5 septembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Chandler est un mélange de laboratoire blond de deux ans. Il s’entend bien avec les autres chiens et donne des câlins et de l’amour à toutes les personnes qu’il rencontre. Chandler a besoin d’un propriétaire actif pour le suivre et l’aider à s’entraîner avec sa laisse. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de la Will County Humane Society)

Tulip est un chat domestique à poils longs de 5 ans qui est un peu timide mais qui adore les animaux de compagnie. Elle a besoin d’un foyer patient et aimant où elle est le seul chat car elle semble dépassée par les autres chats du refuge. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de la Will County Humane Society)

Hemingway est une race mixte de 3 ans pleine de plaisir et d’énergie. Il aime les promenades et jouer avec des jouets. Il peut être un peu timide au début mais se réchauffe rapidement avec de nouvelles personnes. Hemingway a besoin d’une maison sans chats. Pour rencontrer Hemmingway, envoyez un courriel à Victoria à victoria@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Shenanigans est un beau mâle de 5 ans qui a été retrouvé errant. Il est très sociable, adorable, bavard et affectueux. Il salue tout le monde avec impatience, espérant des animaux de compagnie et de l’attention. Shenanigans est FIV positif et doit être le seul chat dans une maison, vivre avec d’autres chats FIV positifs ou éventuellement vivre avec d’autres chats non agressifs. Pour rencontrer Shenanigans, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Roxy est une pittie pleine d’entrain d’un an. Roxy aime les autres chiens et les enfants. Roxy adore les jouets et elle essaiera de cacher ses mouvements en attendant qu’ils soient lancés en l’air. Elle apportera rire et joie à une famille. Pour rencontrer Roxy, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Ella a environ 10 ans et a été remise après la mort de son propriétaire. Ella est très douce et affectueuse. Elle laissera échapper son doux ronronnement lorsqu’elle sera accueillie et se fera un plaisir de faire des biscuits avec ses petites pattes blanches. Elle vivait auparavant avec d’autres chiens. Ella est entièrement contrôlée et dégriffée à quatre pattes. Pour rencontrer Ella, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333.