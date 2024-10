5 questions avec l’ennemi : Chris Pokorny de Dawgs by Nature parle des Browns contre les Bengals

Les Bengals de Cincinnati continuent de naviguer sur un « territoire incontournable » et ont pour tâche d’affronter une équipe qui leur a permis de s’inscrire dans une rivalité de longue date. Ces crises ont été beaucoup plus fréquentes récemment, les Bengals se rendant dans un lieu où ils n’ont pas gagné depuis 2017.

Pour obtenir des informations précieuses sur le dernier chapitre de « La bataille de l’Ohio », nous avons exploité les connaissances de Chris Pokorny de Dawgs by Nature de SB Nation. Voici le récapitulatif de notre conversation.

1.) CA : Le Bruns ont été considérés plutôt favorablement cette intersaison pour faire à nouveau du bruit, mais les choses semblent bancales en ce moment. Que se passe-t-il avec Deshaun Watson, et cette saison est-elle récupérable selon vous ?

CP : Je ne pense tout simplement pas que ce soit récupérable, compte tenu de l’apparence mauvaise de Deshaun Watson. Ce n’est pas comme s’il lançait des interceptions à gauche et à droite ; au lieu de cela, il est tellement lent avec tout. Son recul est lent, son temps pour reconnaître un blitz est lent et sa prise de décision est lente.

La preuve est faite : l’offensive ne peut pas marquer de points sous Watson, et je pense que cela a démoralisé le reste de l’équipe. Nous espérions que la défense serait assez bonne pour remporter des matchs à faible score, mais c’est difficile lorsque l’offensive n’a pas atteint une seule fois les 20 points cette saison.

2.) AC : Du côté des Bengals, nous avons nos propres théories sur les raisons pour lesquelles « la bataille de l’Ohio » a été si déséquilibrée ces derniers temps. Que pensez-vous de la raison pour laquelle cela se produit ? Même avec un début de saison 1-5, pensez-vous que ces problèmes de confrontation continuent de favoriser les Browns cette saison et au-delà ?

CP : Au cours des dernières années, il y a eu deux équipes pour lesquelles j’ai pensé : « ok, ces équipes ont une certaine explosivité offensivement, mais elles ne s’adaptent pas bien et ne courent pas bien dans les erreurs de direction, donc la défense de Cleveland prospère contre cela. » Ces deux équipes sont Jacksonville et Cincinnati. Je n’ai pas encore eu la chance de regarder un match des Bengals cette saison, mais s’ils n’ont pas adapté leur attaque des dernières années, alors je vois que ces problèmes perdurent, y compris cette semaine.

3.) AC : Nick Chubb devrait revenir cette semaine. Ce n’est un secret pour personne qu’il a été un tueur des Bengals au fil des ans, mais il revient d’une grave blessure. Il est l’un des meilleurs, mais quelles sont les attentes pour lui lors de son tout premier match contre une défense incohérente des Bengals ?

CP : J’adorerais que Chubb revienne et réalise une performance fantastique. Cependant, mes attentes sont réduites parce que l’équipe peut le compter sur un nombre de lancers pour sa première semaine de retour, et aussi, l’offensive de Cleveland sous Ken Dorsey essaie de faire beaucoup de ces jeux de course en formation Shotgun, ce que je méprise. De plus, Cleveland a toujours fait face à de mauvaises défenses contre la course cette saison, et pourtant l’équipe ne démarre jamais le jeu au sol.

4.) AC : Quelle est la ou les pièces manquantes chez les Browns cette année qui les placent dans une direction si contrastée cette année ? Est-ce simplement l’absence de Chubb ?

CP : Nous avons manqué Chubb pour tous les matchs sauf deux l’an dernier, donc ce n’est pas seulement ça. Ne vous méprenez pas, la présence de Chubb est énorme et l’équipe s’est appuyée sur un peu de magie chanceuse l’année dernière pour les amener aux séries éliminatoires avec cinq quarts différents partant. Je pense que la pièce manquante est vraiment le quart-arrière ; si nous avions encore Joe Flacco, je pense que les Browns sont une équipe de 5-1 ou 4-2 avant ce match.

5.) AC : Comment voyez-vous celui-ci se dérouler dimanche ? Les Bengals ont tenté d’améliorer les choses et se lancent généralement à cette période de l’année, mais ils n’ont pas non plus gagné à Cleveland depuis 2017 et Watson a une fiche de 1-1 en tant que titulaire contre Cincinnati.

CP : Je pense que les Browns restent un bon match pour donner des coups aux Bengals, et le retour de Chubb apporte un optimisme indispensable. Après trois matchs consécutifs sur la route, les Browns mettront fin à leur séquence de quatre défaites consécutives et passeront à 1-0 dans l’AFC Nord.

Nos remerciements à Chris Pokorny de Dawgs by Nature pour le chat. Vous pouvez obtenir notre côté du chat ici.