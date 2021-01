Avec le verrouillage intermittent, le protocole de maintien à la maison dictant le monde en raison de l’épisode de COVID-19, il est plus sûr de ne pas s’aventurer pour des choses que vous pouvez gérer vous-même à partir des périmètres sécurisés de votre maison. Par exemple, les traitements de beauté tels que l’élimination des points noirs peuvent être effectués à la maison. Si vous vous demandez comment, voici quelques solutions pour résoudre ce problème ennuyeux et délicat.

Essayez ces remèdes maison éprouvés pour vous débarrasser des points noirs:

Huile de coco, huile de jojoba, gommage au sucre:

Les points noirs ne sont rien d’autre que des pores de peau obstrués par une peau morte et de l’huile; qui noircissent au contact de l’air. Vous pouvez les faire éliminer naturellement, sans douleur en exfoliant votre peau avec un gommage à base d’huile de coco et de sucre. Vous pouvez alterner l’huile de noix de coco avec l’huile de jojoba et mélanger le sucre, puis appliquer sur le visage selon vos préférences en matière d’huile. Les deux fonctionnent miraculeusement bien.

Utilisez du bicarbonate de soude et de l’eau:

Prenez une cuillerée de bicarbonate de soude, une demi-cuillère à soupe. jus de citron, mélangez-le avec de l’eau tiède. La pâte fonctionne très bien comme exfoliant naturel et protège la peau des infections. Vous pouvez vous débarrasser des points noirs difficiles et fermes en utilisant ce remède maison.

Gommage à l’avoine: Faites un gommage avec du yogourt nature, un demi-jus de citron, 1 cuillère à soupe de flocons d’avoine. Laissez le gommage pendant 15 minutes sur votre visage et rincez-le à l’eau tiède. Il élimine non seulement les points noirs, mais donne également de l’éclat au visage.

Lait, miel – bande de coton:

Mélangez le lait et le miel et faites chauffer pendant environ 10 secondes. Laissez-les refroidir pendant un certain temps, puis appliquez-le sur vos points noirs. Prenez une bande de coton propre, placez-la dessus et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Après quoi, décollez doucement la bande de coton, rincez et appliquez une crème hydratante. Le miel est antibactérien, le lait contient de l’acide lactique, qui facilite le processus d’élimination naturelle.

Jus de cannelle et de citron:

Mélangez une cuillère à soupe. de cannelle en poudre, une pincée de curcuma et un peu de jus de citron. Appliquez la pâte sur votre visage et laissez reposer 10 minutes. Rincez-le à l’eau normale. La cannelle est connue pour améliorer la circulation sanguine, resserre les pores de la peau, tandis que le citron aide à réduire les points noirs et blancs; en raison de ses propriétés antibactériennes, et laisse la peau saine et éclatante.