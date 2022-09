5 révélations révélatrices sur le passage de Thomas Tuchel à Chelsea

Le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a poursuivi son départ du club après le limogeage de Thomas Tuchel mercredi. L’entraîneur-chef a quitté l’ouest de Londres un an et trois mois seulement après avoir remporté le titre de la Ligue des champions. Malgré le récent triomphe, les problèmes entre les deux forces sont allés au-delà des résultats sur le terrain.

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont été choqués lorsque la nouvelle du licenciement de Tuchel a été annoncée. Chelsea a connu des difficultés au début de sa campagne actuelle. Une défaite démoralisante lors de leur match d’ouverture de la Ligue des champions mardi était la troisième défaite de l’équipe en sept matches. Néanmoins, il semble que les roues aient déjà été en mouvement pour limoger l’Allemand malgré la défaite du Dinamo Zagreb.

Le temps de Thomas Tuchel à Chelsea : Une personne détachée

La relation entre Boehly et Tuchel s’est détériorée assez rapidement, selon The Athletic. Certaines des révélations les plus intéressantes du rapport provenant de sources anonymes incluent :

1) La communication entre Boehly et Tuchel a apparemment cessé après la défaite 3-0 de Chelsea contre Leeds le mois dernier. Ceci malgré le fait que deux jours seulement avant le coup à Leeds, l’entraîneur allemand a fait la une des journaux lorsqu’il a annoncé des discussions sur une prolongation de contrat avec le club.

“Il y a des discussions, mais je pense que compte tenu de la situation d’où nous venons et où nous en sommes en ce moment, au milieu de la période de transfert, je pense que c’est mieux si je me concentre sur mon équipe et être compétitif”, a déclaré Tuchel. .

« Vous savez à quel point je suis heureux d’être ici et à quel point j’aime ça. C’est une bonne chose.”

L’Allemand a été licencié moins de trois semaines plus tard.

2) Parallèlement aux mauvaises pertes et aux conférences de presse intéressantes, Tuchel aurait également agacé Boehly en s’absentant de certaines réunions de recrutement. L’entraîneur-chef a plutôt envoyé son agent à sa place.

3) Le recrutement par transfert était également une source de tension entre les deux. Boehly avait précédemment qualifié Tuchel de “cauchemar” à gérer. Le propriétaire américain voulait poursuivre la superstar Cristiano Ronaldo cet été, mais Tuchel avait d’autres idées.

Tuchel a peut-être même vu l’écriture sur le mur lors des discussions sur le transfert de Marc Cucurella. Les Blues poursuivaient l’arrière de Brighton et Hove pendant un certain temps avant son éventuel transfert à Chelsea début août. Dans les discussions sur le joueur, Boehly a apparemment parlé avec une compréhension globale de la carrière d’entraîneur de Graham Potter. Potter devrait être nommé successeur de Tuchel.

4) L’athlétisme rapporte que Tuchel n’a pas engagé une seule conversation avec un joueur de l’équipe première pendant plus d’un an, n’offrant aucune indication sur la façon dont le joueur pourrait réintégrer son équipe chaque fois qu’il sortait du onze de départ.

5) Cet été, Tuchel a employé “la tactique inhabituelle d’organiser deux réunions de joueurs distinctes : une pour ceux qui voulaient rester et se battre pour le club, et une autre pour ceux qui étaient incertains quant à leur avenir ou souhaitaient partir”.

Depuis que Boehly a acheté Chelsea, plusieurs officiels ont démissionné ou ont été licenciés. Le président Bruce Beck, la directrice Marina Granovskaia et le conseiller Petr Cech ont tous récemment quitté le club cet été. La décision de laisser partir l’ancienne icône du gardien de but semblait également ne pas convenir à Tuchel.

Chelsea commence son ère post-Tuchel avec un voyage à Fulham samedi.

Crédit photo : IMAGO / Pixsell