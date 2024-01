5 signes avant-coureurs indiquant que vous ne consommez pas suffisamment de vitamine D

Nous sommes en plein hiver, ce qui signifie que vous entendez probablement beaucoup parler des vitamines et des suppléments que vous devriez prendre pour renforcer votre système immunitaire et garder votre corps en bonne santé. Cela inclut tout, du zinc à la vitamine C en passant par la vitamine D. Un apport approprié en vitamine D, la vitamine du « soleil », est lié à un système immunitaire sain, à une énergie équilibrée et à la santé cognitive, parmi de nombreux autres avantages positifs pour la santé. Étant donné que la lumière du soleil est l’une des sources les plus puissantes de vitamine D et qu’il n’existe pas beaucoup de sources alimentaires de cette vitamine, il est courant que les gens souffrent de carences en hiver. beaucoup d’Américains en manquent en général.

Nous obtenons de la vitamine D du soleil grâce à l’absorption des rayons UV par notre peau, et certains aliments contiennent naturellement de la vitamine D, comme les poissons gras, le foie de bœuf et le jaune d’œuf. Vous pouvez également trouver des aliments et des boissons enrichis de cette vitamine, comme des céréales enrichies, du lait, du jus d’orange et du yaourt. Mais il peut être difficile pour les personnes, en particulier celles qui suivent un régime végétalien ou végétarien, d’obtenir de la vitamine D par leur alimentation. Et comme la lumière du soleil est moins fréquente en hiver, il peut être beaucoup trop facile de souffrir d’une carence en cet nutriment important.

Comment savoir si nous ne recevons pas suffisamment de vitamine D ? Pour en savoir plus sur certains symptômes courants de carence en vitamine D qui pourraient vous inciter à effectuer un test sanguin pour détecter une carence en vitamine D, nous avons discuté avec des diététistes. Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LD et Lauren Manaker, MS, RDN. Poursuivez votre lecture, puis consultez les 10 meilleurs aliments pour renforcer votre immunité.

Vous tombez souvent malade.

Nos deux diététistes affirment que la vitamine D joue un rôle essentiel dans aider notre système immunitaire, et “il permet à notre corps de combattre efficacement les virus et les bactéries”, explique Manaker. Mais en raison du soutien de la vitamine D à la santé de notre système immunitaire, un signe révélateur courant de carence est si vous tombez malade plus souvent.

“Une carence peut entraîner une réponse immunitaire affaiblie, rendant les individus plus sensibles aux infections et aux maladies”, explique Goodson. Manaker ajoute: “Si vous luttez continuellement contre un rhume après l’autre, cela peut être dû à des niveaux insuffisants de ce nutriment essentiel dans votre système.”

Vous ressentez des changements d’humeur ou une dépression.

Quelqu’un vous a-t-il déjà recommandé un supplément de vitamine D pendant l’hiver ? Parce que nous obtenons une grande partie de notre vitamine D du soleil, nous sommes plus susceptibles d’en souffrir pendant les mois d’hiver, lorsque le soleil n’est pas aussi fort ou n’est pas présent aussi longtemps. Cela a non seulement un impact sur notre santé immunitaire, mais peut également avoir un impact sur notre humeur.6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

Quel est le lien entre notre humeur et la vitamine D ? Manaker note que « la vitamine D joue un rôle important dans la régulation de l’humeur », et Goodson déclare « Il existe des preuves suggérant un lien entre de faibles niveaux de vitamine D et les troubles de l’humeur, y compris la dépression. » Recherche a également montré de manière constante que de faibles niveaux de vitamine D sont liés à des symptômes plus importants d’anxiété et de dépression.

Manaker déclare : « Les changements d’humeur, en particulier la dépression ou un sentiment de tristesse persistante, sont un signe plus négligé de carence en vitamine D. » Si vous présentez certains de ces symptômes, la vitamine D peut vous aider.

Cependant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des sautes d’humeur ou des symptômes de dépression qui vont au-delà d’une carence en vitamine D. Si vous ressentez cela, il est important de contacter un professionnel de la santé.

Vous vous sentez fatigué.

Un autre signe que vous ne consommez pas suffisamment de vitamine D peut être que vous ressentez une fatigue constante. En effet, « la vitamine D est impliquée dans la production d’énergie au sein du corps », explique Goodson.

Ceci est distinct de la fatigue due à un emploi du temps chargé ou au manque de sommeil de bonne qualité. Manaker dit que si vous souffrez d’une carence en vitamine D, “vous pourriez vous sentir constamment fatigué ou avoir du mal à passer votre journée en raison d’un manque d’énergie malgré un repos suffisant.”

La recherche montre également cet impact. Une étude publiée dans le Journal nord-américain des sciences médicales ont découvert que chez les patients souffrant de « conditions médicales chroniques stables » et souffrant de fatigue, la thérapie à la vitamine D améliorait leur niveau de fatigue.

Vous ressentez des douleurs musculaires.

C’est un signe auquel beaucoup de gens ne pensent peut-être pas, mais si vous ressentez des douleurs musculaires qui ne sont pas associées à votre routine de gym ou des sentiments de faiblesse constants, cela peut être lié à une carence en vitamine D.

“La vitamine D est importante pour la fonction musculaire, et des niveaux inadéquats peuvent entraîner des douleurs et une faiblesse musculaires”, explique Goodson. “Cela peut affecter à la fois les muscles squelettiques et les muscles lisses du corps.”

Des études montrent que la vitamine D est nécessaire à la force musculaire et à la stabilité posturale, et il a même été démontré que cette vitamine aide à réduire le risque de chutes associées à une faiblesse musculaire chez les populations âgées. Donc, si quelque chose ne va pas avec la force de vos muscles ou si vous ressentez régulièrement des douleurs musculaires, il est peut-être temps de vérifier votre taux de vitamine D.

Votre santé osseuse est affectée.

“La vitamine D joue un rôle crucial dans l’absorption du calcium, qui est essentiel au maintien d’os solides et sains”, explique Goodson. En raison de ce rôle, une carence en vitamine D peut avoir un impact négatif sur la santé de nos os, ce qui, selon nos diététistes, peut se manifester de différentes manières.

“Une carence peut entraîner une diminution de la densité osseuse”, explique Manaker, “ce qui peut vous rendre plus vulnérable aux fractures et aux blessures”. En plus de blessures potentielles plus nombreuses, vous pouvez également ressentir une douleur plus constante. “Une carence en vitamine D peut également entraîner des douleurs osseuses et dorsales et, dans les cas graves, elle peut même contribuer à des affections telles que l’ostéoporose”, ajoute Goodson.