5 raisons d’utiliser un VPN

Que vous soyez constamment en ligne ou simplement un utilisateur occasionnel d’Internet, vous avez probablement déjà rencontré le terme « réseau privé virtuel » ou VPN. Au cours des dernières années, il semble que la popularité des VPN ait grimpé en flèche, en partie grâce aux innombrables YouTubers technologiques majeurs qui recommandent ces services. Et même si les VPN ne sont pas obligatoires pour tout le monde, il existe certaines raisons principales pour lesquelles la plupart des gens pourraient tirer profit de l’utilisation d’un service VPN.

En termes simples, un VPN fonctionne en cryptant les données transmises via la connexion réseau de votre ordinateur. Ce cryptage empêche les autres de déchiffrer les données transmises. Votre trafic Internet crypté sera ensuite acheminé via un serveur protégé avant d’être envoyé au site Web auquel vous tentez d’accéder. Mais comment cela se traduit-il dans votre vie réelle ?

Avant tout, l’utilisation d’un VPN améliorera votre confidentialité en ligne. Bien sûr, il n’existe pas de moyen infaillible de protéger complètement toutes vos activités et informations personnelles des regards indiscrets en ligne, mais l’installation d’un VPN fiable est une étape simple et efficace pour minimiser les risques potentiels. De plus, un VPN peut élargir l’horizon de votre utilisation d’Internet, grâce à sa capacité à masquer votre emplacement. Intrigué ? Continuez à lire pour découvrir les cinq principales raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’utiliser un VPN.

Raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’utiliser un VPN

Confidentialité améliorée

Comme mentionné ci-dessus, l’utilisation d’un VPN améliorera votre confidentialité lorsque vous êtes en ligne. Le VPN que vous choisissez cryptera votre trafic Internet, ce qui le rendra illisible pour toute personne tentant d’y accéder. Ceci est particulièrement avantageux pour les personnes qui se connectent souvent aux réseaux Wi-Fi publics, car cela offre une couche de sécurité supplémentaire lors de la navigation sur Internet.

L’utilisation d’un VPN empêchera également les sites Web que vous visitez de voir votre adresse IP et affichera à la place une adresse IP qui vous a été attribuée par votre service VPN. Ces sites Web ne seront pas non plus en mesure de savoir où vous vous trouvez réellement dans le monde, car ils ne pourront voir que l’emplacement du serveur utilisé par le VPN (que vous pouvez définir de votre côté). Tout cela signifie qu’en utilisant un VPN, vous pourrez masquer dans une certaine mesure votre emplacement réel, votre adresse IP et vos activités en ligne à ceux qui cherchent à indiscrets, comme votre FAI, le gouvernement ou les administrateurs réseau.

Cela dit, il est important de noter qu’un VPN ne vous protège pas complètement contre des éléments tels que les attaques de phishing ou les téléchargements de logiciels malveillants. Les VPN ne vous protégeront pas non plus contre la révélation de vos informations en cas de violation d’une entreprise détenant vos données. Un VPN n’est pas magique et n’effacera pas complètement vos activités en ligne, vous devez donc toujours faire attention aux sites que vous visitez, en particulier lorsque vous utilisez des connexions publiques.

Empêcher le suivi du FAI

Dans le même esprit de confidentialité, votre fournisseur de services Internet peut suivre et enregistrer votre historique de navigation à l’aide de l’adresse IP de votre appareil. Si elles ne sont pas correctement sécurisées, ces informations pourraient être accessibles à des personnes sans scrupules. Ces informations peuvent également être vendues à des annonceurs tiers afin qu’ils puissent proposer des publicités plus ciblées ou même être transmises au gouvernement. Lorsque vous utilisez un VPN, vous utilisez le serveur distant du VPN au lieu du serveur de votre FAI et votre adresse IP masquée empêche votre fournisseur de vous suivre.

