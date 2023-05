5 raisons de l’échec d’une saison de Liverpool

Il y a un an, à Paris après la défaite en finale de la Ligue des champions, Jurgen Klopp a demandé aux supporters de Liverpool de réserver leurs chambres d’hôtel pour la finale de l’année prochaine à Istanbul.

C’était une réponse généralement optimiste de la part d’un manager qui est toujours positif quant à l’avenir de son équipe et croit que le succès peut être atteint grâce à un travail acharné.

Tout fan ayant réservé son hôtel aurait pu demander un remboursement dès février, lorsque Liverpool était effectivement hors de la Ligue des champions après avoir subi sa plus lourde défaite européenne à domicile, 5-2 contre le Real Madrid.

Cette nuit à Anfield a marqué la fin de toute chance d’argenterie dans ce qui a été un échec absolu d’une saison pour Klopp.

Maintenant, le patron a juré que la saison prochaine sera différente, affirmant que Liverpool sera « notre moi normal » et « absolument, nous serons à nouveau un concurrent la saison prochaine ».

Il ne devrait pas y avoir de revêtement de sucre cette saison, Liverpool n’était en aucun cas un concurrent. Ils n’étaient à aucun stade du fop quatre de la Premier League, ont quitté les deux coupes nationales au quatrième tour et ont quitté la Ligue des champions lors de la première phase à élimination directe.

Une défaite à domicile contre Leeds United, qui n’a gagné que deux fois à l’extérieur toute la saison, a été un point bas dans une saison jonchée d’eux. Défaites à l’extérieur – dont huit au total (le même montant qu’Everton) – incluses à Nottingham Forest et Bournemouth.

Liverpool a raté chaque objectif minimum – et de loin.

« Nous avons joué une mauvaise saison », a admis Klopp après le dernier match – un match qui a vu Southampton, déjà relégué, marquer 21% de ses buts à domicile toute la saison.

Examiner exactement comment et où cela s’est mal passé est un travail que Klopp et son équipe d’entraîneurs auront déjà fait en interne pendant des mois.

Voici cinq raisons pour lesquelles tout a mal tourné.

1. Pré-saison

(Crédit image : Getty Images)

Cela a commencé en mars dernier, à l’époque où Liverpool était au milieu d’une quadruple poursuite. Liverpool a confirmé un match amical de pré-saison contre Man United à Bangkok, mais étonnamment, il a été annoncé comme étant le premier match que l’équipe de Klopp jouerait cet été.

Cela signifiait qu’il n’y aurait pas de matchs amicaux nationaux et locaux. Juste claquer un premier match amical contre Man United, dans la chaleur de Bangkok. Cela semblait étrange et cela s’est avéré l’être. Une défaite 4-0.

Il a fallu attendre janvier pour que Klopp admette que le moment de la pré-saison était erroné. « Est-ce que je ferais quelque chose différemment ? Je n’irais pas, la première semaine, en Asie », a-t-il admis.

La pré-saison a également vu Darwin Nunez aux prises avec des ampoules alors qu’il s’adaptait à l’intensité de l’entraînement sous Klopp. Cela s’est avéré prémonitoire, la signature potentielle du record du club ayant eu six blessures différentes, bien que mineures, au cours de sa première saison au club.

2. Le défaut de signer un milieu de terrain

(Crédit image : Getty)

Nous connaissons l’histoire maintenant. « Où est le besoin d’un milieu de terrain? » a interrogé Klopp en juillet dernier. « Dis-moi quel genre de joueur [midfielder] nous manque-t-il ? il a insisté.

Peut-être qu’aucun mot ne s’est retourné contre eux alors que les fans de Liverpool se sont assis et ont regardé leur milieu de terrain se faire passer et passer par tout le monde, de Kiernan Dewsbury-Hall de Leicester à Kamaldeen Sulemana de Southampton.

« Celui qui peut courir », serait la réponse.

La forme de Fabinho avait chuté à la fin de la saison dernière, alors qu’il continuait d’être surjoué, tandis que les blessures de Thiago et l’efficacité de Jordan Henderson n’étaient pas seulement prévisibles mais garanties. Klopp dit que certains des problèmes de cette saison n’étaient pas prévisibles, mais c’est une affirmation très controversée.

Tout en soutenant publiquement ses milieux de terrain, Klopp a cherché à acheter Aurélien Tchouameni mais le milieu de terrain français a plutôt opté pour le Real Madrid. À quel point les choses ont pu être différentes avec lui à bord.

