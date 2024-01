5 raisons pour lesquelles l’Hôtel Le Bristol Paris est toujours une grande dame : la star d’Euphoria Alexa Demie a déjà fait une séance photo dans l’hôtel de luxe art déco, qui a accueilli Picasso, Charlie Chaplin et Coco Chanel

114 Faubourg, la brasserie de luxe du Bristol, a reçu sa première étoile Michelin en 2013, un an seulement après son ouverture. Doté de colonnes dorées, son agencement de cuisine ouverte met en valeur la cuisine raffinée du chef de renommée mondiale Éric Fréchon, offrant une touche élégante aux classiques parisiens.

En vous promenant dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, vous serez inspiré par ses ateliers de créateurs, ses galeries d’art et bien sûr par l’Hôtel Le Bristol. La façade art déco en pierre calcaire de l’établissement cinq étoiles ne manquera pas de faire tourner les têtes, mais gardez un œil sur l’intérieur de l’hôtel, qui présente un mobilier prémoderne : des tapisseries des Gobelins, des meubles du XVIIIe siècle et des œuvres d’art qui ornaient autrefois les salles du Louvre.

Pourtant, ce haut lieu culturel est tout sauf démodé. Woody Allen, dont le film de 2011 Minuit à Paris donne à la somptueuse suite panoramique de l’hôtel un temps d’écran bien mérité. Et même Euphoriec’est Alexa Demie n’est pas étrangère aux intérieurs chics de l’hôtel, qui ont servi de toile de fond à son shooting pour Bryce Anderson en 2022.

Les cinéphiles sauront que des stars de cinéma comme Charlie Chaplin, Rita Hayworth et Kim Novak étaient également des habitués du favori parisien.

En vous promenant dans les couloirs de l’Hôtel Le Bristol, vous suivrez les traces d’éminents acteurs de la scène artistique et culturelle parisienne des années 1920, comme coco Chanel Pablo Picasso, Piet Mondrian, Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga et Salvador Dalí.

Les rénovations et les rénovations au fil des ans n’ont fait qu’apporter davantage de gloire à cet établissement de luxe. Il abrite désormais une piscine en forme de voilier, un bar à cocktails de renommée mondiale et une brasserie étoilée Michelin.

L’Hôtel Le Bristol Paris a ouvert ses portes dans les années folles en 1925 et est aujourd’hui à la hauteur de son héritage d’hôtel de première classe.

Ceux qui recherchent un lieu cosy pour terminer leur soirée parisienne glamour peuvent se rendre au Bar du Bristol. Conçu pour ressembler à un cabinet de curiosités, le luxueux bar à cocktails accueille les meilleurs DJ de la ville lors de ses événements animés Bristol After Dark, où vous trouverez un paysage sonore de rythmes rétro, d’Italo-disco, de pop des années 80 et de vos succès grand public préférés.

5. La toute première salle à manger Dom Pérignon

Fruit d’une collaboration entre Vincent Chaperon, maître de chai de Dom Pérignon, et Fréchon, le chef cuisinier du Bristol, l’hôtel est prêt à accueillir des dîners intimes dans son jardin intérieur pour deux à six personnes à la fois. Petites bouchées et cuvées rares constituent la base de leur tapisserie culinaire, mettant en valeur les champagnes Dom Pérignon aux côtés du summum de la gastronomie française.

Pendant tout ce temps, les invités sont discrètement cachés par un miroir sans tain avant-gardiste, bien qu’ils soient au centre de l’hôtel estimé. Pensez à un trompe-l’œil jeu visuel, reflétant les contrastes entre la luminance du Bristol Paris et l’énigme de Dom Pérignon. L’événement se déroule jusqu’au 18 février.