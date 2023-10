LAKE FOREST – Il y a beaucoup d’occasions de bizarreries dimanche à Soldier Field. Lorsque les Bears affronteront les Raiders de Las Vegas, aucune des deux équipes n’aura son quart partant.

Le quart des Bears Justin Fields ratera le match en raison d’une luxation du pouce. Le partant des Raiders Jimmy Garoppolo manquera la compétition en raison d’une blessure au dos, qui a nécessité un bref séjour à l’hôpital le week-end dernier.

Au lieu de cela, les Bears mettront en vedette le quart-arrière recrue non repêché Tyson Bagent. Les Raiders débuteront soit le vétéran de 38 ans Brian Hoyer, soit le choix de quatrième ronde de la recrue Aidan O’Connell. L’entraîneur-chef Josh McDaniels n’a pas annoncé de titulaire.

Les Bears and Raiders débuteront à midi depuis Soldier Field. Le jeu sera diffusé sur Fox. Voici cinq scénarios à surveiller.

1. Tous les regards sont tournés vers Tyson Bagent

Le quart-arrière des Chicago Bears Tyson Bagent cherche à lancer lors d’un match préparatoire le 26 août au Soldier Field de Chicago. (Marc Busch)

Les Bears débuteront un quart-arrière recrue non repêché issu de la Division II de la Shepherd University. C’est un fait assez fou. Bagent a déjà battu tous les pronostics pour être ici, se préparant à faire son premier départ en carrière dans la NFL.

Bagent a joué presque toute la seconde moitié du match de la semaine dernière contre les Vikings du Minnesota après que Fields se soit blessé au pouce. Il a retourné le ballon deux fois, mais a gardé les Bears dans le match et a eu la chance de mener un entraînement gagnant. Il a désormais une semaine complète de préparation à son actif. Il a pris tous les représentants avec l’offensive de la première équipe cette semaine.

Les Bears sont entièrement derrière Bagent, qui a impressionné pendant la pré-saison et que les Bears ont choisi de conserver sur la liste devant le vétéran remplaçant PJ Walker en août. Bagent est un quart-arrière confiant qui a établi toutes sortes de records à Shepherd. Mais commencer un match au Ram Stadium en Virginie-Occidentale est différent de commencer un match à Soldier Field.

« Pour regarder où j’en suis et voir comment tout s’est en quelque sorte mis en place, [I have] juste rien d’autre qu’une extrême gratitude, et [I’m] je me sens juste très chanceux de jouer ce rôle de motivation [model] aux plus jeunes de ma famille, soyez cette personne qu’ils peuvent admirer et qui motive vraiment tous ceux qui peuvent être à un niveau plus petit », a déclaré Bagent.

2. Brian Hoyer ou Aidan O’Connell ?

McDaniels n’a pas annoncé de titulaire au poste de quart-arrière. Hoyer a débuté 40 matchs au cours de ses 15 années de carrière dans la NFL. Il était le remplaçant la semaine dernière lorsque Garoppolo a quitté le match en raison d’une blessure au dos. O’Connell, cependant, a débuté la semaine 4 lorsque Garoppolo s’est absenté. Il a gardé les Raiders proches lors d’une défaite d’une possession contre les Chargers.

Les Raiders garderont probablement cela secret jusqu’à dimanche matin, mais les rapports nationaux ont indiqué que Hoyer obtiendrait le départ.

« Il suffit d’étudier les deux quarts, d’étudier leurs tendances, s’ils aiment descendre sur le terrain ou s’ils aiment lancer le ballon court », a déclaré la sécurité des Bears Jaquan Brisker. « Nous savons qu’ils vont probablement commencer par essayer de faire sortir le ballon, d’obtenir des lancers rythmés et des choses comme ça. »

J’étudie simplement les deux quarts, j’étudie leurs tendances, s’ils aiment descendre sur le terrain ou s’ils aiment lancer le ballon court. Nous savons qu’ils vont probablement commencer par essayer de faire sortir le ballon, d’obtenir des lancers rythmés et des choses comme ça. — Jaquan Brisker, sécurité des ours

Si les Raiders devaient titulariser O’Connell, le match de dimanche marquerait le premier match de la NFL dans lequel deux quarts partants recrues sélectionnés au quatrième tour ou plus tard débuteraient pour les deux équipes depuis 2004.

O’Connell est également originaire de la région de Chicago. Il a joué au football au lycée à Stevenson avant de devenir quart-arrière à Purdue.

