Une étoile parmi la délicieuse variété de cuisines à travers les cultures, les pays, les plats à base de paneer ou de fromage cottage est un choix fantastique pour toutes sortes d’occasions. Le paneer blanc doux et laiteux délicat est considéré comme un mets délicat pour son caractère unique et sa polyvalence à la fois. Il est très nutritif, en plus d’être populaire. Riche en protéines et en calcium, les plats de paneer ont la qualité intrinsèque de la royauté, de la grandeur. Il donne un charme rare au menu et est donc un favori de tous les temps.

Jetons un coup d’œil à certaines des recettes de paneer les plus tentantes et les plus sophistiquées:

Paneer Lababdaar

Un plat délicieux à base de tomates juteuses, d’oignons, d’épices, de pâte de gingembre et d’ail, de garam masala, de kasuri methi, de cardamome, cette recette du nord de l’Inde est un incontournable. Plongez-vous dans la sauce légèrement acidulée et légèrement sucrée de cette recette raffinée, préparée à la manière d’un restaurant et dégustez votre pilaf ou roti ou naan.

Panser Roomali et beurre de chutney

Vous avez essayé de nombreux plats de paneer enchanteurs. Maintenant, pourquoi ne pas essayer cette version succulente de la recette! Farcis de noix, de chutney, faites cuire les moulins à vent de paneer revêtus d’un arôme de beurre alléchant. À base de coriandre, menthe, pignons de pin, yogourt pendu, garnie de parmesan râpé, cette recette est raffinée et succulente.

Soufflé aux carrottes

Savourez la cuisine Mughlai en optant pour une généreuse portion de shahi paneer lors de votre déjeuner ou dîner. Les amandes, les piments verts, les feuilles de laurier, la cannelle, la jeera et les autres épices qui y sont utilisées rehaussent le goût et l’arôme de ce plat très appétissant. C’est délicieux, c’est grand, c’est rassasiant, c’est exquis.

Paneer Kofta

Populairement connue sous le nom de malai kofta, cette préparation alléchante de paneer est connue pour gagner les cœurs à chaque fête. Infusé de saveurs beurrées, crémeuses, douces, légèrement sucrées et légèrement épicées, il a un goût divin ravivant l’ambiance de fête en vous. Prendre une bouchée des délicieuses boules de purée de pommes de terre au paneer trempées dans la sauce épaisse aux noix de cajou est tout simplement incroyable.

Multani paneer tikka

Enrobé de besan, farci de champignons, servi avec du fromage cheddar râpé, le multani paneer tikka serait un bel ajout à votre liste de recettes de paneer fantaisie. En outre, ce sera un excellent choix comme apéritif dans votre menu à coup sûr.