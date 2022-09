Cela fait plus de 90 jours que la MLS a conclu son accord avec Apple pour diffuser exclusivement chaque match de 2023 à 2033. Depuis lors, la ligue n’a pas partagé plus de détails sur ses plans de diffusion pour la saison prochaine. Et avec la saison 2023 qui approche à grands pas, le temps presse.

Prendre la ligue nationale américaine qui était principalement un produit télévisuel et la transformer en une première ligue de football en streaming est un changement sismique. Ce faisant, il faudra beaucoup de temps et d’informations aux consommateurs pour aider MLS à semer les graines pour devenir un produit à succès sur Apple TV.

Questions auxquelles MLS doit répondre avant les débuts d’Apple TV

Cependant, des questions demeurent. Voici donc les 5 questions fondamentales auxquelles MLS doit répondre avant le lancement d’Apple TV :

1) Offres de télévision

Alors que la télévision est une petite partie de l’avenir de la Major League Soccer, au moment de la presse, aucun des accords n’a été signé pour 2023 et au-delà. Il y a plus de douze mois, les trois chaînes FOX Sports, ESPN et Univision ont obtenu une fenêtre d’exclusivité pour renouveler leurs accords de droits TV MLS. Les trois diffuseurs étaient tièdes à propos des renouvellements, retardant leur décision, et MLS a donc accéléré son accord de streaming mondial exclusif avec Apple.

Ce faisant, le trio FOX, ESPN et Univision n’a plus aucune exclusivité sur les jeux MLS qu’ils pourraient être intéressés à diffuser. Non seulement cela, mais ils peuvent avoir l’impression que tous les jeux MLS qu’ils diffusent à la télévision linéaire ne feront qu’aider indirectement à vendre des abonnements à l’application MLS d’Apple.

Avec MLS qui se met au lit avec Apple pour un accord de streaming exclusif, cela crée des frictions entre MLS et les titulaires. Chacun des trois diffuseurs a ses propres services de streaming (ESPN+, ViX+ et, dans une moindre mesure, Tubi) où ils souhaitent diffuser des jeux exclusifs. L’accord de la Major League Soccer avec Apple tue cette possibilité.

Alors pourquoi les offres télévisées sont-elles notre question la plus fondamentale pour la MLS ? Certains fans voudront peut-être attendre pour s’abonner à Apple TV jusqu’à ce qu’ils sachent à quoi ressemblera le paysage télévisuel. Après tout, si vous pouvez regarder certains des grands matchs à la télévision, cela peut suffire à certains fans. Inversement, si le nombre de choix de télévision est très minime, cela incitera les fans à s’inscrire à Apple TV.

Pour être franc, il est difficile de voir un avantage pour FOX, ESPN ou Univision pour diffuser des matchs MLS. Le seul avantage est peut-être que la Major League Soccer serait disposée à payer le trio de diffuseurs pour le temps d’antenne.

2) Tarification

Comme nous l’avons écrit en juin, le succès de l’accord MLS révolutionnaire d’Apple dépend de la tarification. Sans savoir comment Apple va fixer le prix de l’application MLS sur Apple, il est difficile d’être trop enthousiasmé par le service.

Le succès de l’accord MLS révolutionnaire d’Apple dépend des prix

Par la suite, le prix de l’application MLS sur Apple TV va faire ou casser le service.

3) Commentateurs

Aucune annonce officielle n’a été faite sur l’identité des annonceurs de la MLS pour la saison 2023. Pour de nombreux fans de football, il est important de savoir qui sont les nouvelles voix pour les diffusions de leurs équipes préférées. Avec la disparition des émissions locales des réseaux sportifs régionaux pour la Major League Soccer, cela signifie que nous entendrons probablement une nouvelle génération de voix appelant à des jeux. Ce ne sera pas ce à quoi nous sommes habitués. On s’attend à ce que beaucoup d’entre eux appellent des jeux sur un moniteur provenant probablement d’un studio du sud de la Floride. Pendant ce temps, la MLS prévoit d’envoyer un nombre minimal d’équipes sur la route pour appeler certains matchs depuis les stades.

Le lien que les fans de football établissent avec les annonceurs est essentiel pour aider la ligue à se développer. Il est important d’avoir des commentateurs qualifiés et des co-commentateurs qui appellent les jeux. De même, il est important que la MLS élève la barre de sa couverture en embauchant les meilleurs talents disponibles.

On peut se demander si la MLS peut obtenir les bonnes décisions d’embauche sur les commentateurs. Dans le passé, les radiodiffuseurs prenaient les décisions d’embauche. Maintenant, c’est au tour de la Major League Soccer. Par la suite, la MLS embauchera-t-elle les meilleurs talents disponibles ? Ou la ligue embauchera-t-elle des talents qui se conforment à ce que la ligue veut qu’ils disent au lieu d’être ouverts et honnêtes sur ce qu’ils voient ?

4) Jeux disponibles gratuitement

On s’attend à ce que de nombreux jeux MLS soient disponibles gratuitement au cours des premiers mois de la saison 2023. C’est une excellente nouvelle pour les fans qui souhaitent découvrir l’application MLS sur Apple TV. Il est également prévu que les jeux soient également disponibles pour les abonnés Apple TV+.

Quels jeux et combien de jeux seront disponibles gratuitement sont certainement des choses importantes à savoir avant la saison 2023.

Accueillir @Apple TV à la famille MLS! En savoir plus : https://t.co/iCPXGVbGyK pic.twitter.com/kowMze8fA1 – Don Garber (@thesoccerdon) 14 juin 2022

5) Disponibilité sur les appareils Android

Si vous êtes un utilisateur d’Apple iPhone, vous aurez très peu de problèmes avec l’expérience utilisateur de regarder des jeux MLS. Cependant, on ne peut pas en dire autant des utilisateurs d’Android. À l’échelle nationale, les téléphones Android représentent 46 % des téléphones américains. Tout aussi important, 53% des Hispaniques utilisent un Android aux États-Unis, donc MLS est désavantagé l’année prochaine lorsqu’il essaie d’amener les gens à s’inscrire à l’application MLS sur Apple TV.

Pourquoi donc? Il n’y a pas d’application Apple TV pour les utilisateurs d’Android. Au lieu de cela, actuellement, le seul moyen pour les utilisateurs d’Android de regarder un jeu est sur leur navigateur (ou en achetant une Apple TV).

Plus tôt les utilisateurs d’Android découvriront si et quand l’application MLS sera disponible via les appareils Android, mieux ce sera.

Soyons clairs. Nous sommes optimistes quant à l’accord MLS avec Apple. C’est une grande victoire pour les coupeurs de cordon qui veulent regarder chaque match en streaming sans les maux de tête liés à la télévision. En même temps, nous espérons que la Major League Soccer commencera bientôt à communiquer avec les médias, afin que nous puissions vous faire passer le mot avant la saison 2023.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire