5 questions sur le plafond de la dette et la date X qui se profile, réponses

Un dépassement du plafond de la dette est peut-être à nos portes… mais j’espère que ce n’est pas le cas.

Selon le déroulement des négociations dans les prochains jours, les États-Unis pourraient dépasser le 1er juin, la première projection de la secrétaire au Trésor Janet Yellen pour la date limite à laquelle le pays ne sera plus en mesure de payer toutes ses factures. Cette date, autrement connue dans le langage politique sous le nom de « date X », est celle que Yellen a de nouveau citée cette semaine comme le moment où les États-Unis pourraient potentiellement manquer d’argent.

Bien qu’il y ait une certaine incertitude quant à savoir si le 1er juin est une date limite absolue, ce n’est toujours pas le meilleur signe si les législateurs ne parviennent pas à obtenir un accord d’ici là. Et même si les démocrates et les républicains parviennent à un accord, ils devront encore rédiger et adopter une législation dans quelques jours seulement.

Comme l’a clairement montré l’impasse sur le plafond de la dette de 2011, se rapprocher d’une date X peut secouer les marchés et même entraîner une dégradation de la cote de crédit des États-Unis, ce qui pourrait rendre plus coûteux pour le gouvernement d’emprunter de l’argent. La volonté du Congrès de se rapprocher si près d’un défaut réel renforce également l’incertitude quant à savoir si le pays peut continuer à respecter ses obligations, et si cela pourrait être le moment où il dépasse réellement les limites.

Qu’est-ce que la soi-disant « X-date » et pourquoi est-ce important ?

La date X est le moment où les choses commencent à devenir réelles et où les États-Unis ne sont plus en mesure de respecter leurs obligations financières. C’est alors que la secrétaire au Trésor Yellen n’a plus de lapins à sortir de son chapeau – essentiellement des astuces comptables également appelées «mesures extraordinaires» – pour continuer à payer les factures du pays. Nous ne savons pas exactement quand est la date X, mais cela pourrait être dès le 1er juin (bien que certains disent que c’est en août). C’est important parce que c’est la date limite ici, le moment où des ravages pourraient s’ensuivre.

Yellen et d’autres ont noté que la date du 1er juin est une projection à ce stade. C’est « une estimation qui dépend du flux des revenus et des dépenses sur une base quotidienne, mais elle est soumise à une énorme quantité d’incertitudes », explique l’économiste en chef d’EY-Parthenon, Gregory Daco.

En raison des questions concernant les revenus et les dépenses fédéraux exacts, il est possible que les États-Unis couvrent certains de leurs coûts au-delà du 1er juin, bien que les experts mettent en garde contre le fait de repousser la date limite et d’essayer de le savoir. Le Bipartisan Policy Center a également noté que le risque que le pays ne soit pas en mesure de payer ses factures augmente entre le 2 juin et le 13 juin, mais que les États-Unis pourraient obtenir un afflux de recettes fiscales le 15 juin qui pourrait aider à dépanner le pays. pour longtemps.

De plus, de nombreux experts économiques pensent toujours qu’il y aura un accord d’ici le 1er juin et que les législateurs seront en mesure d’adopter un projet de loi d’ici là. Le Congrès devra surmonter certains obstacles procéduraux et des luttes intestines pour ce faire – les règles de la Chambre exigent que les membres disposent de 72 heures pour examiner tout texte législatif avant de l’approuver – mais les législateurs ont l’habitude de se pencher sur de tels projets de loi et réussir à les faire. (Dans le passé, l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a parfois dérogé à la règle des 72 heures, bien que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ait déclaré qu’il s’y tiendrait.)

Que se passe-t-il réellement s’il n’y a pas d’accord pour relever le plafond de la dette d’ici la date X ?

S’il n’y a pas d’accord et que le Trésor n’a sérieusement pas d’argent pour payer ses factures, alors il commence à manquer des paiements. On ne sait pas de quels paiements il s’agit. Yellen a déclaré que les systèmes du département ne sont pas conçus pour donner la priorité à certains paiements par rapport à d’autres, ce qui signifierait que les factures seraient manquées au fur et à mesure qu’elles arrivent. Mais de nombreux experts disent qu’il y a certaines factures auxquelles les États-Unis ne voudraient vraiment, vraiment pas renoncer, comme les paiements d’intérêts sur leur dette, et que le Trésor et la Réserve fédérale trouveraient très probablement un moyen de suivre le rythme.

