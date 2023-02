5 questions sur la Coupe du monde auxquelles l’USWNT doit répondre à la SheBelieves Cup

La Coupe du monde féminine 2023 approche à grands pas et le temps presse pour que l’équipe nationale féminine des États-Unis se prépare pour le tournoi d’été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette semaine, l’USWNT participera à la SheBelieves Cup, qui est la dernière bien possibilité d’identifier les problèmes (et les solutions) avant la Coupe du monde.

La SheBelieves Cup présente un trio d’adversaires de grande qualité au Brésil, au Japon et au Canada dans ce qui est l’avant-dernière fenêtre internationale de l’USWNT avant la Coupe du monde. (La dernière fenêtre pré-Coupe du monde a lieu en avril, mais il est alors probablement trop tard pour changer grand-chose, et les derniers adversaires de l’USWNT avant une Coupe du monde sont généralement des équipes moins bien classées afin que les Américains puissent gagner en confiance.)

Donc, les réponses doivent arriver la semaine prochaine, sinon elles ne viendront probablement pas du tout avant la Coupe du monde en juillet. Et il est clair que les Américains faire besoin de réponses: La dernière ligne droite de 2022 comprenait des défaites contre l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne, l’USWNT enregistrant une séquence de trois défaites consécutives pour la première fois en 30 ans.

Donc, dans cet esprit, Jeff Kassouf, Jeff Carlisle, Caitlin Murray et Sophie Lawson d’ESPN examinent certaines questions auxquelles l’USWNT doit répondre lors de la SheBelieves Cup, qui débute jeudi contre le Canada.

L’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, le milieu de terrain des high-fives Andi Sullivan lors d’une défaite contre l’Angleterre en octobre. Glyn Kirk/AFP via Getty Images

La défense de l’USWNT (intrigue secondaire : avec quels défenseurs ?) est-elle prête pour les meilleures équipes du monde ?

C’est un euphémisme de dire qu’octobre et novembre ne se sont pas déroulés comme prévu pour l’USWNT après leur séquence de trois défaites consécutives. Maintenant, février apporte un autre trio d’équipes du top 11 mondial, chacune avec un talent offensif individuel qui défiera les États-Unis défensivement d’une manière que la Nouvelle-Zélande – qui a combiné pour un tir au but lors de deux matches amicaux de janvier – ne pouvait pas. Les Américains sont-ils prêts ?

Répondre à cette question nécessite un examen minutieux du personnel préféré d’Andonovski. Emily Fox a longtemps été nommée titulaire à l’arrière, mais sera-t-elle du côté gauche avec Sofia Huerta à droite, ou Crystal Dunn est-elle de retour à 90 minutes de forme physique pour ce tournoi et prête à reprendre son rôle de départ ? Une combinaison Dunn-Fox offre une interchangeabilité de chaque côté.

Au centre, il y a plus de questions: Becky Sauerbrunn est la capitaine de l’équipe, l’entraîneur sur le terrain et une source de différence cérébrale fiable. Elle aura 38 ans au coup d’envoi de la Coupe du monde. On ne sait toujours pas quelle paire Andonovski préfère de Sauerbrunn, Alana Cook et Naomi Girma. Cook, en commençant 15 des 18 matchs en 2022, a presque doublé le nombre de sélections en tant que Girma, mais cette dernière option donne aux États-Unis une capacité à jouer sans pression qu’aucun de ses pairs ne fait en l’absence d’Abby Dahlkemper blessée.

Lors de la SheBelieves Cup, toute la ligne arrière sera mise à rude épreuve contre le Brésil, le Canada et le Japon, qui offrent un éventail de talents offensifs allant des plus techniques aux plus athlétiques. Ils devront montrer une amélioration par rapport aux matches contre l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne l’an dernier. — Kassouf

Qui remplira le rôle très important de milieu de terrain défensif n ° 6 de l’USWNT?

Julie Ertz, la cheville ouvrière du milieu de terrain derrière l’équipe vainqueur de la Coupe du monde 2019, n’a pas joué de match de compétition depuis 18 mois (elle a donné naissance à son premier enfant en août dernier), et la chance qu’elle reviendra jouer à temps pour participer à la Coupe du monde atteint rapidement son point de fuite. Sam Mewis, un joueur polyvalent qui a parfois joué en tant que n ° 6 en l’absence d’Ertz, a déjà été exclu.

Maintenant, Andonovski essaie toujours de trouver un remplaçant idéal. Et non, jouer le rôle du Dr Frankenstein et fusionner les meilleurs attributs de trois joueurs n’est pas une option pour le manager américain – sinon il prendrait la distribution d’Andi Sullivan, la mobilité de Lindsey Horan et les prouesses défensives de Taylor Kornieck et les combinerait dans un joueur.

Cependant, après réflexion, passer à un double pivot pourrait être un moyen de créer le monstre de Frankenstein pour les adversaires. C’est ce qu’Andonovski a fait lors du deuxième match contre la Nouvelle-Zélande le mois dernier lorsque Rose Lavelle a chuté aux côtés de Sullivan. Contre les adversaires les plus coriaces que les États-Unis affronteront à la SheBelieves Cup, il sera intéressant de voir de quel côté Andonovski se penche. –Carlisle

L’USWNT a-t-il suffisamment de couverture dans le but?

