5 questions à poser à votre conseiller financier avant la fin de l’année

La fin de l’année est un moment pour rendre grâce et célébrer les fêtes avec nos familles. C’est aussi l’occasion de réévaluer les 12 derniers mois et de poser à votre conseiller financier des questions très productives.

De nombreux investisseurs ont perdu des capitaux importants en 2001 et en 2008 parce que leur conseiller ne disposait pas d’un processus reproductible pour prendre des décisions d’investissement dans différentes conditions économiques.

Nous jugeons souvent le bien-fondé d’une décision par le résultat, alors que le processus pourrait être plus important. Si vous deviez surpasser le marché en lançant des fléchettes, cela serait davantage motivé par la chance que par vos compétences et ne serait pas reproductible sur une période prolongée.

Parfois, je dois rappeler aux clients que je peux les aider dans d’autres domaines de leur vie parce qu’ils sont tellement concentrés sur les investissements. Un planificateur financier fait plus qu’investir votre argent durement gagné; nous assurons également la planification successorale, des soins de longue durée et des études. Profitez de tous les services offerts par votre conseiller et maximisez la relation.