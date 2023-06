5 robes d’été décontractées que vous voudrez porter tout l’été – Hollywood Life

Crédit d’image : Halay Alex/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

L’été exige des essentiels de garde-robe améliorés, et ces robes d’été sont exactement ce dont vous avez besoin. Que vous vous dirigiez vers une journée amusante à la plage, un barbecue dans le jardin, un rendez-vous estival ou toute autre activité, vous serez prête à tout avec l’une de ces cinq magnifiques robes d’été. Tout le monde réclamera de savoir où vous avez obtenu votre look d’été décontracté.

Plus Achats

Quel que soit votre style, cette collection attirera certainement votre attention. Des bretelles spaghetti aux imprimés floraux en passant par les mini-robes décontractées, vous êtes sûr d’en trouver une ou plusieurs que vous aimez. Alors lisez la suite pour trouver votre prochaine robe d’été – vous pourrez nous remercier plus tard.

Robe cache-maillot de plage à bretelles spaghetti: 25,89 $

Montrez votre style estival avec cette robe de plage à bretelles spaghetti, fabriquée dans un tissu léger, extensible et doux avec des bretelles réglables, des poches et un imprimé floral pour un look de vacances à la plage parfait. Associez-le à votre chapeau de soleil préféré et vous êtes prêt à partir.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Mini robe décontractée fluide: 16,88 $

Ayez fière allure et restez à l’aise dans cette mini-robe décontractée, dotée d’un col en V à la mode, d’un tissu en polyester à texture florale, d’une couleur unie, d’un corsage plissé, d’une taille haute élastique et d’une longue jupe oscillante de style A. C’est juste la pièce dont vous avez besoin pour ajouter un look bohème à votre garde-robe.

Lien connexe En rapport: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Robe de plage maxi sans manches: 36,99 $ (au lieu de 52,99 $)

Préparez-vous pour toutes les occasions estivales avec cette robe de plage maxi, une robe élégante et polyvalente parfaite pour une sortie décontractée, une journée à la plage, une fête amusante ou toute autre aventure. Son look long et fluide est idéal pour ces mois les plus chauds.

Robe courte à volants et bretelles spaghetti: 40,99 $ (au lieu de 48,79 $)

Glissez-vous dans le style d’été parfait avec cette mini-robe à volants, dotée de bretelles ajustables à nouer, d’un dos ouvert et d’un ourlet à volants pour un look flatteur et confortable. Vous pouvez soit le porter avec des sandales, soit l’associer à des talons hauts pour une esthétique plus formelle, ce qui le rend idéal pour toutes les occasions.

Robe longue de fête sur la plage: 44,64 $ (au lieu de 53,99 $)

Cette robe longue de fête sur la plage est parfaite pour votre pique-nique d’après-midi ensoleillé, un rendez-vous confortable ou une fête d’été amusante. Il arbore un confort facile à porter avec son design enveloppant, son encolure en V, son ourlet à volants et ses manches papillon courtes.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.