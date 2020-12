Vous trouverez probablement cette noix dans tout, de votre desi poha, chikki ou bhel puri aux biscuits, brittles et même pad thai. Et c’est peut-être la raison pour laquelle les gens tiennent les cacahuètes pour acquises. Bien sûr, ils sont aussi puissants que les noix et les amandes, mais l’idée que quelque chose d’aussi banal que les arachides pourrait être un super aliment ne frappe souvent pas le plus.

Cependant, vous devez savoir que les arachides sont des moteurs de la nutrition et – curieusement – pas du tout liées aux noix. Les arachides sont en fait des légumineuses de la même famille de cultures que les haricots, les lentilles et le soja. Ils se démarquent car ils peuvent être consommés crus comme les autres noix, c’est pourquoi vous êtes plus susceptible de les voir matraqués avec des amandes, des noix de cajou, des noix et des pistaches plutôt que des pois chiches et des haricots rouges.

Les arachides – une puissance nutritionnelle

Une étude publiée dans le Journal of Food Science and Technology en 2016, les arachides sont une riche source de graisses mono et polyinsaturées, considérées comme des nutriments sains et essentiels pour le corps. Étant faible en glucides mais riche en protéines végétales, les arachides sont une excellente source de protéines pour les personnes qui suivent n’importe quel régime alimentaire. Les arachides sont également riches en vitamines E, B1, B3 et B9 et en minéraux comme le magnésium, le phosphore et le cuivre.

Des études plus récentes montrent que les arachides sont une excellente source de composés comme le resvératrol, les acides phénoliques, les flavonoïdes, l’arginine et les phytostérols, qui ont tous d’immenses bienfaits pour la santé. De plus, les méthodes de cuisson comme la torréfaction et l’ébullition augmentent la concentration de ces nutriments, ce qui rend les arachides encore plus facilement adoptables dans votre alimentation quotidienne.

Avantages de manger des arachides

Avec une liste aussi puissante de nutriments contenus dans ce petit «pas une noix», les arachides sont définitivement des aliments fonctionnels que vous devriez ajouter à votre alimentation quotidienne. Si vous avez besoin de plus de conviction, voici une liste des avantages que vous pouvez obtenir en mangeant des arachides tous les jours.

1. Aide à perdre du poids: Une étude publiée dans Recherche nutritionnelle en 2013 suggère que, parce que les arachides sont si faibles en glucides et si riches en nutriments essentiels comme les protéines et les fibres, elles peuvent aider à maintenir un indice de masse corporelle (IMC) sain, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes. Vous êtes beaucoup plus susceptible de vous sentir rassasié plus longtemps après avoir mangé une poignée d’arachides, ce qui peut également aider à prévenir les collations malsaines.

2. Améliore la santé cardiaque: La même étude mentionne également que la consommation d’arachides est associée à une meilleure régulation des lipoprotéines de basse densité et des niveaux globaux de cholestérol. Cet attribut est vraiment excellent pour votre cœur car il peut garder vos vaisseaux sanguins clairs et sains, prévenir les blocages et les maladies cardiaques.

3. Aide à développer les muscles: Une source de nourriture aussi riche en protéines végétales que les arachides est susceptible d’aider les amateurs de gym à mieux développer leur masse musculaire maigre. On pense également que les arachides favorisent la croissance et la réparation musculaires, c’est pourquoi les amateurs de fitness et les sportifs consomment également de la poudre d’arachide comme complément protéique.

4. Renforce l’immunité: Il y a une raison pour laquelle les arachides, bien qu’elles soient un peu lourdes en calories, font partie des approches diététiques pour arrêter l’hypertension ou le régime DASH. Ces aliments riches en nutriments ont diverses capacités de stimulation immunitaire ainsi que la capacité de mieux réguler votre tension artérielle et votre taux de cholestérol. Le fait que même les diabétiques soient autorisés à manger des arachides devrait convaincre quiconque qu’ils peuvent et doivent être consommés quotidiennement.

5. Peut prévenir le vieillissement: Certaines études montrent qu’au moins un des composés bioactifs présents dans les arachides – le resvératrol – améliore la fonction cellulaire anti-vieillissement. Manger des cacahuètes peut donc aider à prévenir l’apparition de signes de vieillissement.

Précautions à prendre

Il est important de noter que de nombreuses personnes ont de graves allergies aux arachides et que ces personnes devraient éviter de manger des arachides sous quelque forme que ce soit. Ils devraient également transporter des médicaments anti-allergiques au cas où ils ingéreraient accidentellement des arachides en mangeant au restaurant. Vous devez également savoir que les arachides sont riches en calories et ont un effet réchauffant sur le corps. Trop manger des arachides peut donc entraîner des maux d’estomac. Si vous voulez manger des arachides pour les bienfaits pour la santé mentionnés ci-dessus, il est également préférable d’éviter les arachides enrobées de farine et d’épices ou celles qui sont frites.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.