Mais il n’y avait pas de plan B. Finalement, Arthur a été signé dans le plus grand mouvement de panique du jour de la date limite depuis l’arrivée de Steven Caulker à Anfield. Il a joué 13 minutes toute la saison, après que Liverpool ait payé environ 4 millions de livres sterling plus les salaires.

Le plan B de Liverpool semblait être d’attendre Jude Bellingham. Puis se retirer de la course pour le signer en avril après que les problèmes actuels au milieu de terrain signifiaient que le football de la Ligue des champions n’allait pas arriver.

3. Trop lent pour admettre les problèmes

(Crédit image : Getty Images)

La laborieuse saison d’ouverture attire Fulham et Crystal Palace aurait dû sonner l’alarme. Les deux matchs ont été derrière Liverpool en premier, suivant une tendance de la fin de la saison précédente.

Klopp a insisté sur le fait que ce n’était pas un problème et qu’ils ne pouvaient pas être comparés. En octobre, ils avaient pris du retard dans 10 de leurs 12 derniers matchs de championnat.

Devoir constamment sauver et revenir par derrière était épuisant mentalement et physiquement, pour une équipe mentalement et physiquement épuisée par les exploits et la manière de la saison précédente de 63 matchs.

Il a fallu beaucoup trop de temps pour régler le problème.

4. Chances de changement non saisies

(Crédit image : Getty Images)

Au cours de la saison la plus décousue en raison de la Coupe du monde, il y a également eu une pause prolongée en raison du décès de la reine, plus une autre pause de trois semaines en mars et plusieurs de 10 jours ou plus.

Le temps d’entraînement est ce dont Klopp rêve constamment et dont il a besoin, mais ces pauses n’ont entraîné aucune amélioration par la suite.

« Nous nous attendions à le trier plus rapidement », a admis Klopp après la fin de la saison. « Mais nous travaillons avec des êtres humains et parfois cela prend plus de temps. »

Finalement, un changement a été apporté qui a en fait amélioré l’équipe, Trent Alexander-Arnold passant à un rôle hybride d’arrière-milieu de terrain. Mais même alors, le moment était étrange. C’est arrivé contre Arsenal, à la fin d’une semaine qui avait déjà vu Liverpool jouer à Man City et Chelsea.

Klopp a affirmé que son équipe était meilleure après la pause de la Coupe du monde, mais depuis lors, ils ont subi des défaites humbles contre Brentford et les Wolves, éliminé la FA Cup par Brighton, le 5-2 contre le Real Madrid, perdu à Bournemouth, 4-1 à Man City, et a lutté pour un 0-0 avec Crystal Palace, timide.

5. Un pas en avant, deux pas en arrière

(Crédit image : Getty Images)

Même lorsque les choses allaient bien, elles étaient bientôt suivies d’un plus grand pas en arrière.

Une semaine après avoir battu Man City à Anfield, ils ont perdu à Nottingham Forest. Une semaine après avoir battu Man United 7-0, ils ont perdu à Bournemouth. Une semaine après un dernier vainqueur contre Newcastle en août, ils ont été battus 4-1 par Napoli.

De manière constante, Liverpool était l’équipe la plus incohérente, vous ne saviez jamais quelle équipe allait se présenter – ou peut-être que vous l’avez fait, car en général, ils se sont présentés à domicile et dans les grands matchs, mais n’ont pas réussi à se présenter à l’extérieur et surtout contre des équipes. ils étaient censés battre.

Le souci est-il la question de la mentalité ? Les monstres de la mentalité de Klopp ont-ils perdu cet avantage ? C’est quelque chose qui doit certainement être abordé.

Même lorsque Stefan Bajcetic – une rare lumière brillante au milieu d’une saison où il n’y avait qu’une seule véritable revendication pour le joueur de la saison, à savoir le gardien de but qui a sauvé plus de » buts attendus » que tout autre en Europe – est entré dans l’équipe, il s’est retrouvé blessé après avoir été surjoué.

Bajcetic ne figurait pas sur la liste des neuf milieux de terrain de Klopp en pré-saison et n’a finalement commencé que 13 fois, mais il a facilement été leur meilleur milieu de terrain de la saison. L’adolescent a commencé sept matchs de suite, puis a succombé à une blessure à la hanche. Ce n’était guère une surprise.

Klopp a insisté sur le fait que la forme améliorée à la fin de la saison, 11 matchs sans défaite, n’a pas influencé ses plans pour l’été. Et c’est certainement un point de vue qu’il doit continuer à défendre.

La saison prochaine doit être massivement différente.