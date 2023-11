5 raisons pour lesquelles les vétérans sont particulièrement préparés aux carrières technologiques

rn

Par Barry Beckervice-président principal, responsable des alliances et des partenariats chez Kyndryl US, et vétéran de l’US Air Force

Dans le monde technologique en évolution rapide d’aujourd’hui, les entreprises sont constamment à la recherche de professionnels qualifiés, capables de s’adapter, d’innover et d’exceller sous pression. Les vétérans, avec leur mélange unique de discipline, de réflexion stratégique et de compétences en résolution de problèmes, se révèlent depuis longtemps comme de bons candidats pour les carrières technologiques.

Même si de nombreuses compétences acquises au cours des années de service sont bien transférées au monde des affaires, les anciens combattants peuvent également avoir un impact positif sur la culture de l’entreprise et sur ses résultats. Les vétérans apportent la discipline mentale et l’expertise technique nécessaires pour assurer le fonctionnement des systèmes et infrastructures informatiques dans des environnements à enjeux élevés. C’est quelque chose que nous avons pu constater chez Kyndryl, la plus grande société de services d’infrastructure informatique au monde, spécialisée dans la conception, la gestion et l’exploitation de systèmes d’information complexes et critiques pour les clients des principales industries du monde entier.

Kyndryl s’engage à soutenir les anciens combattants par le biais d’efforts de recrutement et d’embauche, d’un groupe de ressources commerciales interne dédié à la communauté militaire et de son programme de diversité des fournisseurs qui facilite les opportunités pour les entreprises détenues et exploitées par des anciens combattants.

Voici cinq façons dont les expériences et les compétences acquises dans les forces armées peuvent se traduire par des rôles réussis au sein de l’industrie technologique.

1. Compétences techniques, certifications et expertise

Dans l’armée, les anciens combattants acquièrent des expériences pratiques et perfectionnent de vastes compétences techniques qui peuvent se traduire par des carrières florissantes dans l’industrie technologique. Leur expertise dans la configuration et le dépannage de problèmes complexes est très recherchée. Par exemple, les vétérans spécialisés dans la cybersécurité peuvent évoluer en toute transparence vers des rôles de spécialiste de la cybersécurité, grâce à leur expérience dans l’identification et l’atténuation des menaces de sécurité. De plus, ces compétences ouvrent également des voies vers des carrières d’ingénieur réseau, d’analyste en cybersécurité ou d’administrateur système.

2. Gestion de projet et financière

Les vétérans, adeptes de la planification et de l’exécution de missions, sont de bons candidats pour des postes de gestion de projets technologiques. Leur expertise en matière de gestion des ressources, de budgétisation, de fixation de délais et de leadership d’équipe leur permet de mener à bien des projets complexes et à plusieurs étapes de grande valeur. Leur capacité à maintenir une concentration inébranlable se traduit bien par des projets très détaillés comme le développement de logiciels ou le déploiement de technologies.

3. Débrouillardise et adaptabilité

Les vétérans apportent adaptabilité et ingéniosité aux startups technologiques. La formation militaire inculque la capacité de réfléchir rapidement, de prendre des décisions rapides dans des conditions de stress immense et de s’adapter à des environnements en évolution rapide. Rester calme sous la pression et inspirer les autres à faire de même est une compétence essentielle. Dans un paysage technologique en constante évolution, les vétérans excellent en trouvant des solutions innovantes et en s’adaptant aux circonstances changeantes.