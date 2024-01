5 règles incassables pour une perte de poids efficace – Fitness Volt

J’aide les gens à perdre du poids et à se mettre en forme depuis plus de 30 ans. Pendant cette période, j’ai travaillé avec tout le monde, des bodybuilders préparant des spectacles aux nouvelles mamans essayant de modifier le poids de leur bébé après la grossesse.

Dans de nombreux cas, la partie la plus difficile de mon travail a été d’amener mes clients à oublier les régimes à la mode, les mythes populaires et les programmes d’exercices complexes et à se concentrer uniquement sur les bases de la perte de poids.

Vous voyez, selon Internet, une perte de poids réussie nécessite des méthodes extrêmes. Cependant, dans la plupart des cas, ces approches ne sont pas durables. Cela ne veut pas dire que les régimes populaires ne fonctionnent pas – ils fonctionnent.

Malheureusement, leurs effets ne durent que tant que vous êtes prêt à souffrir. Dès que vous arrêtez, généralement après une semaine ou deux, le poids perdu est rapidement repris. C’est pourquoi les régimes dits yo-yo sont si courants. Votre poids diminue pour rebondir peu de temps après.

Ainsi, au lieu de vous proposer une autre solution à court terme à vos problèmes de perte de poids, dans cet article, je vais vous décrire cinq règles incassables pour une perte de poids réussie. Faites ces choses et la perte de poids est pratiquement garantie.

Règle n°1 – Créer un déficit énergétique

Dans cet article, je vais partager cinq règles inviolables pour perdre du poids. Mais en réalité, il n’y a que une règle que tu ne peux pas enfreindre – créant un déficit énergétique.

Toutes les autres règles dont je vais parler faciliteront votre parcours de perte de poids, mais elles dépendent de votre respect de cette première règle. Enfreignez la règle n°1 et aucune des autres ne vous aidera à perdre du poids.

Créer un déficit énergétique signifie consommer moins de kilocalories (kcal) que ce dont vous avez besoin pour maintenir votre poids actuel à votre niveau d’activité actuel. En tant que tel, cela s’appelle également créer un bilan énergétique négatif. Des études indiquent que cela est essentiel à la réussite de votre perte de poids (1).

Votre poids corporel comprend plusieurs éléments, notamment le poids de vos organes internes, de votre cerveau, de votre peau, de vos os, de vos muscles et de vos liquides. Cependant, le poids que la plupart des gens souhaitent perdre est la graisse corporelle.

La graisse corporelle est essentiellement de l’énergie stockée, et il est généralement admis qu’une livre équivaut à 3 500 kcal. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure précise, elle est suffisamment proche à des fins de perte de poids.

Par conséquent, vous devez réduire votre apport en kilocalories en dessous des niveaux d’entretien pour forcer votre corps à utiliser les graisses comme carburant. Ainsi, en supposant que vous ayez besoin de 2 500 kcal pour maintenir votre poids actuel, un déficit de 500 kcal par jour devrait entraîner une perte d’une livre de graisse par semaine (7 jours x 500 kcal = 3 500/une livre).

Perdre du poids plus rapidement

Vous pouvez créer un déficit plus important, mais dans de nombreux cas, cela entraîne des problèmes de faim et de faibles niveaux d’énergie, qui rendent la perte de poids non durable. Par conséquent, il est généralement préférable de perdre du poids plus lentement mais plus longtemps.

Cela dit, si vous parvenez à ignorer la faim et les fringales, vous pourrez peut-être vous en tenir à un déficit plus important et perdre du poids plus rapidement. Cependant, d’après mon expérience, la meilleure façon de procéder est de procéder lentement et régulièrement.

Alors, combien faut-il manger pour créer un déficit énergétique ? La réponse dépend de plusieurs facteurs, notamment votre âge, votre niveau d’activité et la vitesse à laquelle vous souhaitez perdre du poids. La bonne nouvelle est que nous disposons d’un calculateur de perte de poids personnalisé qui analysera tous les chiffres pour vous et vous donnera un objectif de kcal à viser.

