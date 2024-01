5 scénarios sur ce qui pourrait arriver ensuite dans le New Hampshire

Voici comment cela s’est passé auparavant et comment cela pourrait évoluer en 2024.

Le New Hampshire met fin au concours

En 2000, le vice-président Al Gore était le favori face à l’ancien sénateur du New Jersey, Bill Bradley. Bradley espérait que les indépendants, autorisés à voter aux primaires de l’un ou l’autre parti, afflueraient vers lui et lui assureraient la victoire. Mais cette année-là, les indépendants ont été attirés par le sénateur républicain John McCain. Il a remporté sa primaire ; Bradley a perdu contre Gore par seulement quatre points et a pratiquement disparu par la suite, Gore ayant remporté tous les concours ultérieurs en route vers la nomination. Quatre ans plus tard, le sénateur démocrate John Kerry a suivi sa victoire tardive dans l’Iowa avec une victoire de 12 points sur l’ancien gouverneur du Vermont Howard Dean, qui avait mené le New Hampshire tout au long de la saison préprimaire. Kerry a ensuite remporté pratiquement tous les concours ultérieurs. C’est le résultat très probable en 2024 si Trump gagne dans le New Hampshire avec une marge confortable.

« Corriger » l’Iowa

Haley ne s’est pas rendue service dans l’Iowa en observant que le New Hampshire « corrige » l’État de Hawkeye, mais son histoire est solide. À maintes reprises, le premier État primaire a écarté les résultats du premier État du caucus. Ronald Reagan a perdu les caucus de l’Iowa en 1980 face à George HW Bush ; il a ensuite remporté une victoire écrasante dans le New Hampshire. Bush a terminé troisième dans l’Iowa en 1988 ; sa victoire sur Bob Dole dans le New Hampshire l’a mis sur la voie de l’investiture du GOP. La même année, Mike Dukakis s’est classé troisième dans les caucus démocrates de l’Iowa, avant de remporter le Granite State et finalement l’investiture. John McCain a été laissé pour mort dans l’Iowa en 2008 ; sa victoire dans le New Hampshire était son premier grand pas vers la victoire. Malgré l’énorme marge de Trump dans l’Iowa, le terrain radicalement différent du New Hampshire – beaucoup moins évangélique, beaucoup plus modéré, une primaire ouverte aux indépendants – ouvre la possibilité d’un résultat très différent. (C’est du moins ce sur quoi Haley compte.)

Gagner en perdant, perdre en gagnant

C’est une histoire familière aux accros de la politique, mais elle mérite d’être revisitée : Lyndon Johnson a remporté la primaire du New Hampshire en 1968 avec une avance de huit points ; mais les 41 pour cent remportés par le candidat anti-guerre Eugene McCarthy ont clairement exprimé le mécontentement à l’égard de Johnson et de la guerre du Vietnam ; il a déclaré son intention de ne pas se présenter aux élections moins de trois semaines plus tard. Ed Muskie a remporté le New Hampshire en 1972 par près de 10 points ; mais parce qu’il n’a pas atteint le seuil de 50 pour cent que le monde politique avait fixé pour son succès, ce sont les 37 pour cent de George McGovern qui se sont révélés plus influents ; le favori Muskie a quitté la course au printemps et McGovern a remporté la nomination. En 1976, l’ancien gouverneur de Californie, Ronald Reagan, était à 1 341 voix près de vaincre le président en exercice Gerald Ford. Mais comme sa campagne s’était vantée d’un probable glissement de terrain, la perte d’un cheveu a été considérée comme un sérieux revers, et la poussée tardive de Reagan n’a pas suffi à renverser Ford. En 1992, Bill Clinton avait près de neuf points de retard sur le sénateur Paul Tsongas. Mais parce que des accusations d’esquive et d’aventures extraconjugales avaient menacé de le chasser de la course, sa deuxième place – et sa maîtrise astucieuse de la télévision le soir des élections – lui ont permis de se proclamer « le gamin du retour ».

Il est peu probable qu’une deuxième place très serrée pour Haley dans le New Hampshire cette année lui permettrait d’entrer dans cette catégorie. Ironiquement, sa montée en puissance dans certains sondages de l’État lui a privé de l’élément potentiel de surprise si elle se rapprochait du candidat tout sauf présumé. Il se peut que seule une victoire porte un coup sérieux à la « fatalité » de Trump.

Le favori trébuche, mais survit

Walter Mondale est arrivé au New Hampshire en 1984 avec ce que New York Times appelé le plus grand sondage de tous les non-titulaires dans l’histoire. À la tombée de la nuit, il avait été battu par Gary Hart dans un glissement de terrain, et seules les victoires en Géorgie et en Alabama sauvèrent sa campagne. En 2000, George W. Bush était sur le point d’être couronné, lorsque la campagne en roue libre de John McCain à l’assemblée publique lui a valu une victoire similaire dans le New Hampshire. Seule la détermination de la base républicaine à ne pas nommer un hérétique comme McCain a sauvé Bush.

Il est important de garder cette histoire à l’esprit si Haley (ou plus improbablement DeSantis) gagnait réellement le New Hampshire. Malgré toute l’obsession du premier État primaire, les États ultérieurs dans le calendrier se sont souvent révélés plus décisifs. L’Illinois et New York ont ​​fait la différence pour Walter Mondale en 1984 ; La Caroline du Sud a restauré le statut de George W. Bush en 2000. La victoire d’Hillary Clinton dans le New Hampshire en 2008 a empêché Barack Obama de clôturer rapidement le concours, mais Obama a quand même gagné après un mois de travail de délégués État par État (la grande intuition de son équipe était que gagner de petits États avec de larges marges était plus efficace que gagner de grands États avec de petites marges).

C’est pourquoi même une défaite de Trump dans le New Hampshire peut avoir moins d’importance que ne le suggère la frénésie médiatique à suivre. Après le New Hampshire, le terrain penche considérablement en faveur de Trump : ce n’est pas seulement en raison de la taille et de l’intensité de sa base, mais aussi parce que ses partisans ont dominé le processus de sélection des délégués, ce qui permet à un candidat de transformer plus facilement les pluralités en victoire.–tous les résultats des délégués. (Josh Putnam’s

FHQ Plus est le guide indispensable de ce monde).

Le New Hampshire n’est pas pertinent

La dernière campagne a apporté quelque chose de nouveau : une primaire dans le New Hampshire qui s’est avérée Non importance. En 2020, Joe Biden a suivi sa quatrième place dans l’Iowa par une cinquième place dans le New Hampshire, un concours caractérisé par des routes clairsemées, peu d’argent et un puissant parfum de mort imminente. Après la grande victoire du sénateur du Vermont Bernie Sanders au Nevada, la question que se posaient les experts était de savoir si d’ici le Super Tuesday, Sanders aurait suffisamment de délégués pour faire de lui un leader presque imparable.

Mais ensuite est arrivée la Caroline du Sud – le premier concours avec une base électorale noire importante et Biden a battu Sanders par une marge de 2,5 contre 1. En quelques jours, les prétendants Amy Klobuchar et Pete Buttigieg ont abandonné pour soutenir Biden, et le Super Tuesday a donné à Biden des victoires à travers le pays. En 96 heures, il était passé d’un perdant certain à un candidat présumé.

Compte tenu de la position de Trump au sein du Parti républicain, même une victoire de Haley dans le New Hampshire serait probablement un obstacle sur la route vers une nomination Trump. Mais un résultat « probable » n’est pas une certitude ; L’histoire politique de l’État démontre qu’il peut offrir à peu près n’importe quel résultat.