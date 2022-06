5 raisons de refinancer avant la réunion de la Fed en juillet

Divulgations publicitaires

Les économistes exhortent les Américains à se refinancer pour profiter de taux de refinancement historiquement bas. Ces taux bas ont été alimentés par les efforts de la Fed pour relancer l’économie et ne vont pas durer très longtemps.

Les propriétaires avertis en profitent et frappent pendant que le fer est chaud afin de maximiser leurs économies à long terme.

Les taux de refinancement sont à des niveaux historiquement bas : La Fed supprime artificiellement les taux d’intérêt afin de les maintenir bas. Notez que ces programmes de suppression des taux pourraient se terminer plus tôt que prévu. Jerome H. Powell, le président de la banque centrale, a récemment été cité en disant « lorsque viendra le temps de relever les taux d’intérêt, nous le ferons certainement ». Les tarifs vont augmenter : C’est inévitable et ce n’est qu’une question de temps avant que les taux ne recommencent à augmenter. Ils pourraient même augmenter lors de la prochaine réunion de la Fed. Bob Broeksmit, président de la Mortgage Bankers Association, a pratiquement assuré qu’ils augmenteraient en déclarant qu ‘”avec des taux hypothécaires bien inférieurs à 3% mais qui devraient augmenter lentement cette année, de nombreux propriétaires agissent maintenant”. Cela peut vous faire économiser beaucoup : En moyenne, en janvier 2021, les utilisateurs de LendingTree ont économisé plus de 38 000 $ sur la durée de leur prêt grâce au refinancement. Les taux hypothécaires sont liés aux prix des bons du Trésor : Cela signifie que les tendances des rendements des obligations du Trésor pourraient faire monter les taux hypothécaires. Si les rendements obligataires augmentent, les taux hypothécaires augmenteront également, explique Matthew Speakman, économiste chez Zillow. Il n’y a aucun risque et c’est gratuit de regarder : En utilisant LendingTree, vous pouvez comparer les taux adaptés à vous et voir combien vous pouvez économiser gratuitement. Notre formulaire facile à utiliser ne prend que 2 minutes et il n’y a pas d’extraction de crédit.

Lorsque les prêteurs se font concurrence, vous gagnez. Faites-vous correspondre jusqu’à 5 offres et calculez votre nouveau paiement. De plus, une étude récente a montré que magasiner peut avoir plus d’effet sur un taux que la cote de crédit ou l’acompte d’un acheteur. Ne manquez pas cette opportunité de refinancement et cochez enfin l’épargne hypothécaire de votre liste de choses à faire.