Suivez simplement le lien et branchez les valeurs pour savoir combien de kcal vous devez manger pour perdre du poids. Suivez vos kcal et ajustez votre apport alimentaire en fonction de vos résultats.

Résumé: Créez un déficit de kcal pour forcer votre corps à brûler les graisses comme carburant. Consommer 500 kilocalories en dessous de l’entretien par jour devrait entraîner une perte de poids d’une livre par semaine. Évitez de réduire les calories de manière trop agressive, sinon la faim fera dérailler votre alimentation.

Règle n°2 – Mangez plus de protéines

Mes quatre prochaines règles faciliteront votre parcours de perte de poids, alors considérez-les comme bénéfiques plutôt qu’incassables. Cela dit, d’après mon expérience, le respect de ces directives améliorera vos résultats, et une perte plus rapide maximisera la motivation et la cohérence.

Les protéines sont l’un des trois groupes de macronutriments ou d’aliments. Les autres sont des glucides et des graisses. En termes de kcal, les valeurs de chaque macro sont :

Graisse: 9 kcal par gramme

9 kcal par gramme Glucides : 4 kcal par gramme

4 kcal par gramme Protéine: 4 kcal par gramme

Même s’il semble que les glucides et les protéines soient interchangeables, les protéines offrent de nombreux avantages pour la perte de poids, et manger davantage améliorera vos résultats. Comment? Laisse-moi expliquer!

Les avantages des protéines pour la perte de poids

Premièrement, les protéines sont très rassasiantes. En d’autres termes, cela vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps. La faim est l’ennemi de tout régime amaigrissant, et plus vous pourrez vous en protéger, plus vous réussirez.

Ensuite, les protéines ont un effet thermique élevé, ce qui signifie que manger, digérer, utiliser et stocker les protéines consomme plus d’énergie que les glucides et les graisses. Ainsi, une alimentation riche en protéines augmente votre dépense énergétique quotidienne.

Enfin, consommer des protéines protège vos muscles de l’atrophie ou de la dégradation lors d’un régime restrictif. La perte musculaire va souvent de pair avec une alimentation réduite, et la perte musculaire réduira votre taux métabolique au repos, entraînant une diminution de la dépense énergétique quotidienne.

Quelle quantité de protéines devez-vous consommer pour bénéficier de ces bienfaits ? Des études suggèrent qu’entre 1,2 et 1,6 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel sont suffisants (2). Cependant, vous pouvez déterminer vos besoins précis en protéines grâce à notre calculateur de protéines facile à utiliser.

Peu importe où vous obtenez votre supplément de protéines, et vous pouvez manger des sources animales et végétales. Cela dit, voici dix excellentes sources de protéines pour perdre du poids :

Poulet Turquie Boeuf maigre Œufs yaourt grec Poisson Lentilles Pois chiches Edamame Tofu

Résumé: Augmentez votre apport en protéines pour éviter la faim, préserver la masse musculaire et augmenter le métabolisme. Choisissez des sources de protéines maigres pour éviter de consommer trop de calories grasses. Mangez des protéines à la plupart des repas.

Règle n°3 – Augmentez vos dépenses énergétiques

Bien qu’il soit tout à fait possible de perdre du poids sans exercice ni activité physique, les chances de succès à long terme sont contre vous. En fait, de nombreuses études soutiennent l’idée selon laquelle la combinaison d’exercice et d’alimentation est le meilleur moyen de perdre du poids et de ne pas le reprendre (3).

Perdre du poids grâce à un régime alimentaire seul signifie généralement réduire votre consommation alimentaire, ce qui entraîne faim, manque d’énergie et privation. Cependant, augmenter votre dépense énergétique grâce à l’exercice et à l’activité physique signifie que vous pouvez perdre du poids sans réduire votre consommation alimentaire de manière aussi agressive.

