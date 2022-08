5 questions auxquelles Rishi Sunak et Liz Truss sont toujours confrontés alors qu’ils se battent pour être le prochain Premier ministre britannique

À moins d’un mois de l’annonce du prochain PM, ce sont les principales questions auxquelles Rishi Sunak et Liz Truss sont toujours confrontés.

La course à la direction des conservateurs s’intensifie alors que M. Sunak et Mme Truss approchent de la dernière ligne droite.

Liz Truss est actuellement la favorite de la course à la direction des conservateurs Crédit : Splash

Rishi Sunak est l’outsider dans la course conservatrice au poste de Premier ministre Crédit : PA

Tout au long du concours, les deux ont fait des dizaines de promesses politiques, allant de la criminalité et des impôts à l’immigration et au sport.

Il y a eu des hoquets et des demi-tours en cours de route, mais avec cinq hustings et sept à faire, nous avons une image assez claire de ce à quoi ressemblerait un poste de premier ministre Truss ou Sunak.

Mais voici quelques-unes des grandes questions auxquelles il faut encore répondre.

Liz Truss donnera-t-elle des documents?

Mme Truss a fait sensation lorsqu’elle a déclaré au Financial Times le week-end dernier que la solution à la flambée de l’inflation consistait à réduire les impôts, “et non à distribuer des aumônes”.

M. Sunak a critiqué l’idée, affirmant que les réductions ne feraient rien pour aider les OAP ou les plus pauvres de la société, d’autant plus que les factures annuelles de gaz devraient atteindre plus de 4 000 £ en janvier.

La campagne Truss a rapidement publié une clarification, affirmant que “rien n’est hors de propos” lorsqu’il s’agit d’aider les plus durement touchés. Donc, techniquement, le favori n’a pas exclu plus de dépenses publiques.

Ce que nous ne savons pas, c’est sous quelle forme les dons supplémentaires viendraient, combien ils seraient ou qui les recevrait.

Liz Truss va-t-elle définitivement gagner ?

Mme Truss est actuellement en tête dans les sondages, la dernière enquête YouGov auprès des membres conservateurs la plaçant à 34 points devant l’ex-chancelière.

Les cotes de pari de Ladbrokes pour le ministre des Affaires étrangères sont aujourd’hui de 1/12, tandis que M. Sunak est de 13/2.

Mais c’est Westminster, et les choses peuvent changer en un clin d’œil. Il reste encore trois semaines et demie à la course à la direction des conservateurs et tout peut arriver pendant cette période. Une erreur majeure de la campagne Truss pourrait voir l’avance du favori se resserrer. De même, M. Sunak pourrait encore sortir un lapin d’un chapeau et augmenter sa popularité auprès de la base.

Tout reste à jouer, mais dans l’état actuel des choses, Mme Truss est fermement sur la bonne voie pour gagner.

Rishi Sunak pourrait-il abandonner?

Tout au long de la course, M. Sunak a maintenu qu’il n’abandonnerait pas – malgré une traînée dans les sondages.

Les alliés de Mme Truss ont demandé à l’ex-chancelière d’admettre sa défaite. Ils disent que faire traîner la compétition alors qu’elle est loin devant nuira à l’unité des conservateurs, d’autant plus que les lignes d’attaque de la campagne deviennent de plus en plus vicieuses.

Certains conservateurs craignent que des semaines de plus de guerre bleue contre bleue ne fassent qu’aider les travaillistes et nuire à la marque conservatrice.

Mais chaque fois qu’on le lui demande, M. Sunak est clair qu’il se battra jusqu’au bout. Il pense qu’il est encore temps de renverser la vapeur et s’est donné pour mission de gagner le plus de membres possible.

Hier soir, dans une interview à la BBC, M. Sunak a déclaré: «Je savais ce que je faisais quand je me suis lancé là-dedans et j’allais dire aux gens ce que je pense qu’ils avaient besoin d’entendre, pas nécessairement ce qu’ils voulaient entendre.

“Je préférerais perdre, après avoir combattu pour les choses que je crois passionnément être bonnes pour notre pays et être fidèle à mes valeurs, que de gagner sur une fausse promesse.”

Qui serait dans un cabinet Liz Truss et Rishi Sunak ?

Mme Truss et M. Sunak ont ​​gardé le silence en public sur qui ils mettraient dans leur cabinet. Mais certains noms ont été présentés par des sources comme des shoo-ins ou des candidats probables pour des rôles particuliers.

Sous un gouvernement Truss, l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith est vivement pressenti pour être Chief Whip.

Pendant ce temps, Priti Patel est susceptible de passer de ministre de l’Intérieur à président du parti et M. Sunak pourrait se voir proposer la santé.

Suella Braverman, candidate à la direction du Brexiteer, est la favorite pour la remplacer après avoir abandonné la course et approuvé rapidement Liz.

Kwasi Kwarteng est en passe d’être le chancelier de Truss, avec Simon Clarke le secrétaire aux affaires.

On dit que Penny Mordaunt fait pression pour le département de la culture, des initiés affirmant que le candidat à la direction de la quatrième place, Kemi Bandenoch, est un shoo-in à l’éducation.

Sous un gouvernement Sunak, l’allié clé Dominic Raab pourrait recevoir les clés du n ° 11, de même que l’actuel secrétaire à la Santé Steve Barclay.

Les partisans et anciens ministres Oliver Dowden, Robert Jenrick et Gavin Williamson sont tous pressentis pour des rôles.

Mme Badenoch et Michael Gove, qui sont restés neutres, devraient également occuper des postes de premier plan.

Qu’est-ce que Rishi Sunak promet d’aider à réduire le coût de la vie?

M. Sunak a adopté une approche étonnamment différente de la crise du coût de la vie et de l’inflation que Mme Truss.

L’ex-chancelier a sapé les plans de son rival et a averti que les réductions d’impôts ne feraient que verser de l’essence sur la crise de l’inflation et faire grimper les taux d’intérêt, accablant les acheteurs de maisons avec d’énormes remboursements d’hypothèques.

Pourtant, il s’est engagé à supprimer la TVA sur les factures d’énergie pour économiser environ 160 £ à la maison moyenne, un demi-tour strident de la résistance obstinée qu’il a affichée lorsqu’il était chancelier.

Il promet également de réduire l’impôt sur le revenu de 4 pence au cours des sept prochaines années, afin d’économiser environ 777 £ au travailleur moyen.

Mais une aide supplémentaire spécifique pour faire face à la flambée des factures en octobre reste à confirmer.

M. Sunak a promis cette semaine de donner aux Britanniques pressés “quelques centaines de livres de plus” en hiver. Mais il attend plus de détails avant de s’engager sur un forfait précis.