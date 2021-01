L’adolescence nous rend excessivement préoccupés par nos apparences. Nous passons des heures à regarder devant un miroir, espérant qu’on nous dise que nous sommes les plus belles du monde. Mais Grimm Brothers ne nous a pas avertis de l’acné. Ces minuscules bosses sombres qui apparaissent sur la peau des adolescentes sont plus effrayantes qu’une belle-mère maléfique fictive. Heureusement, il existe quelques remèdes maison pour se débarrasser de ces points noirs ou blancs douloureux.

1. Neem

Le neem ou lilas indien est utilisé comme remède traditionnel à base de plantes pour traiter l’acné depuis des temps immémoriaux. L’acné est une condition où l’huile de la peau, la peau morte et les bactéries remplissent nos follicules pileux. Les points noirs, blancs et boutons commencent à éclater sur nos visages, nos épaules, notre poitrine et notre dos. Le neem a des propriétés antibactériennes qui aident à éliminer l’infection dans les follicules.

2. Bois de santal et camphre

Comme le neem, l’extrait de bois de santal est utilisé dans les ménages indiens pour des applications cutanées. Il a des propriétés antibactériennes qui aident à combattre les infections par l’acné. De même, l’huile de camphre blanc a également des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques qui aident à réduire les taches enflées sur la peau. Une concoction à base de plantes à base d’eau de bois de santal et de camphre est souvent utilisée pour traiter l’acné.

4. Thérapie à la vapeur

Les problèmes de peau superficiels sont souvent traités avec de la vapeur d’eau car elle aide à ouvrir les pores de la peau. La vapeur aide à desserrer les pores autour des lésions douloureuses. La thérapie à la vapeur facilite le traitement des boutons avec des onguents et réduit également la possibilité de développer d’autres lésions acnéiques. On peut également faire tremper des serviettes propres dans de l’eau chauffée et les placer sur les zones touchées de la peau.

5. Thérapie par la glace

La chaleur et le froid peuvent être utilisés pour traiter l’acné. La glace réduit l’inflammation et est efficace pour traiter les lésions d’acné et les vilaines plaies rouges autour des boutons, des points noirs et des points blancs.

6. Aloe vera

C’est une plante médicinale cultivée dans la plupart des ménages indiens de nos jours. L’aloe vera a des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antiseptiques qui le rendent idéal pour traiter l’acné.

L’acné peut également se transformer en kystes qui nécessitent une intervention médicale. Par conséquent, consulter un dermatologue est idéal.