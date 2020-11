5 sacs santé avant le déjeuner pour les personnes atteintes de diabète

L’Inde est le pays qui compte le deuxième plus grand nombre de personnes atteintes de diabète. Il y a environ 77 millions de personnes dans le pays qui vivent avec cette maladie. Dans le diabète, le corps cesse de produire suffisamment d’insuline. La fonction de cette hormone est de favoriser l’absorption du sucre du sang.

Pour les diabétiques, manger de petites portions à intervalles réguliers devient important pour maintenir la glycémie. Voici quelques collations santé avant le déjeuner que vous pouvez prendre afin de réguler le taux de sucre dans votre sang.

Fruits secs: Les noix comme les amandes, les noix de cajou, les noix, les arachides ainsi que les graines comme le sésame, la citrouille et le lin peuvent être consommées ensemble comme collation avant le déjeuner. On dit que le diabète affecte de nombreux organes du corps, dont le cœur. Les amandes et les noix sont connues pour améliorer la santé cardiovasculaire.

Salade de tomates: Avant d’arriver à l’heure du déjeuner, on peut manger de la salade de tomates et de coriandre pour remplir l’estomac. C’est un plat facile à préparer avec des tomates hachées, des feuilles de coriandre, du jus de citron et du poivre en poudre.

Mélanger les épinards et le chou: Mélangez les épinards et les feuilles de chou avec de l’eau, mais buvez le mélange sans le filtrer. De cette façon, vous pourrez conserver les fibres des légumes. La texture ressemblera à celle d’un smoothie. Ils sont pauvres en glucides et sont donc des aliments adaptés au diabète.

Houmous aux légumes: Comme collation avant le repas, des légumes comme les carottes et le concombre peuvent être consommés avec du houmous. L’houmous trempé est préparé à partir de deux ingrédients de base, les pois chiches et l’huile d’olive, qui ne sont pas particulièrement nocifs pour les diabétiques.

Fruits à faible indice glycémique: Les personnes atteintes de diabète devraient consommer des fruits de saison riches en fibres. Les fruits à faible indice glycémique sont les pommes, les oranges et les poires et ils peuvent vous aider à garder votre glycémie sous contrôle.