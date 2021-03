L’éminente personnalité du théâtre et actrice de cinéma et de télévision Ratna Pathak Shah a aujourd’hui un an de plus. Elle est bien connue pour ses sitcoms à succès – Idhar Udhar et Sarabhai vs Sarabhai. Son travail dans les films a commencé avec Shyam Benegal dans le Mandi acclamé par la critique. Elle est également apparue dans des films de Ketan Shah et Merchant Ivory Productions. À l’occasion de son anniversaire, nous jetons un coup d’œil à cinq de ses principaux rôles au cinéma.

1. Jaane Tu Ya Jaane Na (2008): C’est le film auquel la plupart des gens associent Ratna Pathak Shah. Elle joue le personnage de Savitri Singh Rathore, la mère de Jai, interprété par Imran Khan. Ses altercations avec l’inspecteur PK Waghmare de Paresh Rawal et la photo de son mari décédé Amar (Naseeruddin Shah) sont hilarantes et montrent ses talents d’actrice chevronnés.

2. Kapoor & Sons (2016): L’actrice jongle avec une aisance absolue entre les rôles d’épouse, de mère et de belle-fille. Il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre joue le rôle de Sunita. Les scènes où elle projette ses frustrations face à l’infidélité de son mari, le conflit entre ses fils, la sexualité de son fils aîné ou les désirs malicieux de son beau-père, semblent irréprochables.

3. Nil Battey Sannata (2016): Elle joue le rôle du Dr Diwan, dans la maison de laquelle, le personnage principal de Chanda Sahay (Swara Bhaskar) travaille comme femme de chambre. Le Dr Diwan convainc Chanda de s’inscrire à la 10e classe afin qu’elle puisse enseigner seule à sa fille, Apu (Ria Shukla), plutôt que de dépendre d’un tuteur privé.

4. Rouge à lèvres Under My Burkha (2016): Le film raconte l’histoire de quatre femmes réprimées et maltraitées et leur désir d’être aimées et libres. Shah incarne une veuve de 55 ans nommée Usha, qui se languit d’amour et tente de gagner le cœur d’un instructeur de natation beaucoup plus jeune (Jagat Singh Solanki).

5. Sans pause (2020): Ce film d’anthologie de cinq étages parle de personnages touchés par la pandémie COVID-19. Le segment Chand Mubarak traite d’une femme âgée (Shah) et de sa relation avec un jeune conducteur de pousse-pousse nommé Rafique (Shardul Bharadwaj).