Notez que même si les sites que vous visitez seront masqués, le FAI saura que vous utilisez un VPN. Si vous souhaitez masquer le fait que vous utilisez un VPN, vous pouvez utiliser l’obscurcissement (si proposé par le VPN) pour déguiser votre trafic VPN en trafic HTTPS normal.

Streaming sans géo-restriction

Pour la plupart, le streaming est incroyable. Pouvoir accéder à toute la musique, la télévision et les films que vous souhaitez sans avoir à télécharger ou à rechercher des torrents non légaux a considérablement amélioré la façon dont nous nous divertissons. Cependant, certains services de streaming ne sont pas disponibles ou proposent un contenu limité dans certaines régions du monde. Netflix, par exemple, propose un ensemble d’émissions de télévision très différent au Royaume-Uni, au Canada et au Japon qu’aux États-Unis. De même, changer votre emplacement virtuel ouvre également une plus large gamme d’options de visualisation sportive.

Puisqu’un VPN masque votre adresse IP et votre emplacement exact, usurpant essentiellement l’emplacement de votre serveur local pour le faire apparaître ailleurs, vous avez la possibilité d’accéder à des services de streaming qui ne sont généralement pas disponibles dans votre pays. Ou si vous êtes un voyageur fréquent, vous bénéficierez de l’utilisation d’un VPN pour que votre expérience de streaming reste la même, peu importe où vous allez.

Il convient de noter ici que tous les VPN ne sont pas créés de la même manière. Certains VPN peuvent ne pas être en mesure de contourner toutes les restrictions géographiques, vous devrez donc peut-être faire quelques recherches. (Les critiques VPN de CNET testent l’efficacité des VPN à cet égard avec les principaux services de streaming vidéo.)

Évitez la censure

Nous sommes en 2023, mais croyez-le ou non, il existe encore de nombreux pays où les responsables gouvernementaux peuvent dicter les sites Web visités par leurs citoyens. La liste comprend des pays comme la Russie, l’Iran et la Chine, et ces règles peuvent restreindre tout, depuis les sites de médias sociaux populaires jusqu’aux sites d’information. Cela signifie que si vous vivez dans ces pays ou si vous y visitez, vous ne pourrez pas parcourir librement les sites restreints depuis vos appareils sans un bon VPN.

L’usurpation d’emplacement proposée par les services VPN s’avérera utile ici, offrant l’accès à des sites restreints ainsi qu’à des options de communication qui pourraient également être interdites, comme WhatsApp, Instagram et plus encore. Sachez simplement que l’utilisation d’un VPN peut être illégale dans ces endroits.

Empêcher la limitation des données/de la bande passante

Parfois, en naviguant sur Internet, vous pouvez constater une baisse de vitesse inexplicable. Une baisse soudaine de votre vitesse Internet peut entraîner la mise en mémoire tampon de votre émission préférée ou provoquer une interruption lors d’une réunion Zoom importante. Cela se produit généralement lorsque votre FAI commence à limiter votre bande passante pour gérer la congestion du réseau. La limitation est parfois mise en œuvre pour certains sites Web et services, donc si votre fournisseur d’accès Internet ne peut pas voir vos activités en ligne, il peut alors ignorer la limitation de votre connexion – bien que, encore une fois, l’obscurcissement puisse être utile ici.

Longue histoire courte

Un VPN est utile à ajouter à votre arsenal d’outils Internet, mais ce n’est pas une baguette magique qui vous empêchera d’être piraté ou de voir vos données fuir. Si vous recherchez un bon VPN, nous en avons testé quelques-uns et compilé une liste des meilleurs VPN disponibles. Il n’a vraiment jamais été aussi simple de démarrer avec un VPN. Et même si la plupart des VPN gratuits doivent être évités, la plupart des grandes marques proposent une période d’essai gratuite, vous pouvez donc l’essayer avant de vous engager à acheter. C’est un petit prix à payer si vous avez besoin de cette tranquillité d’esprit supplémentaire – ou simplement d’un ensemble plus large d’options multimédia en streaming.