5 raisons pour lesquelles j’utilise toujours une coque de téléphone MagSafe (et vous devriez aussi)

Sabrina Ortiz/ZDNET

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone et que vous entendez sans cesse le terme MagSafe, mais que vous ne savez pas exactement quels avantages cela vous apporterait, ne vous inquiétez pas ; il n’y a pas si longtemps, j’étais dans la même situation. Cependant, depuis ma conversion en étui MagSafe, toute mon expérience téléphonique a été optimisée et je suis ici pour vous faire savoir comment la vôtre peut également l’être.

La seule chose qui différencie une coque de téléphone ordinaire d’une coque MagSafe est qu’elle comporte des aimants, souvent identifiés par un anneau à l’arrière des coques, qui fixent solidement votre iPhone compatible MagSafe (iPhone 12 ou version ultérieure) aux accessoires MagSafe, tels que les chargeurs. , batteries, portefeuilles, supports, trépieds et bien plus encore.

L’utilisation d’un étui MagSafe peut sembler une petite différence, mais elle ouvre un monde de potentiel, améliorant la façon dont vous chargez et interagissez avec votre téléphone. Vous ne me croyez pas ? Lisez ci-dessous certaines des raisons pour lesquelles vous devriez essayer un étui MagSafe.

1. Profitez d’une recharge sans fil plus rapide

Sabrina Ortiz/ZDNET

Avec le chargement MagSafe, vous bénéficiez d’un chargement plus sûr et plus rapide que le chargement sans fil traditionnel. Cette configuration est facilitée par les aimants situés à l’arrière de la coque du téléphone et le chargeur sans fil qui permet de positionner l’appareil pour un transfert de puissance maximal, ce qui permet une charge plus rapide et plus efficace.

Pour quantifier cette charge plus rapide, MagSafe peut fournir une puissance de sortie de 15 W par rapport à la sortie sans fil Qi standard de 7,5 W. Cette différence signifie qu’en utilisant un étui MagSafe, vous pouvez doubler la vitesse de charge – et qui ne veut pas que son téléphone se charge le plus rapidement possible ? J’ai récemment testé la nouvelle station de recharge Qi2 MagGo d’Anker (photo ci-dessus) et j’ai trouvé qu’elle répondait parfaitement à mes besoins.

2. Chargement portable sans tracas

Christina Darby/ZDNET

Grâce aux aimants présents dans les étuis et accessoires MagSafe, le téléphone et l’accessoire sont fermement agrippés l’un à l’autre, permettant une prise sûre. Ce support signifie que vous pouvez verrouiller en toute sécurité une banque d’alimentation MagSafe ou un chargeur portable à l’arrière de votre téléphone et obtenir une charge rapide et efficace en déplacement sans avoir besoin de fils embêtants.

Il existe de nombreux chargeurs portables MagSafe sur le marché, et beaucoup d’entre eux sont dotés de facteurs de forme minces et légers qui reposent sur votre paume comme une extension naturelle de votre téléphone lorsque vous le tenez, ce qui signifie que vous pouvez oublier qu’il est même là.

3. Installez votre téléphone là où vous en avez besoin

Adrian Kingsley-Hughes/ZDNET

Que vous souhaitiez qu’un support pour votre téléphone reste maintenu sur votre bureau ou dans la voiture, un accessoire MagSafe est votre meilleur choix pour un maintien sûr et sans tracas.

Au lieu de compter sur des supports de téléphone censés s’accrocher à votre téléphone (et ne pas le faire à chaque fois), vous pouvez simplement placer l’arrière de votre téléphone sur le support, où il se fixera magnétiquement et restera pendant de longues périodes. De nombreux chargeurs portables et poignées de téléphone incluent un support en prime.

4. Profitez d’accessoires amusants, uniques et utiles

Sabrina Ortiz/ZDNET

Quel que soit l’accessoire téléphonique que vous recherchez, une solution MagSafe existe probablement. Par exemple, les experts de ZDNET testent et recommandent régulièrement leurs accessoires MagSafe préférés, comme celui-ci Portefeuille MagSafe, station de charge, chargeur de portableet support de voiture. Sur Amazone vous trouverez également des PopSockets, des dragonnes, des trépieds et bien plus encore.

En plus de ces accessoires basiques mais utiles, certains produits MagSafe résolvent des problèmes prêts à l’emploi. Par exemple, au CES, nous avons vu un enregistreur d’appels pour iPhone, un trépied qui suit automatiquement votre visage et bouge avec vous, ainsi qu’un accessoire d’auto-défense, qui se fixent tous à l’arrière de votre téléphone grâce à la technologie MagSafe.

5. Remplacez facilement les accessoires

Sabrina Ortiz/ZDNET

Comme vu ci-dessus, il existe de nombreux accessoires MagSafe innovants et utiles que vous pouvez utiliser, et le meilleur, c’est que vous n’êtes pas obligé d’en choisir un seul. Au lieu de cela, vous pouvez simplement échanger rapidement vos accessoires, en les mettant et en les retirant selon vos besoins.

En une seconde, votre téléphone peut être branché sur un chargeur portable. Ensuite, votre téléphone peut être accroché à un portefeuille sans aucun adhésif. Certains accessoires, tels que le Snap Luxe 4 (photo ci-dessus), vous permettront même de superposer différents accessoires MagSafe les uns sur les autres.

Si vous êtes un utilisateur Android, il existe également une solution pour vous…

Juin Wan/ZDNET

Même si la technologie MagSafe est exclusive à Apple, il existe un moyen simple de rendre votre téléphone Android compatible MagSafe. Tout ce que vous avez à faire est d’acheter une plaque annulaire magnétique et de la placer au dos de votre téléphone ou de votre coque de téléphone. Plusieurs marques d’accessoires différentes fabriquent ces plaques à anneaux magnétiques, et elles sont généralement assez abordables, allant de 5$ à 17$.

La plaque annulaire vous permet de placer votre téléphone sur n’importe quel accessoire MagSafe de la même manière que vous le feriez si vous aviez un iPhone avec un étui MagSafe. Il y a cependant quelques réserves. Si votre téléphone ne prend pas en charge le chargement sans fil, l’anneau magnétique ne lui donnera pas non plus cette capacité.

Il est également possible que l’adhésif de votre téléphone se détache, par exemple avec la chaleur d’une bouche d’aération de voiture, ce qui entraînerait le délogement de votre téléphone de l’accessoire. Consultez le guide pratique de ZDNET pour plus d’informations sur la façon d’ajouter MagSafe à votre téléphone Android.