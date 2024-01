5 raisons d’être enthousiasmé sans réserve par les nominations aux Oscars de cette année

CNN

Le nominations pour la 96e cérémonie des Oscars ont été révélés la semaine dernière et – comme ils le font si souvent – a fait beaucoup de bruit.

L’omission de la réalisatrice de “Barbie” Greta Gerwig et de la star Margot Robbie de leurs catégories individuelles respectives – respectivement meilleur réalisateur et meilleure actrice – et la nomination du meilleur acteur dans un second rôle remportée par son partenaire masculin Ryan Gosling a certainement ouvert les portes à de nombreux produits sur le nez mèmes.

Ces affronts mis à part, il y a encore des raisons de regarder les nominés de cette année et de voir des artistes qui risquent de vivre des moments remarquables (et dans certains cas, historiques) lors du salon de cette année.

Voici cinq raisons pour lesquelles nous sommes sans réserve enthousiasmés par les Oscars :

Sarah Meyssonnier/Reuters La réalisatrice Justine Triet, lauréate de la Palme d’Or pour le film “Anatomie d’une chute”, pose lors du photocall après la cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes, France, le 27 mai 2023. .

Après le scénariste-réalisateur Justine Triet a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes pour le drame judiciaire français « Anatomie d’une chute », tous les yeux étaient rivés sur la façon dont le film acclamé se comporterait le jour de la nomination aux Oscars. Effectivement, Triet est devenue la huitième femme à être reconnue dans la catégorie du meilleur réalisateur, et même si cela reste un nombre alarmant et dérisoire – et au moins trois de ses contemporaines de l’année dernière ont été injustement exclues de la course – ses réalisations doivent être célébrées.

Co-écrit et réalisé par Triet, “Anatomy of a Fall” est nominé cette année pour cinq Oscars au total, dont celui du meilleur scénario original et du meilleur film. La star du film, l’actrice allemande Sandra Hüller, est également en lice pour un Oscar, et elle est à l’affiche d’un autre film étranger en lice pour le meilleur film – « La Zone d’intérêt » (qui, par hasard, s’est classé deuxième dans « L’automne »). » à Cannes).

Et même s’il est regrettable qu’il n’y ait pas davantage de femmes sur la liste des finalistes à côté de Triet pour le meilleur réalisateur, au total, trois des films nominés pour le meilleur film cette année ont été réalisés par des femmes, ce qui constitue un record. (« Barbie » et le film bilingue coréen-américain « Past Lives » rejoignent « Anatomy of a Fall » dans la catégorie.)

David Lee/Netflix Colman Domingo, à gauche, dans le rôle de Bayard Rustin dans “Rustin”.

Acteur chevronné qui a reçu des éloges et des distinctions pour ses rôles éclectiques dans des projets comme « Euphoria » de HBO et « Lincoln » de Steven Spielberg, Domingo a livré une performance exceptionnelle dans le rôle de l’activiste méconnu Bayard Rustin dans le film Netflix de l’année dernière «Rustin.» Avec sa nomination, Domingo est le premier Afro-Latino à être nominé pour l’Oscar du meilleur acteur principal. Il n’est également que le deuxième acteur ouvertement LGBTQ+ à être nominé pour son rôle gay – Ian McKellen était le premier, il y a 25 ans, dans « Dieux et monstres » de 1998.

Jodie Foster a également été nominée dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Bonnie Stoll dans « Nyad ».

Dans une déclaration à CNN, Anthony Allen Ramos, vice-président des communications et des talents de GLAAD, a déclaré que leurs réalisations « entrent dans l’histoire des LGBTQ et du cinéma tout en servant d’exemples aux talents LGBTQ du monde entier : vivre sa vie de manière authentique peut et doit être rencontré avec un grand succès ». .»

Ramos a également reconnu que l’Académie “reconnaître deux acteurs pour avoir joué des icônes LGBTQ réelles rappelle à l’industrie dans son ensemble que les histoires queer trouvent un écho auprès du grand public et méritent d’être célébrées sur la scène mondiale”.

Cord Jefferson possède sa perspective unique en tant qu’écrivain et artiste noir



Sortie de Claire Folger/Orion L’écrivain et réalisateur Cord Jefferson sur le tournage de son film “American Fiction”.

