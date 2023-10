5 scénarios à surveiller au début de la saison des Maple Leafs de Toronto dans la LNH

Le hockey revient dans les salles récemment rénovées du Scotiabank Arena mercredi soir, alors que les Maple Leafs de Toronto lancent officiellement la saison 2023-24 de la LNH contre les Canadiens de Montréal.

Après une intersaison tumultueuse qui a vu l’ancien directeur général Kyle Dubas partir et accepter un nouvel emploi à Pittsburgh, tous les regards seront tournés vers le nouveau directeur général Brad Treliving pour voir s’il est capable d’aider à pousser une équipe extrêmement talentueuse – mais terriblement sous-performante – au cours de la saison. bosse.

Voici cinq scénarios à rechercher lorsque vous regardez les Leafs cette saison.

Les nouveaux ajouts peuvent-ils changer le look de l’équipe ?

La dernière intersaison a apporté une bonne refonte de l’effectif, même si le noyau d’Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et Morgan Rielly n’a pas été touché, malgré les cris de certains coins de la base de fans pour apporter des changements significatifs.

Pourtant, de nombreux visages familiers (comme Justin Holl, Alex Kerfoot et Pierre Engvall) ont disparu, Treliving faisant venir à leur place de nouveaux joueurs comme Tyler Bertuzzi, Max Domi, Ryan Reaves et John Klingberg.

REGARDER | Quoi de neuf au Scotiabank Arena cette saison :

La phase 1 des travaux de rénovation de 350 millions de dollars du Scotiabank Arena est terminée. Voici à quoi les fans peuvent s’attendre Vidéo en vedetteLa Scotiabank Arena fait l’objet d’une rénovation de 350 millions de dollars. Le projet en cours va de zones haut de gamme nouvelles ou améliorées à des halls rénovés et agrandis. Dale Manucdoc a eu un aperçu de la première phase des rénovations.

Le nouveau directeur général a déclaré publiquement qu’il cherchait à apporter « un peu plus de morve » à l’équipe, et il semble qu’il l’ait fait. Domi a une histoire familiale qui remonte à plusieurs décennies puisque son père est Tie, l’agent bien-aimé des Leafs – et bien qu’il ne soit pas aussi connu pour se battre comme son père, il est certainement plus enclin à tout gâcher dans les coins que certains membres du noyau de l’équipe.

Bertuzzi a un pedigree similaire, puisqu’il est le neveu de l’homme de main de la LNH Todd Bertuzzi et également connu pour ne pas craindre le jeu physique – mais pas non plus au niveau de son oncle.

Reaves arrive comme un tank sur patins et l’un des derniers véritables exécuteurs de la ligue. Cependant, des questions demeurent quant à sa capacité à suivre le rythme du jeu à ce stade de sa carrière.

Les Leafs peuvent-ils remporter la division ?

Même si les Leafs n’ont pas manqué de succès en saison régulière ces dernières années, l’équipe a également eu la malchance de relever le défi dans ce qui est sans doute la meilleure division de la ligue.

Mais la couronne atlantique semble un peu plus en suspens cette fois-ci, avec certaines équipes prêtes à prendre du recul.

Les Bruins de Boston ont remporté la division et le trophée du Président la saison dernière avant de s’enflammer de façon spectaculaire en séries éliminatoires, et se retrouvent maintenant gravement épuisés au centre de la glace avec les doubles abandons des piliers David Krejci et Patrice Bergeron. Les Bruins disposent toujours d’excellents gardiens et défenseurs sur lesquels s’appuyer, mais la domination ne semble plus être une certitude.

Tyler Bertuzzi des Maple Leafs de Toronto, à droite, se bat pour la rondelle avec Jared McIsaac des Red Wings de Détroit lors de l’action de hockey préparatoire de la LNH à Toronto plus tôt ce mois-ci. Bertuzzi a été l’une des signatures d’agent libre les plus importantes de l’équipe cette intersaison. (Chris Young/La Presse Canadienne)

De même, des questions persistent autour du Lightning de Tampa Bay, l’équipe que les Leafs ont finalement éliminée des séries éliminatoires la saison dernière. Ils ont été contraints de se débarrasser des talents haut de gamme ces dernières années en raison du plafond salarial de la ligue, et seront privés du gardien vedette Andrei Vasilevskiy pendant plusieurs semaines en raison d’une opération au dos.