Si la date X atterrit et qu’il n’y a pas d’accord, l’espoir est qu’un accord se produira rapidement à mesure que les retombées d’une violation du plafond de la dette prendront forme. Plus le pays restera longtemps sans accord et continuera de manquer des paiements, plus le paysage économique se détériorera.

Que se passe-t-il si la cote de crédit de l’Amérique est dégradée ?

L’incertitude entourant la débâcle de la limite d’endettement pourrait conduire à la dégradation de la cote de crédit des États-Unis, une décision qui pourrait s’avérer problématique pour le pays même s’il ne fait pas défaut.

En 2011, en raison des inquiétudes suscitées par l’agitation partisane créée par la lutte contre le plafond de la dette, Standard & Poor’s a abaissé la cote de crédit des États-Unis de AAA à AA+. Cette année, tous les regards sont tournés vers S&P, Moody’s et Fitch, les deux autres grandes agences de notation. Fitch a déjà signalé qu’il envisageait une dégradation, ce qui n’a fait que soulever les inquiétudes des législateurs pendant que le pays attend un accord.

La cote de crédit du pays, tout comme la cote de crédit d’un individu, témoigne de la fiabilité des États-Unis dans le remboursement de leurs dettes. Historiquement, les actifs américains ont été considérés comme les plus sûrs et sans risque au monde, et une dégradation de leur notation affecterait cette perception.

En plus d’avoir un impact sur la façon dont les États-Unis sont perçus à l’échelle mondiale, une dégradation de la note pourrait également rendre plus coûteux pour le pays d’emprunter de l’argent à l’avenir, car il est considéré comme un investissement plus risqué. « Une dégradation de la cote de crédit du pays pourrait rapidement augmenter les coûts d’emprunt pour le gouvernement, et donc les contribuables américains, car les investisseurs exigent un taux de rendement plus élevé sur les titres du Trésor », a déclaré Rachel Snyderman, directrice de la politique économique du Bipartisan Policy Center.

Quels sont les coûts économiques de tout ce chaos ? À quel point cela pourrait-il devenir mauvais ?

Ce n’est pas bon! Parce que les États-Unis n’ont jamais intentionnellement fait défaut sur leur dette auparavant, nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie pour l’économie dans le cas où cela se produirait. Cependant, aucun des scénarios n’est bon.

« Un certain nombre de scénarios différents sont possibles, avec des implications pour l’économie américaine allant de mauvaises à désastreuses », a écrit Megan Greene, économiste mondiale en chef chez Kroll, dans une analyse récente. « En fonction de la durée de la situation, de la manière dont elle est gérée et de la réaction des investisseurs, il existe une énorme incertitude quant aux dommages qui pourraient être causés si le plafond de la dette se liait. »

En 2011, le simple dépassement du plafond de la dette a entraîné une baisse de 2,4 billions de dollars de la richesse des ménages.

Tout dépend de ce que le Trésor décide de faire si et quand le plafond de la dette est dépassé. La plupart des experts disent qu’il trouverait un moyen de continuer à payer les intérêts sur sa dette, car ne pas le faire serait un désastre complet, de sorte qu’il commencerait à manquer des paiements ailleurs – sur l’assurance-maladie, la sécurité sociale et les employés du gouvernement, par exemple. Cela aurait des conséquences pour les personnes immédiatement touchées et des effets d’entraînement également, mais le plus gros problème est probablement la panique face à l’incertitude. Cela pourrait se traduire par le chaos du marché, la hausse des taux d’intérêt et une foule d’effets économiques négatifs.

Quand les États-Unis devront-ils à nouveau faire face à tout cela ?

Si toute cette situation ressemble à du déjà-vu, c’est parce qu’elle l’est.

Les États-Unis doivent augmenter ou suspendre le plafond de leur dette toutes les quelques années, car leurs dettes ont augmenté au fil du temps. Dans un certain contexte ici, le Congrès a relevé, révisé ou étendu le plafond de la dette près de 80 fois depuis 1960.

Cette fois-ci, les démocrates ont demandé une augmentation suffisamment importante du plafond de la dette qui garantira que le Congrès n’aura plus à traiter ce débat avant les élections de 2024, une demande qu’un compromis potentiel semble susceptible de répondre.. Cela signifie que les législateurs augmenteront suffisamment le plafond de la dette pour que ce ne soit pas un problème avant novembre 2024, ce qui serait bien, car tout cela est assez épuisant.