3. Dans quel état se trouve la ligne offensive des Bears ?

Lucas-Patrick Le gardien des Bears de Chicago, Lucas Patrick, bloque contre les Broncos de Denver au cours de la seconde période, dimanche à Chicago. (Kamil Krzaczynski/AP)

Le garde droit des Bears Nate Davis (cheville) ne jouera pas dimanche. La semaine dernière, les Bears ont essentiellement mis Cody Whitehair sur le banc pour ses clichés errants depuis la position centrale. Le plaqueur droit Darnell Wright entre dans le match de cette semaine comme étant douteux en raison d’une blessure à l’épaule, bien que l’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, soit optimiste quant à sa capacité à jouer.

« Nous évaluerons cela au fil du week-end, mais il semblait qu’il était dans une bonne position », a déclaré Eberflus.

Les Bears étaient déjà privés du plaqueur gauche Braxton Jones, qui est dans la réserve des blessés en raison d’une blessure au cou. Avec Davis absent, Whitehair passera probablement à la garde. On ne sait pas qui jouerait le bon plaqueur si Wright était incapable de jouer. Aviante Collins est répertorié comme sauvegarde sur la carte de profondeur. Les gardes Ja’Tyre Carter et Teven Jenkins pourraient également être des options pour le plaquage.

Si Wright joue, bien sûr, ce ne sera pas un problème. Mais la ligne offensive a parfois eu du mal avec ses affectations et sa communication la semaine dernière contre le Minnesota. La ligne O pourrait profiter d’un jeu de rebond cette semaine, notamment avec un QB recrue.

« Nous avons un excellent groupe de joueurs de ligne offensive, des gars qui travaillent fort, des gars qui donnent tout chaque jour », a déclaré Whitehair. « Nous devons simplement continuer à avancer et essayer de gagner ici. »

4. Le drame de Davante Adams

Les Raiders ont bouleversé le paysage de la NFL lorsqu’ils ont échangé contre l’ancien receveur vedette des Packers, Davante Adams, et lui ont signé une énorme prolongation de contrat avant la saison dernière. Aujourd’hui, un an et six semaines après le début de son mandat avec les Raiders, l’avenir d’Adams à Las Vegas pourrait être mis en doute.

Adams a exprimé sa frustration quant à la façon dont l’équipe l’a utilisé la semaine dernière contre les Patriots. Il a essentiellement dit qu’il voulait voir davantage le football. Il n’a réussi que deux attrapés pour 29 verges.

À l’approche de la date limite des échanges du 31 octobre, les spéculations se multiplient selon lesquelles les Raiders pourraient chercher à déplacer Adams si les choses ne s’améliorent pas. Dans le même temps, les Raiders ont une fiche de 3-3 et restent toujours en lice pour les séries éliminatoires.

Quelle que soit la façon dont cela se déroule, Adams constituera un défi pour la défense des Bears.

« Tout le monde essaie de trouver un moyen de ralentir ce type », a déclaré l’entraîneur de la sécurité des Bears, Andre Curtis. « Il est un très, très bon joueur qui a un impact depuis un certain temps. Vous devez absolument avoir une conscience, une conscience accrue de l’endroit où il se trouve. Lorsqu’il brise le groupe, tout le monde doit savoir où il se trouve.

Adams a eu beaucoup de succès contre les Bears lorsqu’il était avec les Packers.

5. Le jeu de course peut-il démarrer ?

Le porteur de ballon des Chicago Bears D’Onta Foreman cherche à se débarrasser du cornerback des Buffalo Bills Siran Neal lors d’un match préparatoire le 26 août à Soldier Field à Chicago. (Marc Busch)

Avec un quart-arrière recrue faisant son premier départ, il serait logique que les Bears veuillent contrôler ce match avec leur attaque précipitée. Les blessures susmentionnées sur la ligne offensive pourraient rendre cela difficile, mais c’est une équipe qui a trouvé un peu de mojo pour précipiter le football ces derniers temps.

Ils restent sans Khalil Herbert, qui est dans la réserve des blessés en raison d’une blessure à la cheville. Le porteur de ballon recrue Roschon Johnson reste également soumis au protocole de commotion cérébrale et risque de rater son deuxième match consécutif.

Au lieu de cela, les demis offensifs D’Onta Foreman et Darrynton Evans porteront probablement la charge. Ils étaient les deux arrières vedettes la semaine dernière. Foreman a ouvert la voie avec 65 verges au sol en 15 courses. Il a connu un succès notable en exécutant le ballon en seconde période.

Foreman a connu une saison de 900 verges au sol l’an dernier avec les Panthers de la Caroline. Il a signé avec les Bears en mars, dans l’espoir de concourir pour le poste de titulaire. Il est plus que capable de mener une attaque précipitée de grande puissance.

Les Raiders accordent 121,7 verges au sol par match (classés 21e sur 32 équipes).