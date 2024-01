5 questions alors que le procès en diffamation de E. Jane Carroll reprend

Le procès de Donald Trump pour diffamation devrait reprendre jeudi après un report de trois jours en raison d’une alerte au COVID-19 dans la salle d’audience. La question est de savoir si l’ancien président doit payer des dommages et intérêts supplémentaires à l’écrivain E. Jean Carroll pour l’avoir diffamée en 2019 lorsqu’il a nié ses allégations d’abus sexuels.

Initialement prévu pour durer trois jours, le procès approche maintenant de la fin de sa deuxième semaine alors que Trump se prépare à éventuellement témoigner et que le tribunal est aux prises avec les préoccupations liées au COVID.

Voici cinq questions alors que le procès touche à sa conclusion.

Que se passe-t-il si plusieurs jurés sont atteints du COVID-19 ?

Si plusieurs jurés se déclarent malades, le juge Lewis Kaplan devra probablement décider soit de poursuivre le procès avec moins de jurés, soit de prolonger le délai du procès jusqu’à ce que les jurés se rétablissent, selon l’ancien procureur fédéral Josh Naftalis.

“Je m’attends à ce que la plupart, sinon la totalité, des juges du district Sud préfèrent perdre un juré et poursuivre le procès, plutôt que de le reporter indéfiniment pour récupérer la personne malade”, a déclaré Naftalis à ABC News.

Lorsque le juge Kaplan a retardé le procès lundi, il s’est dit convaincu que le procès se poursuivrait malgré tout retard lié au COVID.

“Cette Cour a fonctionné tout au long du pire de la pandémie de COVID. Nous avons mené plus d’une centaine de procès devant jury tout au long des confinements et tout le reste”, a déclaré le juge. “Nous avons surmonté tout cela. Je suis sûr que nous surmonterons tout cela aussi.”

Combien de jurés faut-il pour rendre un verdict ?

Le juge Kaplan a initialement fait asseoir neuf jurés pour entendre le procès en diffamation ; cependant, un jury de six personnes pourrait toujours rendre un verdict, selon les Règles fédérales de procédure civile.

Même si le jury ne comprend aucun suppléant, le fait d’avoir trois jurés de plus que nécessaire donne à Kaplan une marge de manœuvre, selon Nafatlis.

“Si vous perdez un juré, vous pouvez continuer à condition de rester avec le jury composé d’au moins six personnes”, a déclaré Naftalis.

Cependant, si le jury perd quatre membres, Kaplan serait probablement contraint de déclarer l’annulation du procès, selon Naftalis.

Kaplan devrait alors constituer un nouveau jury pour relancer l’affaire. En fonction de la disponibilité de Kaplan, des parties et du jury, ce processus pourrait commencer dès la semaine prochaine.

Trump envisage-t-il toujours de témoigner ?

Trump est arrivé au tribunal lundi avec son équipe juridique habituelle ainsi que ses deux avocats pénalistes, Todd Blanche et Susan Necheles.

“Il envisageait de témoigner”, a déclaré lundi à Kaplan l’avocate de la défense Alina Habba, avant que le tribunal ne soit ajourné pour des raisons de santé.

Que se passe-t-il si Trump défie le juge à la barre ?

Si Trump prend la parole, son témoignage sera fortement restreint par la décision préalable au procès, qui a déterminé que – parce qu’un jury l’année dernière a déjà déclaré Trump responsable d’avoir abusé sexuellement de Carroll puis de l’avoir diffamée – Trump n’a pas le droit d’affirmer qu’il l’a fait. pas abusé sexuellement de Carroll ou qu’il ne l’a jamais rencontrée.

La possibilité que Trump viole ces règles en présence du jury pourrait mettre Kaplan dans une situation difficile, selon l’avocat de première instance et collaborateur d’ABC News, Chris Timmons.

“Si vous allez au tribunal et que vous manquez de respect au juge devant toute la salle d’audience, vous allez être jugé pour outrage ou au moins être averti que vous êtes sur le point d’être jugé pour outrage”, a déclaré Timmons.

Si Trump défie les ordres de Kaplan, Kaplan pourrait rayer le témoignage du dossier et demander au jury de ne pas en tenir compte, selon Naftalis.

“Il essaiera probablement de lui indiquer ce qui est interdit et ce qui est interdit”, a déclaré Naftalis. “Si Trump continue d’ignorer… il y aura probablement une pause en dehors de la présence du jury où il dira : ‘Si vous continuez à faire cela, je mettrai simplement fin à votre témoignage.'”

Si Trump continue de défier les règles, Kaplan pourrait l’expulser de la salle d’audience – ce qu’il a menacé de faire lors des débats de la semaine dernière alors que Trump se montrait perturbateur.

“M. Trump a le droit d’être présent ici. Ce droit peut être perdu et il peut être perdu s’il est perturbateur, ce qui m’a été signalé”, a déclaré le juge mercredi dernier après que Trump ait été entendu faire des commentaires à portée de voix. du jury. “M. Trump, j’espère que je n’aurai pas à envisager de vous exclure du procès.”

“Je comprends que vous êtes probablement très désireux que je fasse cela”, a ajouté le juge, ce à quoi Trump a levé les bras et a déclaré: “J’adorerais ça, j’adorerais ça”.

Le juge pourrait-il condamner Trump pour outrage ?

Si Trump viole à plusieurs reprises les ordonnances et les instructions du tribunal, Kaplan pourrait mépriser l’ancien président et lui imposer des sanctions monétaires – mais la probabilité qu’il en arrive à ce point est faible, selon Naftalis.

“Je pense que le scénario le plus probable est que le juge dise : ‘Si vous ne respectez pas les ordonnances du tribunal, votre témoignage est terminé.’ Je pense que c’est plus probable que d’imposer des sanctions totales”, a déclaré Naftalis.

“Le juge les interrompra et le frappera, et cela s’arrêtera là”, a déclaré Naftalis. “Il n’y aura pas d’occasion pour Trump de continuer et de nous faire un soliloque.”