Les gardiens de but remplaçants sont les polices d’assurance ultimes. Vous pensez à peine à eux jusqu’au moment où vous en avez besoin.

Ce fut le cas aux Jeux olympiques de Tokyo, lorsque la partante de longue date Alyssa Naeher a quitté la demi-finale contre le Canada en raison d’une blessure au genou. Adrianna Franch est intervenue et, bien qu’elle ne puisse être blâmée pour la défaite 1-0, deux ans plus tard, elle n’a toujours pas l’expérience internationale ou la régularité de Naeher.

Ce n’est pas seulement que Naeher compte 87 sélections contre 10 pour Franch. Naeher a toujours montré qu’elle pouvait intervenir dans des moments décisifs, que ce soit la séance de tirs au but contre les Pays-Bas à Tokyo ou le penalty contre l’Anglais Steph Houghton en demi-finale de la Coupe du monde 2019. .

Les mêmes préoccupations qui persistent sur Franch en tant que remplaçant s’appliquent à Casey Murphy, qui n’a que 12 sélections et ressemble à l’actuel n ° 2 de l’USWNT. servi à étaler le temps de jeu à la SheBelieves Cup. –Carlisle

Andonovski devrait-il freiner ses projets de passage à la prochaine génération ?

À l’exception notable de Megan Rapinoe et Becky Sauerbrunn – deux joueuses qui semblent jouer des rôles presque de conseiller auprès d’Andonovski – l’entraîneur de l’USWNT a hâte de quitter la vieille garde.

L’attaquant Alex Morgan, 33 ans, s’est retrouvé à l’extérieur l’année dernière, bien qu’il soit sans doute le joueur le plus régulier des États-Unis. À sa place, Andonovski a semblé préférer Catarina Macario, 23 ans, comme attaquante partante de l’USWNT. Macario a quitté le poste en raison d’une longue blessure, mais elle devrait être de retour bientôt, et quand elle revient, on a l’impression que cette place est à prendre pour Macario.

Il a également écarté Christen Press, 34 ans, qui faisait partie de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde 2019. Elle jouait bien pour l’Angel City FC la saison dernière mais n’a toujours pas pu voir Andonovski et revient maintenant d’une blessure. Devant elle sur le tableau de profondeur de l’USWNT aux ailes se trouvent Sophia Smith, 22 ans, et Mallory Swanson (née Pugh), 24 ans – deux joueurs qui ont été dans la meilleure forme de leur carrière au cours de la dernière année environ, mais ont également tendance courir chaud et froid. Derrière eux et devant Press se trouvent Rapinoe, 37 ans, et Lynn Williams, 29 ans, qui vient également de revenir d’une blessure.

Il semble que l’esprit d’Andonovski soit tourné vers les joueurs qu’il amènera à la Coupe du monde et ses titulaires. Mais vous souvenez-vous du choc lorsque l’ancien entraîneur de l’USWNT, Jill Ellis, a annoncé sa liste finale avant la Coupe du monde 2019 ? L’arrière central Ali Krieger a été appelé après deux ans hors de l’USWNT, au cours desquels Ellis avait apparemment évolué. Lorsqu’elle a expliqué sa décision abrupte de faire venir Krieger, Ellis a déclaré que cela se résumait finalement à l’expérience : elle savait que Krieger, vainqueur de la Coupe du monde en 2015, pouvait gérer “l’autocuiseur” d’une Coupe du monde et l’adversité d’affronter les meilleures équipes.

Andonovski est un manager très différent d’Ellis et semble beaucoup moins susceptible de créer une surprise – mais si cela doit changer, cela changera à la SheBelieves Cup. — Murray

Andonovski peut-il ajuster sa tactique lorsque l’USWNT en a besoin ?

Pour gagner un tournoi majeur, la plupart des équipes auront besoin d’un arsenal approvisionné – un arsenal qui compte différents types de joueurs et prévoit de tirer le meilleur parti de leur opposition variée. Même pour des équipes comme l’USWNT, qui a remporté la Coupe du monde à quatre reprises, il doit y avoir une capacité d’adaptation pour prendre le dessus sur leurs adversaires.

Pourtant, trop souvent, nous avons vu l’USWNT s’efforcer avec un 4-3-3 rigide, persistant avec une forme qui ne convient pas au personnel disponible. Ce n’est qu’au deuxième match contre l’Allemagne l’année dernière – 53 matchs après le début du mandat d’Andonovski et trois jours après avoir déjà perdu une fois contre l’Allemagne – que nous avons vu plus de flexibilité de la part de l’entraîneur. Pourtant, ce n’était pas un départ total de son 4-3-3 préféré.

Face au Brésil, au Canada et au Japon, les États-Unis subiront trois types de tests très différents. Ce sera la clé pour déterminer à quel point l’entraîneur est prêt à être flexible, les trois nécessitant des méthodes différentes pour réussir. En effet, comme nous l’avons vu aux Jeux olympiques de 2020, l’époque où l’USWNT se contentait de faire rouler ses adversaires avec un athlétisme supérieur est révolue depuis longtemps. Andonovski n’a pas encore prouvé son adaptabilité tactique sans aucun doute. – Lawson