5 questions avant la confrontation de la rivalité – Shaw Local

1. Sycamore poursuivra-t-il la tendance des gagnants répétés ?

Seulement deux fois depuis que la rivalité est devenue un trophée itinérant en 1999, une équipe n’a pas répété. DeKalb a remporté le premier match en 1999 avant que Sycamore ne remporte les sept suivants.

Les Barbs ont de nouveau gagné en 2007 avant que Sycamore n’en remporte six de suite. DeKalb a suivi cela en remportant chaque match entre 2014 et 2021.

Donc, avec Sycamore qui a percé l’an dernier pour une victoire de 35-7, les Spartans en feront-ils une séquence de victoires ? La dernière fois qu’il n’y a pas eu de champion consécutif, c’était en 2007, lorsque DeKalb a remporté une victoire de 28-21 entre la fin d’une séquence de victoires de Sycamore et le début d’une autre.

2. À quoi ressemble un match avec huit nouveaux joueurs de ligne offensifs ?

Tristan Countryman et Gable Carrick sont les seuls joueurs de ligne offensifs de l’une ou l’autre équipe à avoir commencé la saison dernière, et ils reviennent cette année pour ancrer la ligne Sycamore. Les deux équipes retournent une certaine puissance de feu au porteur de ballon, avec Tyler Curtis éclipsant 100 verges l’an dernier pour les Spartans contre DeKalb et Talen Tate marquant un touché pour les Barbs.

Mais Tate sera derrière cinq nouveaux joueurs de ligne. L’entraîneur Derek Schneeman a déclaré qu’il était assez certain de quatre d’entre eux. Owen Sisson, Josh Jones, Nick Waddle et Jayden Owens ont connu de bonnes intersaisons et seul Jones est senior.

L’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan, a déclaré que sa ligne de départ probable serait Countryman, Carrick, Michael Shammy, Dawson Gurley et Owen Depauw.

DePauw, Gurley, Sisson et Waddle sont tous en deuxième année, mettant les jeunes talents au premier plan.

3. Qui est le quarterback DeKalb ?

Schneeman a déclaré avant cette semaine que la bataille entre le junior Mikey Hodge et le deuxième Cole Latimer avait été bonne sans un vainqueur clair.

Hodge est stable, confiant et un décideur rapide avec mobilité, a déclaré Schneeman. Latimer est plus du quart-arrière de poche prototype et a une certaine université à son actif – en tant que voltigeur central partant de l’équipe de baseball et frappeur de nettoyage.

4. Quelle est la qualité du secondaire de chaque équipe ?

Ryan et Schneeman pensent que leurs propres secondaires sont solides. Ryan a dit qu’ils étaient « très, très à l’aise » avec les joueurs là-bas, et Schneeman avait été très haut sur Jauharie Wilson.

Les deux secondaires affronteront de nouveaux quarterbacks. Sycamore junior Burke Gautcher a connu une année d’évasion au poste de receveur large, mais revient à son créneau naturel de quart-arrière. Gautcher joue également la sécurité et a connu une grosse saison l’an dernier.

Gautcher et Curtis ont connu de grosses saisons pour Sycamore dans le secondaire. DeKalb a quatre nouveaux arrières défensifs, mais Wilson, Diego Roman-Johnson et Rasheed Greer ont montré de grands aperçus pendant l’intersaison pour les Barbs.

5. Le jeu sera-t-il serré ?

Le match de l’année dernière n’était que le deuxième depuis 2013 à être décidé par plus de deux touchés, l’autre une victoire 33-0 de DeKalb en 2017.

Les deux équipes ont diplômé beaucoup de talent et ramènent beaucoup d’inconnues. Les deux équipes étaient qualifiées pour les séries éliminatoires. Les Spartiates ont quatre partants qui reviennent de chaque côté du ballon. Les Barbs en ont deux en attaque et un en défense.

Les deux équipes ont également des plans pour revenir en séries éliminatoires, avec la classe 7A DeKalb se qualifiant pour les séries éliminatoires l’année dernière pour la première fois depuis 2019 et Sycamore atteignant sa deuxième demi-finale consécutive de classe 5A. L’histoire a montré que le perdant de ce match peut toujours se qualifier pour les séries éliminatoires, comme cela s’est produit l’année dernière. Sycamore a également fait les séries éliminatoires chaque année de la séquence de victoires de DeKalb sauf 2017.