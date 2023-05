5 raisons derrière le grand mouvement du centre sur les affichages de Delhi

Avant la promulgation par le Centre d’une ordonnance vendredi pour créer l’Autorité de la fonction publique de la capitale nationale pour décider des affectations et des transferts de bureaucrates et faire du lieutenant-gouverneur l’arbitre final sur ces questions, le Centre a étudié plusieurs études de cas mondiales, des aspects tels que la nation la sécurité et la position centrale qu’occupe Delhi pour stimuler les investissements domestiques, en plus d’examiner les plaintes des bureaucrates travaillant à Delhi qui ont souvent été pris dans la bagarre CM-LG de Delhi, ont déclaré de hauts responsables du gouvernement à NDTV.

Voici les cinq facteurs les plus importants qui ont motivé la décision du Centre, selon des sources :

1. Comment les capitales sont gouvernées dans le monde

Des sources officielles ont déclaré avoir examiné de nombreux exemples du monde entier, en particulier dans des capitales telles que Washington DC, Canberra, Ottawa, Berlin et même Paris qui sont soit gouvernées par le gouvernement fédéral, soit dirigées par un maire et non élues. gouvernement, ou suivre un modèle de gouvernance partagé. Les représentants du gouvernement ont déclaré que selon leur évaluation, dans de nombreux pays occidentaux, le gouvernement fédéral a compétence sur les aspects clés de la gouvernance de la ville, y compris l’aménagement du territoire, le développement des infrastructures majeures et les relations diplomatiques. « Nous avons examiné les capitales du monde entier, et il y a beaucoup à apprendre d’elles, sur la façon dont les capitales sont alignées sur la vision nationale. C’est important pour garantir que les priorités nationales priment sur la politique locale », a déclaré un haut responsable.

L’ordonnance du Centre sur les affectations intervient à peine une semaine après que le gouvernement de Delhi a reçu le pouvoir exécutif en matière de services, y compris le transfert et l’affectation d’officiers par la Cour suprême. L’ordonnance stipulait cependant que la cour suprême rendait le verdict en l’absence de toute législation parlementaire spécifique traitant de la question des services. Le gouvernement central a également déplacé le tribunal contre son jugement.

2. Raisons sécuritaires et diplomatiques

Le centre estime que la double autorité et responsabilité de la capitale nationale mettra en danger la sécurité, affectera la coordination requise par l’administration du pays, et cela a été clairement indiqué lorsque Delhi a été déclarée Territoire de la capitale nationale (NCT) en 1991. « C’est le Centre qui est responsable de la sécurité et de la défense nationales, c’est pourquoi le contrôle de l’administration de Delhi garantit une coordination et une mise en œuvre efficaces des mesures de sécurité dans la capitale », a déclaré le responsable cité ci-dessus.

Le fait d’avoir un contrôle central sur l’administration de Delhi aidera le Centre à mieux dialoguer avec les ambassades de pays étrangers et d’autres entités diplomatiques, et à garantir que « les intérêts nationaux priment sur les considérations locales », selon la justification du Centre. Les responsables ont déclaré que puisque le centre est connu pour avoir une perspective plus large sur la gouvernance et l’élaboration des politiques, il peut pousser une planification et une prise de décision globales pour la capitale qui accueille un grand nombre de missions diplomatiques. « Le gouvernement central peut utiliser son influence et ses relations diplomatiques au niveau international pour attirer des investissements étrangers qui peuvent profiter à la nation », a déclaré un responsable.

3. Rétroaction des bureaucrates, plaintes aussi

Bien que l’ordonnance soulève des questions sur la manière dont elle aborde les points clés itérés dans la décision de la Cour suprême, le Centre a ses raisons de prendre cette décision et a pris en compte de nombreux facteurs, a déclaré un haut responsable. « Nous avons recueilli de nombreux commentaires de la part des bureaucrates, en particulier de ceux qui travaillent à Delhi. Beaucoup nous ont fait part de leur incapacité à travailler efficacement et sont souvent accusés de se ranger du côté du Centre », a déclaré un autre responsable.

4. Mieux gérer les urgences sanitaires

Les responsables ont également déclaré que, puisque c’est le gouvernement central qui a le pouvoir d’allouer et de déployer efficacement les ressources à Delhi, une approche centralisée fonctionnera mieux pour la ville et ses habitants lors de catastrophes naturelles ou de crises de santé publique. Le fait que le Centre soit également mieux équipé pour gérer les transports, les préoccupations environnementales et les questions transfrontalières qui ont un impact sur le développement et le bien-être de Delhi était également l’une des raisons du déménagement, a déclaré le responsable cité ci-dessus.

5. La politique sur la bureaucratie et son impact sur les décisions politiques

L’ordonnance a dû être introduite car au cours des dernières années, il y a eu de multiples instances du gouvernement élu de Delhi en désaccord avec le gouvernement central, pour bloquer « les conflits potentiels ou les divergences qui pourraient résulter de règles, réglementations et législations régionales différentes », selon au Centre. Il y a eu plusieurs affrontements entre la bureaucratie et le gouvernement AAP dirigé par Arvind Kejriwal à Delhi, conduisant à plusieurs impasses. Récemment, Ashish More, haut fonctionnaire, avait également écrit au Centre pour se plaindre d’être harcelé, une plainte que l’AAP a rejetée. Ce n’est là qu’un des nombreux exemples de bureaucrates s’attaquant au gouvernement Kejriwal, après 2018, lorsqu’ils avaient protesté contre l’agression du secrétaire en chef de l’époque, Anshu Prakash, par les députés du parti.