D’autres équipes de la division pourraient faire des progrès positifs (comme Buffalo, Ottawa et Detroit) et la première place n’est en aucun cas un verrou pour les Leafs – mais cela semble un peu plus possible que les saisons précédentes.

Le but de Matthews rebondira-t-il ?

Considérant que Matthews a marqué plus d’un point par match la saison dernière, il semble un peu ridicule de décrire cela comme une année difficile pour le centre vedette – pourtant c’est le genre de norme absurde qu’il a établie tout au long de sa carrière.

Les blessures ont parfois gêné Matthews la saison dernière, lui permettant de marquer 40 buts et 85 points en 74 matchs. Ce seraient d’excellents chiffres pour une grande partie de la ligue, mais un Matthews en bonne santé devrait surpasser les deux, surtout si son pourcentage de tir rebondit par rapport au plus bas de sa carrière de l’année dernière.

La défense sera-t-elle suffisante ?

La défense de Toronto a longtemps été considérée comme son talon d’Achille, même si elle s’est améliorée ces dernières années, voire suffisamment pour contourner totalement ce récit.

Pourtant, l’équipe de cette année semble un peu plus fragile en défense.

Morgan Rielly a connu d’excellentes séries éliminatoires, mais il ne sera probablement jamais connu pour son solide jeu défensif. Son partenaire TJ Brodie vieillit et semble avoir eu plus de mal avec le rythme de jeu lors des séries éliminatoires de l’année dernière.

REGARDER | Les stars du basket-ball et du hockey se réunissent pour rénover les courts :

Pascal Siakam des Raptors et John Tavares des Leafs dévoilent les rénovations du terrain de basket Vidéo en vedetteAlexandra Park abrite un nouveau terrain de basket-ball grâce à John Tavares des Maple Leafs de Toronto et Pascal Siakam des Raptors de Toronto. Les deux stars du sport ont fait des dons par l’intermédiaire de leurs organisations caritatives pour aider à financer le terrain. Greg Ross, de CBC, recueille les réactions des athlètes et de la communauté.

À 40 ans, Mark Giordano est le joueur le plus âgé de la ligue – et même s’il avait parfois l’air phénoménal la saison dernière, il semblait totalement à bout de souffle au moment où les séries éliminatoires se sont déroulées.

Ni Jake McCabe ni Timothy Liljegren ne se sont imposés comme de véritables quatre meilleures options, et Klingberg – le grand agent libre de Treliving – a été carrément mauvais dans sa propre zone depuis quelques saisons maintenant.

Si Klingberg rebondit, que d’autres comme Rielly continuent de jouer à un niveau élevé et que certaines des options les moins établies font un pas en avant, les Leafs pourraient s’en sortir. Mais il semble que l’équipe pourrait rencontrer de réels problèmes si l’un des six premiers se débattait ou se blessait.

Le gardien va-t-il tenir le coup ?

Les Leafs entament cette saison avec un tandem de gardiens de but largement non testé, bien que très prometteur.

Ilya Samsonov a terminé la saison dernière avec un pourcentage d’arrêts de ,919, bon pour une égalité au sixième rang de la ligue. Le remplaçant Joseph Woll s’est encore mieux comporté dans beaucoup moins de matchs, affichant un pourcentage d’arrêts de 0,932.

La recrue Matthew Knies, sur la photo, pourrait également jouer un rôle important pour l’équipe cette année, aux côtés de la vedette du camp d’entraînement et de son compatriote recrue Fraser Minten. (Chris Young/La Presse Canadienne)

À première vue, ces chiffres sont excellents, mais aucun des deux gardiens n’a encore prouvé qu’il pouvait jouer de manière cohérente à ce niveau. Samsonov a travaillé de manière semi-médiocrite pendant des années avec les Capitals avant d’éclater l’an dernier, et Woll a souffert de blessures avant de montrer des signes qu’il était prêt pour les matchs de la LNH au cours des deux dernières saisons.

Si les deux joueurs sont capables de performer à ce niveau à long terme sans se blesser, les Leafs pourraient avoir un solide tandem de gardiens de but – mais si l’un ou les deux faiblit ou se blesse, les choses pourraient devenir incertaines, rapidement.