Bien que tous les types d’activité physique augmentent votre dépense énergétique au-dessus de la valeur de base, certains types d’exercices sont sans doute meilleurs que d’autres pour perdre du poids.

L’entraînement en force

Soulever des poids aide à préserver, voire à augmenter votre masse musculaire, maximisant ainsi votre potentiel de combustion d’énergie au repos. Comme je l’ai mentionné plus tôt, les régimes restrictifs entraînent souvent une perte musculaire. Cependant, solliciter vos muscles avec de l’exercice déclenche les mécanismes « utilisez-le ou perdez-le » qui sont responsables de la réparation et de la croissance musculaire.

Veuillez comprendre que par entraînement en force, je n’entends pas nécessairement la musculation. Cependant, c’est parfaitement bien si vous aimez ce genre d’entraînement. Au lieu de cela, l’entraînement en force désigne tout ce qui met au défi et fatigue vos muscles, y compris les exercices avec bandes de résistance et au poids du corps, les kettlebells, les clubs et masses d’acier, ainsi que toute autre forme de surcharge.

2 à 4 séances de musculation hebdomadaires suffisent pour préserver ou développer votre masse musculaire.

Cardio

Cardio, abréviation de cardiovasculaire, est probablement la forme d’exercice la plus connue pour perdre du poids. Cela est tout à fait logique, étant donné que la graisse est votre principale source d’énergie lors d’activités comme le jogging, la natation, le vélo et l’aviron.

Cependant, la combustion des graisses ne m’intéresse pas particulièrement, car la dépense totale en calories est bien plus importante que la source de cette énergie.

Ainsi, toute activité qui vous fait vous lever et bouger plusieurs fois par semaine peut contribuer à la perte de poids. Cela inclut le cardio traditionnel à rythme lent, connu sous le nom de LISS (état stable de faible intensité), et l’entraînement par intervalles de haute intensité, ou HIIT.

De nombreux experts en fitness vous diront que le HIIT est meilleur que le LISS pour perdre du poids, et ils ont probablement raison. Cependant, le LISS est généralement plus facile et moins fatiguant, même s’il ne brûle pas autant de kcal par minute. Faites l’un ou l’autre, ou faites les deux, mais essayez d’accumuler environ 150 minutes de cardio par semaine pour maximiser la perte de poids.

SOIGNÉ

Disons que vous allez au gymnase et soulevez des poids trois fois par semaine pendant 40 minutes et que vous faites également 150 minutes de cardio. Cela représente quatre heures et demie d’exercice hebdomadaire assez impressionnantes.

Cependant, en pourcentage du temps disponible, cela ne représente que 2,68 %. En termes de dépense calorique, l’exercice n’y contribue pas beaucoup, c’est pourquoi vous pouvez perdre du poids même si vous ne vous entraînez pas.

L’énergie, la motivation et le temps déterminent la quantité d’exercice que vous pouvez faire par semaine. Cependant, le simple fait de se lever et de bouger son corps brûle également des calories, et il y a moins de limite à ce que vous pouvez faire. Nous appelons cela une activité physique sans exercice, ou NEAT en abrégé.

Faire plus de NEAT quotidiennement aura un impact significatif sur votre dépense énergétique quotidienne, accélérant potentiellement la perte de poids.

Voici des exemples de NEAT :

Marcher pour le transport ou le plaisir

Faire du vélo pour le transport ou le plaisir

Promener votre chien

Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur

Jardinage

Sortir la poubelle

Jouer avec vos enfants

Tâches ménagères

Réparations et décoration de maison

Laver sa voiture à la main

Transporter des courses

Les activités NEAT étant de très faible intensité, vous devriez pouvoir accumuler plusieurs heures par jour. Ceci est particulièrement important pour les personnes ayant un emploi sédentaire ou un mode de vie inactif.

Je dis à mes clients d’utiliser des trackers d’activité pour surveiller leur NEAT. Bien que ces trackers comptent les pas, ils enregistrent la plupart des mouvements, et accumuler 10 000 « pas » ou plus par jour sera le bienvenu…