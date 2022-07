5 sculptures pour Summer of Stone and Steel de Joliet seront dévoilées jeudi – Shaw Local

Le mouvement artistique de Joliet dévoilera cinq sculptures jeudi soir pour sa deuxième exposition estivale annuelle de sculptures et son tirage.

Les cinq sculptures de l’exposition “Summer of Steel and Stone” seront dévoilées à 18h à Juliet’s Tavern au 205 North Chicago St. à Joliet

L’entrée et les hors-d’œuvre sont gratuits. Un bar payant sera également disponible. Environ 150 personnes ont assisté à l’événement de l’année dernière, selon Hudson Hollister, membre du conseil d’administration de The Art Movement. Les sculptures, qui mesurent entre 3 et 5 pieds de haut, explorent l’héritage de l’acier et de la pierre de Joliet “de manières diverses et magnifiques”, a déclaré Hollister.

“Nous avons une histoire complexe, parfois triomphante et parfois traumatisante dans cette ville, un héritage sur lequel nos artistes peuvent puiser pour créer des pièces qui parlent de nos racines et parlent de nos vérités universelles”, a déclaré Hollister.

Le mouvement artistique de Joliet a commandé six artistes pour ces cinq sculptures : Angelica Aguilar, Kelly Bartels, Erick “Roho” Garcia, Brittanie Roussea et l’équipe de deux personnes Alicia Diamond et Sarah Potter.

Le mouvement artistique de Joliet dévoilera cinq sculptures à 18 h, le jeudi 28 juillet 2022, à la Juliet’s Tavern de Joliet pour sa deuxième exposition estivale annuelle de sculptures et sa tombola. Sur la photo, les cinq artistes commandés pour “Summer of Stone and Steel”. Ce sont, de gauche à droite, Alicia Diamond, Sarah Potter, Brittanie Rousseau, Angelica Aguilar et Erick « Roho » Garcia. Pas sur la photo : Kelly Bartels. (Photo avec l’aimable autorisation du mouvement artistique)

Hollister a déclaré que les artistes avaient postulé pour la commande, avaient deux mois pour terminer la sculpture et avaient chacun été payés 1 000 $.

Il a déclaré que le but des sculptures et de l’exposition est de favoriser les liens entre la communauté artistique, la communauté des affaires, la communauté dans son ensemble et de promouvoir la croissance économique.

“Regardez tous les endroits de ce pays qui favorisent la croissance économique”, a déclaré Hollister. « Dans chacun d’entre eux, vous verrez des gens qui sont mécènes des arts et des gens qui sont des praticiens des arts, et vous verrez des mécènes et des praticiens collaborer ensemble. On a ça à Joliet.

Les invités peuvent également participer à un tirage au sort pour gagner l’une des cinq sculptures qui seront tirées au sort, au plus tard le 30 septembre, a déclaré Hollister.

Pour le reste de l’été, les entreprises locales afficheront les cinq sculptures pendant une semaine à la fois, a déclaré Hollister. Deux se sont engagés jusqu’à présent: Michudo Construction à Tinley Park et H. Date au centre-ville de Joliet, dont Hollister est propriétaire, a-t-il déclaré.

Le produit de la tombola couvrira les frais de commission et financera les programmes du mouvement artistique.

“C’est vraiment par espoir que lorsque nous exposons ces sculptures dans la ville, nous suscitons plus d’intérêt”, a déclaré Hollister, “et que les gens, les heureux gagnants qui finissent par s’approprier les sculptures, voudront les exposer dans un tel manière à ce que d’autres personnes puissent en profiter.

Les commanditaires de l’événement sont la Commission des arts de la ville de Joliet, le gouvernement du canton de Joliet et le City Center Partnership.

Pour plus d’informations, visitez eventbrite.com et artmovementjoliet.org.