5 raisons de ne pas acheter de voiture – Shaw Local

Avez-vous pensé à acheter une nouvelle voiture, mais avez-vous dressé une liste de raisons de ne pas le faire ? Les raisons varient, mais voici les 5 plus courantes.

• Je dois plus que ma voiture ne vaut.

• Mon crédit n’est pas parfait.

• Personne ne peut réduire mes paiements.

• Ma voiture est presque remboursée.

• Comment savoir quand est le bon moment pour acheter ?

Équité négative- sortir d’un prêt automobile à valeur nette négative (c’est-à-dire un prêt automobile à l’envers), n’est pas aussi difficile qu’on pourrait le penser si vous avez un concessionnaire avec le savoir-faire.

Mauvais credit – nous sommes experts dans la recherche de prêts auto abordables pour tous les types de crédit, du mauvais crédit à l’absence de crédit, en passant par tout le reste.

J’ai besoin de paiements inférieurs – si vos paiements sont trop élevés et que vous pensez que rien ne peut être fait, laissez-nous vous montrer des moyens de réduire ce paiement mensuel. Souvent, les clients ne réalisent même pas qu’ils ont droit à un tarif inférieur, ce qui modifie radicalement leur paiement mensuel.

La voiture est presque payée – si votre voiture est presque remboursée, vous êtes en fait dans une excellente situation ! Vous aurez une équité positive (agit comme un acompte) à utiliser pour une nouvelle voiture. Aucun paiement ne peut être agréable, mais ce à quoi beaucoup ne pensent pas, c’est le fait que les voitures plus anciennes nécessitent plus d’entretien et des factures de réparation plus élevées. Ce que vous pensez « économiser » dans un paiement mensuel est généralement remplacé par les coûts d’entretien d’un véhicule obsolète.

Meilleure affaire – Quel est le meilleur moment pour acheter. Personne ne veut payer trop cher pour une voiture ou des serviettes en papier, mais l’achat d’une voiture peut facilement être reporté avec ce type de réflexion.

Si vous songez à acheter un nouveau véhicule ou si vous en avez besoin, ne laissez aucune de ces raisons vous en empêcher.

