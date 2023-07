5 raisons pour lesquelles cette mousson a paralysé Delhi – et ce n’est pas seulement la pluie

Pendant des jours, de vastes étendues de Delhi ont été inondées car la rivière Yamuna a atteint son niveau d’eau le plus élevé en 45 ans, déclenchée par des pluies exceptionnellement fortes, dont certaines provenaient de l’État voisin de l’Haryana.

Les inondations ont déplacé des habitants, submergé des sites historiques et des routes, faisant au moins trois morts. Les responsables et les secouristes ont travaillé pour ouvrir les vannes bloquées et réparer les régulateurs de vidange cassés pour contrôler les niveaux d’eau.

Voici 5 raisons pour lesquelles la mousson a paralysé Delhi :

Les vannes de l’Haryana s’ouvrent

La libération d’eau du barrage de Hathnikund dans l’Haryana est accusée d’être l’un des facteurs qui ont contribué à l’engorgement de la capitale nationale.

Le barrage de Hathnikund est situé à la frontière entre le district de Yamuna Nagar dans l’Haryana et le district de Saharanpur dans l’Uttar Pradesh. Le barrage est géré par le gouvernement de l’Haryana.

Le barrage a été rempli à pleine capacité après avoir reçu un important afflux d’eau de l’Himachal Pradesh, qui avait récemment connu de fortes pluies. En règle générale, il libère 352 cusecs d’eau par heure. Cependant, la quantité d’eau libérée augmente lorsqu’il y a de fortes pluies dans les bassins versants.

Le niveau d’eau de la rivière Yamuna a augmenté après les récentes pluies, provoquant une augmentation du débit du barrage. Le 9 juillet, à 16 heures, 111 060 cusecs d’eau ont été libérés du barrage. Ceci est considéré comme une « situation d’inondation », car la libération de plus de 1 lakh cusecs d’eau est considérée comme une inondation. Le débit d’eau a continué d’augmenter et le 11 juillet, vers 11 heures du matin, 3,59 769 cusecs d’eau ont été libérés du barrage.

Cela a conduit les eaux de crue à pénétrer dans plusieurs parties de Delhi, submergeant des localités entières et déclenchant un jeu de blâme entre le gouvernement AAP à Delhi et le gouvernement dirigé par le BJP à Haryana.

Des précipitations sans précédent

Des pluies torrentielles ont frappé le nord de l’Inde la semaine dernière, provoquant des inondations généralisées, des glissements de terrain et d’autres incidents liés à la pluie. Le bureau météorologique a attribué les précipitations sans précédent à la confluence d’une perturbation de l’ouest et de vents de mousson.

Les fortes pluies, associées au fait que la Yamuna a dépassé son niveau de danger d’environ 3 mètres, ont entraîné l’inondation de plusieurs localités de la capitale nationale.

De fortes pluies ont de nouveau frappé Delhi hier alors que la ville continuait de lutter contre les graves inondations. Les averses incessantes ont exacerbé les défis auxquels sont confrontées les autorités car il faut plus de temps pour drainer les eaux de crue, ont déclaré des responsables.

Régulateurs bloqués

Vendredi, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a affirmé que la rupture du régulateur d’eau d’Indraprastha était l’une des principales raisons pour lesquelles Delhi a connu des inondations.

Un régulateur est un barrage ou un déversoir à basse chute qui contrôle le retour des eaux de crue vers le canal principal à partir des plaines inondables et des zones de dérivation.

Un régulateur sur le drain numéro 12, qui achemine l’eau du centre de Delhi vers la Yamuna, est tombé en panne jeudi soir vers 19 heures. Cela a provoqué un reflux d’eau dans le drain, ce qui a entraîné des inondations dans l’ITO et les zones environnantes.

Empiètements

Les experts ont attribué une autre raison des graves inondations à l’empiètement des plaines inondables de Yamuna.

« Nous avons remarqué que l’eau libérée du barrage de Hathnikund mettait moins de temps à atteindre Delhi par rapport aux années précédentes. La raison principale pourrait être l’empiétement et l’envasement. Auparavant, l’eau aurait eu plus d’espace pour s’écouler. section transversale », a déclaré un haut responsable de la Commission centrale de l’eau (CWC), cité par PTI.

Trop trop tôt

Le chef de l’AAP, Aatishi Singh, a récemment déclaré que Delhi avait reçu 20% de la pluie de toute la saison en 24 heures. Delhi, une ville qui, historiquement, ne reçoit pas régulièrement des précipitations de cette ampleur, n’est pas conçue pour gérer des inondations de cette ampleur.

Le premier plan directeur de Delhi après l’indépendance, élaboré dans les années 1960, comportait un défaut majeur. Cette faille n’a fait qu’empirer avec le temps et a contribué à la crise actuelle.

« Le premier plan directeur de Delhi après l’indépendance a été élaboré en 1962 » et il a commis une « erreur » en traitant la région inondable de Yamuna comme un « terrain vague », AK Jain, l’ancien commissaire de la Delhi Development Authority (DDA), dit NDTV.

« Delhi a été construite et reconstruite plusieurs fois au cours des 1 000 dernières années. Il y a une rivière d’un côté et une crête de l’autre. Delhi a toujours été installée entre eux », a-t-il déclaré.

L’architecte Edward Lutyens était conscient que les rives de la rivière Yamuna étaient sujettes aux inondations et aux épidémies de paludisme lorsque les Britanniques ont décidé de faire de Delhi la capitale. Cependant, la construction de la nouvelle capitale a quand même eu lieu, car le roi George V avait déjà posé la première pierre.

Le système de drainage de la ville a été conçu dans les années 1970 pour une population de 30 à 35 lakh. Cependant, il est maintenant surchargé par la population actuelle de 2 crore.