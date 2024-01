5 raisons d’assister à l’événement Future Of Wynwood de Bisnow le 30 janvier

Miami n’épargne aucune dépense lorsqu’il s’agit d’étendre son empreinte à usage mixte dans ses quartiers animés.

Parmi les projets en cours figurent Place Wynwood, un développement résidentiel et de bureaux à usage mixte à Wynwood, le haut lieu des arts et du divertissement de Miami. Le développement de 1M SF devrait comprendre 509 appartements et une tour de bureaux de 12 étages et comprendra une place et une artère piétonnes ainsi que de nombreux magasins et restaurants.

Pendant ce temps, le Design District de Miami fait place à Miraiun développement à usage mixte, avec 17 espaces commerciaux modulaires pour la vente au détail de luxe et 41 000 pieds carrés avec quatre espaces commerciaux prévus pour un usage de bureau.

Pour les promoteurs, les propriétaires et les investisseurs, le moment est venu de se tourner vers les opportunités de CRE à Miami et de découvrir les qualités qui rendent ces développements attractifs.

L’événement réunira des professionnels de la CRE pour des panels et du réseautage afin de discuter de ce qui attend les quartiers les plus énergiques de Miami. Voici cinq raisons pour lesquelles vous ne voulez pas manquer cet événement :

1) Apprenez-en davantage sur la façon dont les développements immobiliers commerciaux à Miami peuvent aider à créer un environnement de vie, de travail et de jeu dynamique grâce aux panneaux suivants :

L’avenir du développement

Découvrez comment les développements à usage mixte peuvent ajouter de la valeur à une communauté et comment les quartiers de Miami ont réussi lors d’un panel animé par Victoria Shannonco-fondateur d’August PR.

Haut-parleurs:

Amro Zakarni vice-président du développement chez Related Group

vice-président du développement chez Related Group Carlos Rosso fondateur de Rosso Développement

fondateur de Rosso Développement Raymond-Fort vice-président chez Arquitectonica

vice-président chez Arquitectonica Greg Newman directeur général de la banque OZK

directeur général de la banque OZK Liam Krahédirecteur, Fonds SF QOZ

Étude de cas – Wynwood Haus

Apprenez-en davantage sur les origines du projet Wynwood Haus et les décisions qui ont été prises en compte lors du développement de la propriété.

Haut-parleurs:

Camilo López co-PDG et associé directeur chez Black Salmon

co-PDG et associé directeur chez Black Salmon Diego Bonet fondateur et associé directeur de LD&D

fondateur et associé directeur de LD&D Croix d’Adanisevice-président du groupe Bozzuto

Série de développement PMG

Écoutez le promoteur immobilier du sud de la Floride, Property Markets Group, discuter de sa participation à la création de destinations agréables dans les quartiers avec Ryan Cisaillementassocié directeur du Property Markets Group.

2) Découvrez comment les partenariats entre professionnels de la CRE, ainsi que les partenariats public-privé, peuvent contribuer à stimuler la croissance et stimuler la vitalité et la créativité dans les quartiers en plein essor.

3) Découvrez les opportunités qui s’offrent aux quartiers de Miami, notamment Wynwood, Allapattah, Midtown, Little River et Edgewater, et comment les entreprises CRE peuvent s’impliquer.

4) Explorez comment les lois de zonage s’appliquent aux projets de développement de bâtiments à usage mixte et comment ces développements peuvent contribuer à fournir une économie robuste avec leurs offres.

5) Réseautez avec des investisseurs, des propriétaires, des développeurs, des courtiers et plus encore.

