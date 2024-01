5 questions avant Nets vs Trail Blazers

Les Portland Trail Blazers devraient accueillir le filets de Brooklyn au Moda Center mercredi soir.

Pour en savoir plus sur le prochain adversaire des Blazers, nous avons parlé avec le contributeur du Nets Daily Collin Helwig.

Cela fait quelques semaines que les Nets et les Blazers ne se sont pas rencontrés pour la dernière fois à Brooklyn. Quelle a été la plus grande histoire avec les Nets depuis cette défaite en prolongation ?







Difficile de ne pas dire voyage autour du monde, puisque les Nets se sont rendus en France la semaine dernière pour participer au NBA Paris Game 2024 avec le Les Cavaliers de Cleveland. L’abondance des fans de Brooklyn était un autre indicateur des efforts réussis de l’équipe jusqu’à présent. s’étendre au-delà des États-Unis. Mais d’un point de vue plus compétitif, il n’y a pas eu de réel changement en termes de scénarios depuis le match de Portland, puisque Brooklyn n’a continué qu’à prendre des L au menton. Leur offensive stagnante en est en grande partie responsable. Quelques murmures de Brian Windhorst à propos d’un échange de Dejounte Murray et quelques discussions du camp de Ben Simmons concernant un retour ont légèrement attisé le feu de la base de fans cette semaine, mais dans l’ensemble, ce sont des temps sombres dans Nets World.

Si les Nets gagnaient mercredi, quelle en serait la raison ?

La défense, jouant principalement le switch, pour être plus précis. Depuis son retour à cette stratégie, Brooklyn s’est considérablement amélioré, notamment le long du périmètre. C’était vraiment la seule raison pour laquelle ils ont pu affronter le Miami Heat lundi soir. Brooklyn devrait s’y tenir, Portland étant l’une des six dernières équipes en termes de pourcentage de rebond cette année. Les Nets devraient être capables de rassembler les planches même si le commutateur les déplace. Cela a fonctionné à la perfection contre Oklahoma City il y a quelques semaines, qui a également du mal sur les planches. Garder une main face aux tireurs de Portland à tout moment devrait être une priorité de toute façon puisque les Blazers ont tiré 52,6% en profondeur la dernière fois après que les Nets aient bombardé Simons sur apparemment tous les écrans.

Quelle est la chose que les gens devraient savoir sur les Nets qu’ils ne pourraient pas trouver dans une boîte de partition ?

Alors que les Nets expérimentent la baisse cette saison, les chiffres de Nic Claxton ont légèrement baissé par rapport à l’année dernière. Mais ne vous laissez pas tromper. C’est toujours un gars avec des compétences DPOY infaillibles compte tenu de sa capacité à en fait couvrent un à cinq. Ses blocs par match et ses mesures défensives avancées n’ont fait que diminuer en raison de l’insertion des Nets dans ce nouveau schéma qui ne tire pas parti de ses atouts. C’est toujours quelqu’un que vous voudrez que vos manieurs de balle et vos grands évitent, même si les chiffres ne le montrent pas pour le moment.

Quel match attendez-vous avec impatience ?

Dennis Smith Jr. contre Anfernee Simons est un affrontement classique défense contre attaque que j’attends avec impatience. Smith Jr. ressemble à l’un des meilleurs défenseurs du ballon et vient de terminer une performance de quatre vols contre Miami. Quant à Simons, nous avons tous vu de quoi il est capable la dernière fois. Tant que Vaughn laisse Smith Jr. garder Simons en tête-à-tête contrairement à la dernière fois, nous devrions avoir des séquences amusantes.

Quel est votre pronostic pour le match de mercredi ?

En ce qui concerne Portland, je ne peux pas imaginer qu’ils tireront à nouveau au-dessus de 50 % sur trois. Ils font partie des six dernières équipes avec un pourcentage de 3 points et je ne vois tout simplement pas la foudre frapper deux fois, surtout si les Nets effectuent les ajustements défensifs que j’ai mentionnés il y a trois réponses. Cependant, les propres lacunes offensives de Brooklyn devraient en faire un combat serré. Les Nets ayant probablement plus besoin d’une victoire que Portland en tant qu’équipe toujours en vie pour le Play-In, même si ce n’est pas le cas pour le moment, je dirai que Brooklyn l’emporte par un score final de 102-95.

