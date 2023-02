5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas sauter le petit-déjeuner

Vous vivez une vie bien remplie. Certains jours, vous pourriez vous retrouver à vous précipiter pour vous rendre au travail ou commencer votre journée — vous n’avez tout simplement pas le temps de prendre le petit déjeuner. Ou peut-être vous versez-vous un tasse de café supplémentairepensant que cela freinera votre estomac qui grogne.

Si cela vous semble trop familier, sachez que vous n’êtes pas seul. Selon une enquête américaine de 2022, seuls 35 % des participants ont déclaré prendre un petit-déjeuner sept jours sur sept. Un pourcentage choquant de 12 % a déclaré ne prendre son petit-déjeuner que quelques fois par mois. Mais le petit déjeuner est impératif pour notre santé. C’est pourquoi vous devriez prendre votre petit-déjeuner demain matin.

Avantages de prendre un petit déjeuner chaque matin

Prendre un petit-déjeuner présente de nombreux avantages pour la santé. Prenez le temps de manger quelque chose de sain chaque matin; Ta santé en dépend.

Moins de risque de diabète de type 2

Sauter le petit déjeuner a été lié à la résistance à l’insuline. Une étude de 2020 ont constaté que ceux qui déjeunaient au moins cinq fois par semaine couraient un risque plus faible de développer diabète de type 2. Ceux qui ne déjeunaient qu’une à quatre fois par semaine couraient un risque plus élevé, mais ceux qui ne déjeunaient pas du tout étaient les plus à risque. L’activité physique, l’indice de masse corporelle et l’état de santé général contribuent également à des risques plus élevés de diabète.

Plus d’énergie pour votre journée

L’avantage le plus évident du petit-déjeuner est le carburant supplémentaire qu’il apporte à votre corps. Avoir une nutrition adéquate le matin peut aider diminuer le brouillard cérébral, conduisant à une meilleure concentration lors des réunions ou des cours du matin. Une étude a révélé que les enfants, en particulier, besoin de petit-déjeuner pour se concentrer à l’école. Il a conclu que les élèves qui prenaient le petit-déjeuner avaient de meilleurs résultats scolaires.

Amélioration de la santé cardiaque

Un petit-déjeuner nutritif est bon pour ton coeur – surtout si vous mangez des fruits, des grains entiers et des protéines maigres pour votre repas du matin. Une étude récente publiée dans le Journal of College of Cardiology a révélé que Adultes américains qui sautent le petit-déjeuner sont plus à risque de cardiopathie. Un suivi avec les participants de la même étude a conclu que le fait de sauter le petit-déjeuner est associé à un risque significativement plus élevé de mortalité par maladie cardiaque.

Encourage de meilleures habitudes

Ceux qui déjeunent régulièrement ont généralement des habitudes alimentaires plus saines que ceux qui ne mangent pas. Manger un petit déjeuner nutritif remplit notre corps de vitamine A, de vitamine C, de fibres, de calcium et de fer. Vous pourriez manquer la dose supplémentaire de ces vitamines et minéraux si vous ne mangez pas trois repas par jour. De plus, la faim de sauter le petit-déjeuner peut vous inciter à prendre un déjeuner plus copieux, ce qui vous fera vous sentir paresseux le reste de la journée.

Réduit les migraines

Les maux de tête et les migraines sont gênants. UN étude des étudiants universitaires ont constaté que ceux qui sautent le petit déjeuner ont un risque plus élevé de maux de tête constants. Les étudiants qui déjeunaient avaient moins de chances de développer des migraines. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étayer ces conclusions.

En bout de ligne

Le petit déjeuner est important. Qu’il s’agisse d’un bol de céréales complètes et de lait, de yogourt ou de fruits, l’apport supplémentaire de nutriments est essentiel pour bien commencer la journée. Il vous donne de l’énergie, réduit votre risque de diabète de type 2 et de maladie cardiaque, encourage de saines habitudes alimentaires et combat les migraines. Commencez votre journée du bon pied et donnez un coup de pouce à votre cerveau et à votre corps.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.