5 septembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Morris Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine.

Envoyez par e-mail les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@morrisherald-news.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Soccer Mom est un shorthair domestique de 2 ans. Elle est bienveillante et aimante. Soccer Mom apprécie son temps seul et aime se détendre dans son lit. Elle n’apprécie pas la présence de jeunes chats. Pour plus d’informations sur Soccer Mom, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Maynard est un chat tigré brun de 6 mois. Il est énergique et aime jouer avec ses jouets. Maynard s’entend bien avec les enfants et les autres animaux. Il ferait un excellent ajout à n’importe quelle famille. Pour plus d’informations sur Maynard, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Rencontrez Jonquille. Elle a 4 mois. Elle vient quand on l’appelle et adore se blottir sur le canapé. La jonquille aime les frottements du ventre et aimerait qu’un ami chien lève les yeux aussi. Daffodil est dans une famille d’accueil avec le sauvetage de Bars II Beds qui attend sa famille pour toujours. Envoyez un e-mail à Sabrina à barsiibeds@gmail.com pour plus d’informations ou pour postuler à l’adoption de Jonquille. (Sauvetage des lits Bars II)

Mace est un tabby brun de 6 mois avec une touche de blanc. Il est un peu exubérant, mais s’adonne à la sieste. Mace est curieuse et adore observer les oiseaux par la fenêtre. Pour plus d’informations sur Mace, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Rencontrez Angus. Il s’agit d’un mélange de laboratoire et de fosse de 6 mois. Il apprend à marcher en laisse, excellent avec l’entraînement en cage et vient de terminer l’étape du chiot nippy. C’est donc le moment idéal pour l’adopter. Il a été retrouvé errant et sa mère adoptive a fait un travail formidable en le formant et en l’acclimatant à un environnement familial. Il est à jour de ses vaccinations et castré. Tout ce dont il a besoin maintenant, c’est d’une maison bien à lui. Pour en savoir plus sur Angus, envoyez un courriel à Sabrina à barsiibeds@gmail.com. (Sauvetage des lits Bars II)

Liam est un poil court domestique blanc et chamois de 5 mois. Il est joueur, extraverti et affectueux. Liam adore se faire caresser et s’entend bien avec les autres chats. Pour plus d’informations sur Liam, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

