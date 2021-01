5 questions pour une nouvelle année dans le golf

KAPALUA, Hawaï: Justin Thomas et Xander Schauffele discutaient de la qualité d’un certain coup de golf, n’appartenant à aucun d’entre eux, lorsque la conversation s’est transformée en une variété d’autodérision.

Si vous voulez savoir comment accrocher un bois 3 dans la poubelle, je peux vous aider, a déclaré Thomas.

Si vous avez besoin de savoir comment faire trois putts, Schauffele a contré, pointant vers le 18e green à Kapalua.

Thomas a frappé un tel coup l’année dernière lors du Tournoi des Champions Sentry et cela lui a presque coûté. Il a fait bogey sur le dernier trou, ce qui a semblé ouvrir la porte à Schauffele jusqu’à ce que son par de trois putts mène à une série éliminatoire à trois que Thomas a gagnée.

Mais c’était l’année dernière.

Il est temps de regarder vers l’avenir, et compte tenu du déroulement de 2020, l’espoir est que cela ne pourra que s’améliorer. Voici cinq sujets à considérer avant que Hudson Swafford ne fasse le premier tir de la nouvelle année:

LES FANS

Rickie Fowler a été interrogé la dernière fois qu’il a entendu quelqu’un l’acclamer. Pas quelques applaudissements de bénévoles ou de membres du personnel d’un terrain de golf, mais une vraie joie de gorge. Il repensa à jeudi au Players Championship, la veille COVID-19[feminine arrêter le golf.

C’était un mauvais tour, mais je dois penser qu’il y avait peut-être un bon coup là-dedans, dit-il.

Le golf n’a pas été le même sans eux. On a demandé à Schauffele quand il pensait qu’ils pourraient revenir et il a dit, espérons-le, dès que possible.

Il y aura un petit rassemblement de personnes assises autour du 18e green à Kapalua, mais elles ne peuvent aller nulle part ailleurs. Aucun fan à Honolulu ou en Californie (le Genesis Invitational n’a pas annoncé de plan, mais compte tenu des circonstances à Los Angeles, aucun fan ne peut être attendu). L’Open de Phoenix prévoit 8 000, une fraction de sa foule normale.

La prochaine décision revient à la Floride, à environ deux mois, qui commence à se sentir comme si elle était au coin de la rue. La grande question est Augusta National. Et personne n’est plus concerné que les officiels de la Ryder Cup.

LA COUPE RYDER

Aucun autre tournoi de golf ne repose autant sur le bruit que la Ryder Cup, c’est pourquoi elle a été reportée à septembre dernier. Cette fois, il n’a peut-être pas d’autre choix que de jouer avec ou sans fans.

Mais qui joue?

Les six premiers en 2021 sont Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Thomas, Brooks Koepka, Collin Morikawa et Schauffele. Le capitaine américain Steve Stricker obtient six choix cette fois, et il est encore huit mois et quatre majors loin de se faire une idée de qui sera là et qui devrait être là.

Tiger Woods est au 17e rang et ne joue pas très souvent. Vaut-il un autre choix? Phil Mickelson a joué dans toutes les Ryder Cup depuis 1995, Morikawa n’était même pas né à l’époque. Il fête ses 51 ans en juin et approche du deuxième anniversaire de sa dernière victoire. Depuis la dernière Ryder Cup, Lefty a terminé un total de 84 tirs derrière dans les cinq tournois majeurs qu’il a fait.

Le golf américain est profond. Et jeune.

LA BATAILLE POUR NO. 1

En comptant la FedEx Cup et non le score brut du Tour Championship, Johnson a remporté ou terminé deuxième dans six de ses sept derniers tournois. L’exception était une égalité pour la sixième place à l’US Open.

C’est pourquoi il n’est pas seulement n ° 1 mondial, mais a le plus grand écart par rapport au n ° 2 depuis Rory McIlroy au début de 2015.

McIlroy, Jason Day, Jordan Spieth et Justin Thomas ont tous eu des moments de brillance. Le maintenir au cours de l’année a été la partie la plus difficile. Personne depuis Woods en 2009 n’est resté n ° 1 une année entière.

Jon Rahm et Thomas sont derrière Johnson, et tous deux sont capables de grandes années. Bryson DeChambeau se balance de plus en plus vite et promet d’atteindre de nouvelles frontières.

TOKYO

Le mois de mars apparaît comme un jalon important pour décider du sort des Jeux olympiques. Peu importe qui représente quel pays, cela pourrait être un énorme revers pour le golf s’il veut créer un élan après son retour réussi aux Jeux olympiques en 2016. Il a besoin de la médaille d’or pour vraiment signifier quelque chose.

C’est le cas pour Justin Rose. Il a gagné à Rio de Janeiro, mais le retard d’un an n’a pas amélioré ses chances de revenir. Rose s’est classée l’année dernière au 8e rang mondial, le joueur le mieux classé de l’équipe GB. Maintenant, il est n ° 35, le cinquième joueur britannique, et les pays n’obtiennent plus de deux joueurs qu’un maximum de quatre s’ils sont parmi les 15 premiers.

La bataille pour porter les figurines Stars & Stripes sera plus féroce que jamais, surtout avec 11 Américains parmi les 15 premiers. Cela commence par Johnson, qui n’avait pas l’intention de jouer au début de l’année dernière car il ne voulait pas être porté à l’approche des séries éliminatoires de la FedEx Cup.

Quant à Woods? Il a débuté l’année dernière au n ° 8, quatrième parmi les Américains. Il est maintenant au 41e rang. Sa flamme olympique scintille.

TIGER WOODS

Il y a un an, battre le record du PGA Tour avec la victoire n ° 83 ressemblait plus à quand qu’à si. Maintenant, c’est probablement quelque part entre les deux, et seulement parce qu’il est Tiger Woods.

La pandémie a été perturbatrice, tout comme sa santé en mars (Woods n’a pas joué pendant un mois avant la fermeture du golf). Après avoir commencé l’année en cassant la normale tous les quatre tours et en terminant neuvième à Torrey Pines, Woods n’a jamais combattu. Dans les sept tournois suivants où il a fait la coupe, Woods a terminé en moyenne plus de 18 tirs derrière le vainqueur.

Le record est encore à une victoire. Et il est toujours Tiger Woods. Mais ça ne devient pas plus facile. Seuls trois joueurs plus âgés que Woods (45) ont remporté un important Jack Nicklaus, Old Tom Morris et Julius Boros.