Dans le film “Fiction américaine», un commentaire mordant sur la représentation raciale, Jeffrey Wright dans le rôle d’un romancier noir frustré qui joue sur les stéréotypes dans un livre de blagues jetables qu’il soumet à son agent, seulement pour voir s’il deviendra un best-seller. L’ascension du cinéaste Cord Jefferson a enflammé le monde du cinéma, un peu comme le roman satirique central de son film enflamme le monde littéraire.

Jefferson a expliqué à Écuyer l’année dernière que les expériences qu’il raconte dans le film sont proches de celles qu’il a vécues lui-même, en tant qu’ancien journaliste devenu écrivain de télévision et de cinéma. “Il s’agissait de savoir comment j’avais atteint un point dans ma carrière de journaliste où, chaque semaine, les gens me disaient : ‘Voulez-vous écrire sur Trayvon Martin être tué? Voulez-vous écrire sur le meurtre de Mike Brown ?’ », a-t-il expliqué.

«Puis, quand je me suis lancé dans le cinéma et la télévision, les gens me demandaient : « Veux-tu écrire ce film sur un adolescent tué par un policier ? Voulez-vous écrire ce film sur un esclave ?’ », a-t-il poursuivi. «Même dans le monde de la fiction où nous pouvons écrire n’importe quoi, la compréhension de ce à quoi peut ressembler la vie des Noirs est limitée. C’étaient des choses auxquelles je pensais depuis des décennies.

Le film a désormais été nominé pour cinq Oscars – dont deux pour Jefferson, en tant qu’auteur du scénario adapté (basé sur le livre « Erasure » de Percival Everett) et producteur dans la catégorie du meilleur film – ainsi que des nominations d’acteur pour l’acteur principal Wright et second ROLE Sterling K.Brown.

Michael Kovac/Getty Images Le compositeur John Williams se produit sur scène au Ray Dolby Ballroom du Hollywood & Highland Center le 8 décembre 2016 à Hollywood.

A 91 ans, John Williams – le compositeur de films emblématique qui est responsable des thèmes d’innombrables films, dont « Star Wars », « Les Dents de la mer », « Superman », « Jurassic Park » et bien plus encore – est le nominé le plus âgé dans une catégorie de prix compétitive, selon le Académie des arts et des sciences du cinéma, qui décerne les Oscars.

Avec sa nomination cette année pour « Indiana Jones et le cadran du destin », Williams a remporté son 49e Oscar pour la musique originale, portant à 54 son nombre total de nominations aux Oscars tout au long de sa carrière, dont certaines pour la meilleure chanson originale. Cela donne à Williams plus de nominations aux Oscars que toute autre personne vivante.

Selon l’Académie, feu Walt Disney détient le record global de nominations en carrière, avec un total de 59. Pourtant, 54 n’est pas trop mal pour le nonagénaire décoré.

Eli Ade´/Warner Bros. Entertainment Inc. Danielle Brooks, au centre, dans « The Color Purple » (2023).

Après avoir régulièrement volé la vedette et figuré parmi les meilleurs rôles des séries à succès « Orange is the New Black » (qui pourrait jamais oublier Taystee ?!) et «Pacificateur“, Brooks n’a pas seulement saisi l’occasion de jouer la bruyante Sofia dans le adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway « The Color Purple », mais il s’est envolé avec. Et ce n’était pas une mince affaire puisque l’un des principaux producteurs du projet n’était autre que Oprah Winfreyqui a lancé sa carrière cinématographique (et a décroché une nomination aux Oscars dans la même catégorie) en incarnant le même personnage en 1985 avec le film original « Purple » réalisé par Spielberg, basé sur le roman de 1982 d’Alice Walker.

Pourtant, cela semblait être un rôle destiné à Brooks, qui a reçu une nomination aux Tony Awards en 2016 pour avoir joué le même personnage dans la reprise de la comédie musicale à Broadway. Mais le destin s’étend encore plus loin.

Brooks a expliqué lors d’une projection du film en novembre que voir la comédie musicale originale de 2005 à Broadway « avait changé mon monde », car c’était la première fois qu’elle « voyait des gens qui me ressemblaient » sur scène. Par coïncidence, en tant qu’étudiante, Brooks était inscrite au prestigieux conservatoire de théâtre Juilliard à New York avec Corey Hawkins, qui allait incarner Harpo, le mari de Sofia, dans le nouveau film.