puisard fonctionne constamment. Des débris peuvent bloquer l’interrupteur à flotteur, le faisant fonctionner continuellement et épuisant le moteur. Une taille de pompe incorrecte peut également la faire fonctionner tout le temps.

2. La pompe de puisard ne cesse de se boucher. Les pales du ventilateur peuvent se coincer et si l’eau contient beaucoup de sédiments, les conduites d’entrée et de décharge peuvent se boucher. Le limon, le gravier et la saleté peuvent être aspirés dans la pompe, ce qui aggrave ses performances et raccourcit sa durée de vie.

3. L’appareil fait des bruits forts. Des bruits forts de cliquetis ou de cliquetis indiquent un problème avec la pompe. Alors que les pompes de puisard en plastique plus anciennes ont tendance à être plus bruyantes en général, une unité avec un moteur très bruyant peut approcher de la fin de sa vie.

4. La pompe de puisard fonctionne de manière erratique. Des rafales d’activité continues peuvent indiquer un clapet anti-retour cassé, ce qui signifie que l’unité doit pomper la même eau encore et encore.

5. L’appareil est vieux. Malheureusement, de nombreux propriétaires retardent le remplacement de leur pompe de puisard jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Si la pompe a dix ans, mieux vaut la remplacer que de risquer de la voir tomber en panne.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle pompe de puisard, envisagez d’en acheter une avec un système de batterie de secours pour aider à protéger votre sous-sol contre les dommages en cas de panne de courant ou de pluie excessive lors d’une grosse tempête.

