5 Rohingyas meurent dans un glissement de terrain dans un camp de réfugiés au Bangladesh

Environ 700 000 Rohingyas ont fui vers les camps de réfugiés de Cox’s Bazar au Bangladesh après août 2017, lorsque l’armée du Myanmar à majorité bouddhiste a commencé une répression sévère contre le groupe musulman à la suite d’une attaque d’insurgés. La répression comprenait des viols, des meurtres et l’incendie de milliers de maisons, et a été qualifiée de nettoyage ethnique par les groupes de défense des droits mondiaux et les Nations Unies.